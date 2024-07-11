Бронни становится новым Леброном? Судя по первым матчам за «Лейкерс», кое в чём — да!

Бронни Джеймс в последнее время стал завсегдатаем спортивных колонок, и, хотя мнения о его игре разделились, неоспоримо одно: он притягивает взгляды, как магнит, и все хотят увидеть, сможет ли юный баскетболист выйти из тени своего отца и написать собственную историю.

Бронни прыгнул в гущу Летней лиги, и, несмотря на то что его «Лейкерс» не смогли устоять против «Сакраменто», проиграв 94:108, 19-летний защитник за 22 минуты матча записал на свой счёт четыре очка, два подбора, две передачи и перехват. Но вот с точностью у него явные проблемы: всего два попадания из девяти попыток и ни одного удачного трёхочкового из трёх. Точно есть над чем работать. К слову, в сегодняшней встрече с «Майами» 55-й номер минувшего драфта отметился тремя очками (1 из 3 с игры), пятью подборами, тремя передачами, тремя блок-шотами и двумя перехватами при показателе полезности «+8».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Да, в первом матче Бронни не смог удивить статистикой, и, хотя результат игры был относительно предсказуем, фанаты не переставали глазеть на экраны. Согласно Sports Media Watch, более полумиллиона любопытных глаз (534 000, если быть точным) были обращены на ESPN, чтобы увидеть, что покажет младший Джеймс. И портал Awful Announcing подтверждает: люди пришли за шоу.

Углубимся в цифры. Они говорят нам, что эта дебютная для Бронни встреча стала самой просматриваемой из всех матчей Летней лиги, которые не проходили в эпицентре баскетбольного азарта — Лас-Вегасе. Это может и не быть рекордами Кейтлин Кларк в женской НБА, но они определённо стоят того, чтобы на них обратить внимание, особенно если рассматривать их в более широком контексте игры.

В ESPN не поскупились на усилия, чтобы запустить хайп вокруг Бронни Джеймса и его потенциального места в составе «Лейкерс» рядом с его знаменитым отцом. И, судя по всему, эти старания начинают окупаться. Интерес к семейному дуэту уже взлетает, и это только начало. Ещё добавьте сюда приход Джей Джея Редика в качестве главного тренера — и у вас есть рецепт для одной из самых горячих тем обсуждения в предстоящем сезоне НБА.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.