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Баскетбол, Олимпиада-2024: первый выставочный и товарищеский матч сборной США, американцы обыграли сборную Канады, 86:72

Бесподобное взаимодействие Леброна и Карри! Суперзвёзды НБА удивили в выставочном матче
Артемий Берстенев
Шикарное взаимодействие Леброна и Карри!
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Американцы провели первую товарищескую встречу в рамках подготовки к Олимпиаде-2024.

В рамках подготовки к Олимпийским играм американские баскетболисты встретились с канадской командой в первом выставочном матче. Статус фаворитов, присвоенный США на протяжении многих лет, сегодня был подвергнут испытанию в лице канадцев, в составе которых выступали звёзды вроде Шея Гилджес-Александера и Джамала Маррея. Несмотря на напряжённую борьбу на старте встречи, победа осталась за американцами со счётом 86:72.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
11 июля 2024, четверг. 05:30 МСК
США
Окончен
86 : 72
Канада
США: Эдвардс - 13, Карри - 12, Холидэй - 11, Дэвис - 10, Букер - 9, Тейтум - 8, Джеймс - 7, Адебайо - 6, Эмбиид - 5, Поттер - 3, Халибёртон - 2, Гэллоуэй, Хэйс
Канада: Барретт - 12, Гилджес-Александер - 10, Брукс - 10, Олиник - 9, Берч - 7, Александер-Уолкер - 5, Маррей - 5, Кабенгеле - 4, Лайлз - 4, Скрабб - 4, Пауэлл - 2, Дорт, Нембард, Скрабб, Эджим

Американская команда, начавшая с невнятных 2:11, под руководством Стива Керра сумела переломить ход матча и завершить первую половину с 18 успешными бросками из 27, что составляет 66,6% точности. В третьей четверти благодаря более осмотрительной игре с мячом США увеличили своё преимущество до 69:54. Особенно запомнился момент, когда Энтони Эдвардс, звёздный защитник «Миннесоты», забил мяч под сирену, став по итогам матча самым результативным игроком с 13 очками.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube.

Однако особенным моментом стало взаимодействие таких ветеранов, как Стефен Карри и Леброн Джеймс, организовавших в третьей четверти яркий момент, в результате которого Карри и Леброн завершили быстрый отрыв эффектным данком второго.

Видео можно посмотреть на канале TPGC Highlights в YouTube.

«Баскетбол приносит нам не только удовольствие, но и возможность проявить себя. Мы достигаем высоких результатов благодаря тому, что ценим не столько победу, сколько процесс игры, которую мы искренне любим и к которой относимся с уважением, и это лежит в основе наших успехов», — сказал Джеймс после матча.

На следующей неделе сборная США выступит в Абу-Даби, где их ожидают выставочные встречи с Австралией и Сербией. В новостях: Деррик Уайт займёт место в составе, компенсируя отсутствие Кавая Леонарда, который из-за проблем с коленом отступил в тень. И вот курьёз: Джоэл Эмбиид, видимо, ещё не до конца адаптировался к правилам FIBA, и его игра закончилась раньше времени в третьей четверти из-за переизбытка фолов. Весь матч он искал способы заработать фолы, но встретился с суровой действительностью.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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