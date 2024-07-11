Российское подкрепление из NCAA. Кто такой новичок «Уралмаша» Алекс-Сергей Котов?

10 июля «Уралмаш» объявил о подписании канадо-российского форварда Алекса-Сергея Котова. Контракт рассчитан на один сезон. Котов начал свою карьеру в московской «Глории», но затем перебрался в Штаты. Последние три сезона он провёл в NCAA. «Чемпионат» рассказывает о новом игроке в Единой лиге ВТБ.

Алекс-Сергей Котов Фото: Университет Campbell

Котов родился в Канаде, но почти сразу его родители вернулись в Россию. Он начал свой баскетбольный путь в СШОР «Глория», после чего оказался в ДЮБЛ МБА. После окончания российской школы Алекс принял решение продолжить обучение в США и попал в очень известную школу Montverde Academy. В этой системе в сезоне-2017/2018 он играл вместе с будущими баскетболистами НБА — Ар Джей Барреттом (сейчас играет в «Торонто») и Эндрю Нембардом (сейчас играет в «Индиане»). В единственном сезоне за Montverde Academy Котов стал чемпионом лиги, в которой участвовала его команда. Известная школа не потерпела ни одного поражения, одержав 35 побед в 35 встречах.

Из Montverde Алекс ушел не сразу в NCAA, а в NJCAA. Это ассоциация младших колледжей для тех, кто хочет подготовиться к NCAA. Спустя два сезона Котов всё же оказался в NCAA, присоединившись к Illinois State. За два сезона за Redbirds Котов принял участие в 35 встречах, дважды выходя в стартовом составе. Он набирал в среднем за игру 0,9 очка и 1,5 подбора. После этого он решил сменить университет и оказался в Campbell. В минувшем сезоне он сыграл за Fighting Camels 32 матча (два в старте) и набирал 3,8 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи. Теперь Алекс-Сергей Котов — в «Уралмаше».

Алекс-Сергей Котов баскетболист «Отдельно хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба за такую возможность. С нетерпением жду нашей встречи на паркете, а также уверен, что вместе с вами мы сможем сделать этот сезон самым запоминающимся».



Котов является форвардом с ростом 208 сантиметров и приходит в «Уралмаш» для создания глубины скамейки. Ещё одним плюсом является то, что он не будет числиться легионером благодаря российскому паспорту. Из-за достаточно большого количества форвардов в ростере не будет удивительным, если иногда Алекс будет играть на позиции центрового. Хотя «пятого» могут играть, в частности, и Джавонте Даглас, и Никита Балашов.

Для «большого» Котов является достаточно разносторонним игроком. Помимо привычной игры под кольцом на обеих сторонах площадки, Алекс часто поднимается на периметр, тем самым растягивая оборону соперника. При этом он достаточно неплохо находит открытых партнёров передачами, особенно хорошо ему удаются бэкдор-ассисты — когда партнёр забегает за спины защитникам, а Алекс находит его передачей под кольцом. Котов достаточно подвижен, в атаке его активно заигрывают в посте, у него неплохой разворот, который даёт преимущество под кольцом. В защите он тоже не теряется. В минувшем сезоне Алекс стал рекордсменом Campbell по блок-шотам, отвесив 18 «горшков» своим соперникам.

Де-факто предстоящий сезон станет дебютным для Котова в профессиональном баскетболе. Ему 25 лет, и всё ещё впереди. Плюс он попадает в системную, тренерскую команду, в которой молодые баскетболисты не могут не прогрессировать. Ростислав Вергун точно найдёт применение новичку. Будет очень интересно понаблюдать за перспективным игроком в Единой лиге.