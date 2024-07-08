Невоспетый герой. «Даллас» был ужасен, но его решения помогли выйти в финал НБА

Выход в финал НБА «Далласа» в минувшем сезоне — не только заслуга Джейсона Кидда, Луки Дончича, Кайри Ирвинга и других игроков клуба, но и генерального менеджера Нико Харрисона. Техасская команда претерпела изменения: Марк Кьюбан продал мажоритарный пакет акций семье Адельсон. Но на этом трансформация команды не закончилась, а в нынешнее межсезонье «бродяги» сделали ещё один важный шаг.

Всё началось с того, как в феврале 2023 года «Даллас» в результате обмена с «Бруклин Нетс» заполучил Кайри Ирвинга. Команда с двумя звёздными защитниками — Лукой Дончичем и Ирвингом — не смогла пробиться в плей-офф. На «бродягах» практически все сразу поставили крест, утверждая, что клуб не сможет добиться успеха с двумя главными действующими лицами, которым необходим мяч в руках. Но команда в сезоне-2023/2024 выглядела совершенно иначе. «Даллас» сильно поработал перед дедлайном обменов, выменяв Дэниела Гэффорда и Пи Джей Вашингтона. Клуб на драфте 2023 года выбрал Дерека Лайвли, который стал, вероятно, одной из главных сенсаций прошедшего сезона.

«Даллас» в нынешнем состоянии — результат работы генерального менеджера Нико Харрисона. Управленец на протяжении двух лет планомерно выстраивал качественную команду, а теперь добавил в коллектив Клэя Томпсона, Квентина Граймса и Наджи Маршалла и главное — не отдал ни одного пика первого раунда во всех этих сделках. Впрочем, на этом заслуги Харрисона не закончились. Он оставил $ 4 млн свободного места под потолком зарплат, так что «Даллас» может подписать какого-то игрока для усиления состава.

Спортивный обозреватель и баскетбольный эксперт Ник Райт сказал следующее про генерального менеджера «Далласа»: «Нико Харрисон провёл отличную работу. Перехватил Джейсона Кидда. Кайри Ирвинга. И теперь – Клэя Томпсона. Я рад за «Даллас», ничего не имею против них, но сколько раз можно слышать о том, что «Лейкерс» ведут какую-то работу, которая ни к чему не приводит». Райт похвалил «бродяг» и уколол «озёрников» за то, что они упустили Томпсона на рынке свободных агентов.

Из техасского клуба ушли Тим Хардуэй-младший, Джош Грин и Деррик Джонс. Обиднее всего то, что «Даллас» попрощался с последним из этого списка. Но у клуба попросту не было денег для того, чтобы предложить что-то стоящее Джонсу, который в минувшем плей-офф снова продемонстрировал великолепные навыки в защите на периметре. Поэтому Харрисону пришлось выбирать между подписанием Клэя или Деррика. Хоть Томпсон уже совсем не тот, что был раньше в обороне, но, возможно, мотивация доказать «Голден Стэйт», что клуб из Сан-Франциско сделал ошибку, сыграет свою роль, и он, так скажем, сорвётся с цепи.

Угроза Томпсона с дальней дистанции ни в какое сравнение не идёт ни с кем из тех, кто ушёл из «Далласа». Клэй — один из лучших снайперов НБА в истории, поэтому Дончичу с Ирвингом станет ещё проще находить варианты для развития атаки, имея такой туз в рукаве. «Бостон» в финале НБА 2022 года уступил «Голден Стэйт», но затем Брэд Стивенс сделал несколько судьбоносных обменов, с помощью которых «кельты» впервые с 2008 года стали чемпионами в 2024-м. Может быть, Харрисон сделал именно то, что нужно было для чемпионства «Далласа»? Время покажет, но в том, что генеральный менеджер «бродяг» провёл выдающуюся работу, сомнений нет никаких.