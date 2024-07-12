«Индиана» нашла японского Стефена Карри, который засияет на Олимпиаде-2024

Уже совсем скоро состоится главный баскетбольный турнир лета — Олимпийские игры. Всё внимание планеты устремлено к сборной США, которую, без сомнений, можно назвать современной «Дрим-тим». Но не стоит забывать и о том, что в соревнованиях будут участвовать ещё 11 национальных команд, а такое крупное событие наверняка подарит нам массу историй и новых имён. Среди них с большой вероятностью может оказаться Кеисеи Томинага, которого СМИ окрестили японским Стефеном Карри. 23-летний защитник однозначно будет одним из самых ярких игроков своей сборной, а при некотором везении — и всего турнира.

Кеисеи — сын Хироюки Томинаги, бывшего баскетболиста, выступавшего за сборную Японии на протяжении 10 лет. В отличие от своего юркого сына с отличным дальним броском, Хироюки был крупным центровым ростом 211 см. С самого детства жизнь Кеисеи была тесно связана с баскетболом: от игрушечных колец на стенах до мяча, ставшего его первой игрушкой. Хироюки сыграл ключевую роль в развитии страсти сына к баскетболу.

Выступая в команде «Мицубиси Электрик», он часто брал мальчика на тренировки, где тот впервые ощутил радость от попадания мяча в корзину. Талант Кеисеи проявился рано. Уже в начальной школе он удивлял взрослых, попадая трёхочковые броски в полноразмерные кольца. Его успехи продолжились в средней школе, где он привёл команду к бронзе национального чемпионата. В старших классах мастерство Томинаги при исполнении дальних бросков стало настолько впечатляющим, что его начали сравнивать с Карри.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Опыт Хироюки на мировом чемпионате 1998 года в Греции показал ему огромную разницу в уровне игры между Японией и ведущими баскетбольными державами. Это подтолкнуло его к решению отправить сына учиться за границу. После успешного выступления за команду техасского колледжа, Кеисеи перешёл в университет Небраски, где стал одним из лидеров. Его талант не остался незамеченным, и вскоре он дебютировал за сборную Японии. На чемпионате мира Томинага исполнял роль шестого игрока и в среднем набирал по 11,4 очка за игру.

Японии удалось квалифицироваться на Олимпиаду 2024 года в Париже, что было главной задачей команды на турнире. Кеисеи продемонстрировал хорошее выступление и на Азиатских играх, которые проходили прошлой осенью. Япония впервые с 2015 года смогла пробиться в четвертьфинал, а Томинага уже полноценно стал одним из лидеров команды, набирая по 15,2 очка за матч (второй показатель в команде). Олимпиада 2024 года в Париже не станет первой в карьере Томинаги. Он выступал на Олимпийских играх в Токио, но в баскетболе 3х3. Япония не смогла пройти дальше четвертьфинала, однако Кеисеи уже тогда был главным снайпером команды.

Ни одна из команд НБА не выбрала Томинагу на минувшем драфте, но японец почти сразу после церемонии получил предложение от «Индианы Пэйсерс». Пока неясно, будет ли у Кеисеи реальный шанс в главной лиге мира, но Самурай Стеф может улучшить свои позиции благодаря успешному выступлению на предстоящей Олимпиаде. Это создаёт дополнительную интригу и даёт повод следить за матчами японской сборной.

Видео можно посмотреть на канале Big Ten Men's Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.