224-сантиметровый гигант наделал шума. Новичку НБА дали сыграть больше 30 минут

В преддверии драфта НБА 2024 года Зак Иди со своими 224 см роста озадачил многих скаутов и экспертов, выражавших сомнения в его будущем успехе из-за громоздкости и топорности. Однако в Летней лиге девятый номер драфта начал доказывать обратное, показывая, что размеры центрового «Мемфиса» — его преимущество. Игроки «Юты» так и не нашли способ справиться с доминированием Зака под кольцом.

В минувшем матче Зак Иди провёл на паркете 34 минуты и не разочаровал ни на секунду. Он реализовал 7 из 12 бросков, набрав 14 очков. Однако его влияние на игру не ограничивалось только результативностью. Иди отлично подбирал — как и в своих лучших матчах за университет Пердью. Новичок «Гриззлис» завершил игру с 15 подборами, четыре из которых были на чужом щите.

В игре Иди было несколько особенно ярких моментов. Один из них — мощный данк с сопротивлением Уокера Кесслера, а также важный подбор после неудачного штрафного броска за 0,8 секунды до окончания основного времени, что позволило перевести игру в овертайм. Иди умело использовал заслоны, находил возможности для бросков после промахов и передач под кольцо и блокировал попытки соперника.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К слову, Зак Иди — не первый новичок, об игре которого в рамках Летней лиги писал «Чемпионат». До этого чести удостоился сын звёздного лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни Джеймс. Джеймс-младший дебютировал в Летней лиге в матче с «Сакраменто» и отметился лишь четырьмя набранными очками, однако вторую встречу 19-летний защитник пропустил из-за травмы.