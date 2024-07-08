Новичок женской НБА переписывает историю лиги! Пал рекорд Паркер, выступавшей за УГМК

За последнюю неделю в женской НБА (WNBA) произошло нечто особенное. Защитница «Индианы» Кейтлин Кларк вышла на новый уровень, став первым новичком, оформившим трипл-дабл. Но это было только начало. Следом за ней Энджел Риз из «Чикаго» не просто побила рекорд Кэндис Паркер по дабл-даблам, она взяла и подняла планку ещё выше, достигнув 13-го подряд дабл-дабла в матче с «Сиэтлом».

Риз не медлила, начав встречу с явным намерением войти в историю. Её первый бросок со средней дистанции после подбора на чужом щите — открыл для неё счёт в первой четверти. К третьей четверти она уже имела на своём счету двузначное количество подборов, и попадание после подбора в середине этого же отрезка обеспечило ей новый рекорд по количеству дабл-даблов кряду.

Хотя «Чикаго» уступил в матче, Риз провела исключительную игру, набрав 17 очков и совершив 14 подборов за 40 минут. Достижения юной баскетболистки принесли ей место в истории WNBA, позволив превзойти легендарную Кэндис Паркер, известную по выступлениям за УГМК, где та стала пятикратной чемпионкой России. Благодаря впечатляющим навыкам подбора и стабильности в достижении результатов Риз заслуженно получила приглашение на Матч всех звёзд, который состоится в 20-х числах июля.

Видео можно посмотреть на канале WNBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У Энджел в этом сезоне в среднем 14,1 очка, 11,9 подбора и 1,5 перехвата. Если она сохранит этот темп, то сможет стать первой в истории лиги, кто завершит сезон с такими показателями. Более того, она быстрее всех на промежутке с 1999 года достигла отметки в 250 очков, 200 подборов и 30 перехватов.

Риз сделала 237 подборов в первых 20 играх своей карьеры. Это весьма впечатляюще, особенно если сравнить с Тиной Чарльз, совершившей 247 подборов в 2010 году, и Иоландой Гриффит, у которой было 246 подборов в 1999-м. Обе попали в сборную всех звёзд в своём первом сезоне — это говорит о том, что Энджел играет на уровне, достойном внимания, и обладает серьёзным потенциалом.