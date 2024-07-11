Бесподобное взаимодействие Леброна и Карри! Суперзвёзды НБА удивили в выставочном матче

В рамках подготовки к Олимпийским играм американские баскетболисты встретились с канадской командой в первом выставочном матче. Статус фаворитов, присвоенный США на протяжении многих лет, сегодня был подвергнут испытанию в лице канадцев, в составе которых выступали звёзды вроде Шея Гилджес-Александера и Джамала Маррея. Несмотря на напряжённую борьбу на старте встречи, победа осталась за американцами со счётом 86:72.

Американская команда, начавшая с невнятных 2:11, под руководством Стива Керра сумела переломить ход матча и завершить первую половину с 18 успешными бросками из 27, что составляет 66,6% точности. В третьей четверти благодаря более осмотрительной игре с мячом США увеличили своё преимущество до 69:54. Особенно запомнился момент, когда Энтони Эдвардс, звёздный защитник «Миннесоты», забил мяч под сирену, став по итогам матча самым результативным игроком с 13 очками.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube.

Однако особенным моментом стало взаимодействие таких ветеранов, как Стефен Карри и Леброн Джеймс, организовавших в третьей четверти яркий момент, в результате которого Карри и Леброн завершили быстрый отрыв эффектным данком второго.

Видео можно посмотреть на канале TPGC Highlights в YouTube.

«Баскетбол приносит нам не только удовольствие, но и возможность проявить себя. Мы достигаем высоких результатов благодаря тому, что ценим не столько победу, сколько процесс игры, которую мы искренне любим и к которой относимся с уважением, и это лежит в основе наших успехов», — сказал Джеймс после матча.

На следующей неделе сборная США выступит в Абу-Даби, где их ожидают выставочные встречи с Австралией и Сербией. В новостях: Деррик Уайт займёт место в составе, компенсируя отсутствие Кавая Леонарда, который из-за проблем с коленом отступил в тень. И вот курьёз: Джоэл Эмбиид, видимо, ещё не до конца адаптировался к правилам FIBA, и его игра закончилась раньше времени в третьей четверти из-за переизбытка фолов. Весь матч он искал способы заработать фолы, но встретился с суровой действительностью.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.