«Я никогда так не злился». США лишились суперзвезды перед Олимпиадой, но удивили заменой

Перед товарищеским матчем со сборной Канады из стана национальной команды США пришли не самые хорошие новости: суперзвезда «Лос-Анджелес Клипперс» и всей НБА Кавай Леонард не примет участия в Олимпийских играх 2024 года. Руководству сборной пришлось моментально искать замену игроку.

Сначала причина, почему Леонард не сыграет на ОИ-2024, не называлась, но затем издание The Los Angeles Times со ссылкой на свои источники сообщило, что Кавай не сыграет на Олимпиаде из-за травмы правого колена. Опасения по поводу повреждения возникли после того, как генеральный менеджер сборной США Грант Хилл, главный тренер американцев Стив Керр и президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк понаблюдали несколько дней за тренировками Терминатора.

В итоге Хилл прокомментировал решение заменить Кавая следующим образом: «Мы просто поняли, что нужно изменить курс, и, не вдаваясь в подробности того, что повлияло на решение, мы поняли, что в наших интересах, а также в интересах «Клипперс» и Кавая двигаться в другом направлении. Мы попытались. Мы все попытались, приложили усилия, но, к сожалению, обеим сторонам всё же нужно двигаться вперёд». Впоследствии Гранту задали прямой вопрос о том, чьё же было решение отцепить двукратного чемпиона НБА от состава. «Мы это сделали. В результате отправили его домой, но мы вели переговоры с «Клипперс» по этому поводу», — сказал Хилл.

Стивен Эй Смит журналист и эксперт ESPN «Я никогда так не злился из-за того, что кто-то надел форму сборной США. Помните, в каком восторге он был, когда Грант Хилл вручил ему майку сборной? Ты знаешь, сколько матчей ты пропустил, чтобы говорить об игре летом? Ты получишь травму во время перелёта в Париж. На месте Стива Балмера [владельца «Клипперс»] я использовал бы все доступные средства, чтобы этот человек не попал в сборную США. И на это всего одна причина — я не уверен, что он вернётся здоровым. Я понимаю, что такое сборная США. Понимаю, что такое ностальгия, патриотизм, международный турнир. Я всё понимаю, но, чёрт побери, ты продлеваешь контракт, однако тебя никогда нет рядом в нужный момент».



33-летний Кавай не выступал за США ни на одном крупном международном турнире и, по-видимому, очень хотел выиграть золото Олимпийских игр. Но, как обычно, в дело вмешались травмы. Леонард — один из лучших двусторонних игроков НБА, если даже не лучший, однако с одним условием! Речь идёт лишь о здоровом форварде, а таким его мы видели за последние несколько лет крайне редко. США необходимо было найти замену звезде «Клипперс». Первым на ум приходит тот, кто стал MVP финальной серии НБА минувшего сезона — Джейлен Браун, который помог «Бостону» выиграть первое чемпионство с 2008 года.

Также можно было подумать, что могут дать шанс 17-летнему Куперу Флэггу, который ещё не провёл ни одной официальной игры в студенческом баскетболе, но уже зажёг в тренировочном лагере сборной США. Его игру выделили Леброн Джеймс и Леонард. Мы знаем примеры того, как в составе американцев оказывались совсем юные баскетболисты, ещё не игравшие в НБА. Например, «Команда мечты» 1992 года имела умопомрачительный состав из Майкла Джордана, Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Чарльза Баркли, Карла Мэлоуна, Дэвида Робинсона, Скотти Пиппена, Патрика Юинга, Клайда Дрекслера, Джона Стоктона, Криса Маллина, Клайда Дрекслера — легенд НБА и одного не известного широкой публики парня — Кристиана Леттнера.

Ещё был Энтони Дэвис, поехавший на Олимпийские игры 2012 года, не сыграв ни одного матча в НБА. Но Грант Хилл вместе с другими функционерами сборной решил не экспериментировать на этот раз и выбрал замену из чемпионского «Бостона». На Игры во Франции поедет Бра… Деррик Уайт! Да, вот такое решение приняли в сборной США. Защитник «кельтов» уже второй сезон кряду является неотъемлемой частью клуба. К слову, Уайт дважды попадал во вторую символическую пятёрку лучших защитников НБА. Скачок в игре Деррика виден невооружённым взглядом, а в плей-офф 2024 года он был очень стабилен и являлся лучшим трёхочковым специалистом в команде — 40,4% попаданий из-за дуги.

Вероятно, Брауна прокатили со сборной США в связи с тем, что он может перетягивать внимание с главных звёзд команды — Леброна Джеймса, Стефена Карри, Кевина Дюранта. Этому трио представился шанс блеснуть. Ни разу они вместе не выступали на международном турнире, к тому же, вероятно, это последняя Олимпиада для каждого, так как Дюранту уже 35 лет, Карри — 36, а Леброну — 39. Поэтому было принято решение взять того, кто будет просто молча делать свою работу — забрасывать «трёшки» и пахать в защите.

Деррик Уайт Фото: Elsa/Getty Images

Подвёл итог замены Леонарда на Уайта четырёхкратный чемпион НБА Карри: «Кавай отдал всё, что у него было, когда готовился на сборах эти три дня. Между руководством сборной США и окружением Кавая состоялся разговор, просто чтобы убедиться, что он настроен на успех. Очевидно, это было трудное решение. Я знаю, что он хотел играть, но это один из тех случаев, когда он пожелал нам удачи в достижении цели. Такая поддержка со стороны нашего парня. Будем надеяться, что в долгосрочной перспективе он будет в хорошем положении, потому что игра нуждается в нём, а когда его нет на паркете, вы скучаете по одному из величайших игроков всех времён. Мы надеемся, что он будет готов к сезону».

Очень жаль, что мы не увидим игру Кавая на Олимпиаде, но здоровье, само собой, важнее всего на свете. Сборная США без Леонарда в составе обыграла Канаду со счётом 86:72. «Кленовые листья» также готовятся к важнейшему международному турниру, проходящему раз в четыре года. В составе Канады собраны топовые игроки НБА: Шей Гилджес-Александер, Джамал Маррей, Ар Джей Барретт, Диллон Брукс, Никил Александер-Уолкер, Лугенц Дорт и Эндрю Нембард. Так что США явно пришлось несладко. Лучшим по результативности стал Энтони Эдвардс, у которого 13 очков, три подбора и одна передача. Муравей ранее говорил, что он первая опция в национальной команде. Пока получилось ответить за свои слова, но что будет на Олимпиаде — совсем другой вопрос.