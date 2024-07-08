Леброн много говорил о сыне. Джеймс-старший раскрыл секрет невозмутимости Бронни

Вчера, 7 июля, защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс, выбранный на минувшем драфте НБА под общим 55-м номером, дебютировал в Летней лиге. В матче с «Сакраменто» 19-летний новичок отметился лишь четырьмя набранными очками и семью промахами. Этот результат, конечно, не оправдал ожиданий многих болельщиков и экспертов, которые следили за его карьерой с самого начала. Второй матч — с «Голден Стэйт» — который состоялся сегодня, Бронни пропустил из-за проблем с коленом.

Тем временем его отец, знаменитый Леброн Джеймс, принимает активное участие в тренировочных сборах сборной США в преддверии Олимпиады в Париже. В недавнем интервью Леброн заступился за своего сына, отметив, что критика не оказывает на него никакого влияния. «Не знаю, понимают ли люди Бронни. Ему всё равно. Когда я начинал свою карьеру, то хотел, чтобы меня любили, и некоторые вещи, которые говорили обо мне, действительно беспокоили меня. Но он не обращает на это внимания. Он совершенно не похож на своего отца», — заявил Леброн.

Джеймс-старший также подчеркнул, что его сын не позволяет славе изменить его как личность. «Представьте себе, что вы родились в семье, где ваш отец суперзнаменитый и богатый, а у вас всё равно есть стремление добиться чего-то самому. Я не уверен, что смог бы сделать это, если бы наши роли поменялись. У меня не было выбора. Я должен был вырваться ради себя, моей мамы, моей семьи, моего родного города. У Бронни есть все возможности в мире. Если бы он захотел бросить баскетбол прямо сейчас и стать геймером, шеф-поваром или кем угодно, он мог бы это сделать».

Бронни Джеймс (с мячом), Летняя лига НБА — 2024 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Леброн также отметил, что люди недооценивают трудности, с которыми сталкивается его сын. «Мало кто понимает, насколько сложно это и какова степень его приверженности делу. Он прошёл через операцию на сердце менее года назад и уже играет в НБА. Этот парень особенный. Но ему всё равно. Это его не беспокоит», — добавил Леброн. Несмотря на то что Бронни пропустил сегодняшнюю встречу с «Голден Стэйт», в «Лейкерс» рассчитывают на его возвращение к матчу с «Майами», который состоится в ночь на 11 июля.

Бронни Джеймс находится под микроскопом у общественности, и его будущее вызывает массу спекуляций. Нести фамилию Джеймс — непросто, ожидания от сына Леброна могут быть огромны. Тем не менее Джеймс-старший неустанно подчёркивает уникальные качества и устойчивость Бронни, который уже показал, что может преодолевать препятствия. Его карьера только начинается, и она обещает быть полной интересных событий. За каждым его движением на корте будут следить с особым вниманием, и у него ещё впереди множество испытаний и шансов доказать свою ценность.