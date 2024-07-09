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Драфт НБА — 2024, Зак Иди: какой рост, за кого играет, Летняя лига, Зак Иди перевёл матч с Ютой Джаз в овертайм, видео

224-сантиметровый гигант наделал шума. Новичку НБА дали сыграть больше 30 минут
Артемий Берстенев
224-сантиметровый гигант наделал шума
Аудио-версия:
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Первый матч Зака Иди, девятого номера драфта-2024, в Летней лиге выдался очень даже удачным.

В преддверии драфта НБА 2024 года Зак Иди со своими 224 см роста озадачил многих скаутов и экспертов, выражавших сомнения в его будущем успехе из-за громоздкости и топорности. Однако в Летней лиге девятый номер драфта начал доказывать обратное, показывая, что размеры центрового «Мемфиса» — его преимущество. Игроки «Юты» так и не нашли способ справиться с доминированием Зака под кольцом.

НБА — Летняя лига . Солт-Лейк-Сити
09 июля 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
97 : 95
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Джордж - 30, Сенсабо - 15, Кольер - 14, Кесслер - 10, Лофтон Мл. - 8, Хендрикс - 8, Базли - 6, Уильямс - 6, Филиповски
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 21, Ларэвиа - 18, Джексон - 16, Иди - 14, Спенсер - 11, Джарро - 6, Джемисон - 4, Харрис - 3, Уэллс - 2, Миллер

В минувшем матче Зак Иди провёл на паркете 34 минуты и не разочаровал ни на секунду. Он реализовал 7 из 12 бросков, набрав 14 очков. Однако его влияние на игру не ограничивалось только результативностью. Иди отлично подбирал — как и в своих лучших матчах за университет Пердью. Новичок «Гриззлис» завершил игру с 15 подборами, четыре из которых были на чужом щите.

В игре Иди было несколько особенно ярких моментов. Один из них — мощный данк с сопротивлением Уокера Кесслера, а также важный подбор после неудачного штрафного броска за 0,8 секунды до окончания основного времени, что позволило перевести игру в овертайм. Иди умело использовал заслоны, находил возможности для бросков после промахов и передач под кольцо и блокировал попытки соперника.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К слову, Зак Иди — не первый новичок, об игре которого в рамках Летней лиги писал «Чемпионат». До этого чести удостоился сын звёздного лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни Джеймс. Джеймс-младший дебютировал в Летней лиге в матче с «Сакраменто» и отметился лишь четырьмя набранными очками, однако вторую встречу 19-летний защитник пропустил из-за травмы.

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