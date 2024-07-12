ЦСКА отдал 22-летнего чемпиона Единой лиги в другой клуб — польза может быть для всех

К 22 годам Антон Карданахишвили за своими плечами накопил немало опыта. Игрок начинал в «Глории» и МБА, будучи школьником, мог оказаться в словенской «Олимпии», но в итоге перешёл в систему ЦСКА. Решение стало для россиянина поворотным. Вместе с армейцами юный разыгрывающий становился чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ 2021 года и в том же году вызывался в сборную России для участия в олимпийском квалификационном турнире.

Весь прошлый сезон Единой лиги Антон провёл в составе московской команды, полюбился многим болельщикам красно-синих, однако новый сезон начнёт в «Самаре». В начале июля стало известно, что ЦСКА и клуб из Поволжья совершили полноценный трансфер. С «Самарой» Карданахишвили заключил контракт по схеме «2+1» и, учитывая предысторию отношений игрока и клуба с берегов Волги, понимаешь, что такой переход пойдёт на пользу абсолютно всем.

Карданахишвили уже выступал за «Самару». Весь предыдущий сезон молодой разыгрывающий отработал в аренде под руководством Сергея Базаревича, который тогда этот клуб возглавлял. И своим шансом, нельзя не признать, воспользовался в полной мере, более чем уверенно себя проявив. Молодой баскетболист стал первым среди россиян по очкам, набранным за самарцев, уступив только четырём опытным американским легионерам (Джордану Теодору, Кей Си Риверсу, Джеймсу Эннису и Маркосу Найту), вошёл в топ-3 по результативным передачам и стал первым по количеству проведённых матчей. И это при том, что тогда Карданахишвили было всего 20 лет.

Ничего удивительного, что уже в следующем сезоне ЦСКА своего воспитанника из аренды вернул. Но если в «Самаре» игра Антона была близка к стандартам лидеров, то после возвращения к армейцам дела у разыгрывающего не пошли. 2,4 очка, 1,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч в 28 играх в Единой лиге руководство московского клуба не впечатлили.

В «Самаре» у Карданахишвили будет прекрасная возможность карьеру перезапустить. Антону всего 22, и это тот возраст, когда для профессионального роста нужно игровое время. Главный тренер самарцев Дражен Анзулович, лестно высказывавшийся о потенциале разыгрывающего, это время ему предоставит. Антон стал куда опытнее, чем при предыдущем заходе в «Самару». Минувший сезон провёл бок о бок с игроками красно-синих, многие из которых по уровню мастерства потягались бы и со звёздами Евролиги. Всё это позволяет предположить, что своего в сезоне-2024/2025 Карданахишвили не упустит.

Антон Карданахишвили, сезон-2023/2024 Фото: Единая лига ВТБ

А дальше перед ним откроются новые перспективы. Президент армейцев Андрей Ватутин сразу подчеркнул, что Антон может вернуться в московскую команду: «Современная история нашего клуба знает множество примеров, когда игроки набирались опыта в других командах, а затем возвращались в ЦСКА в новом качестве — достаточно посмотреть на Курбанова, Астапковича и Ганькевича. Потому вполне возможно, что мы говорим Антону не «прощай», а «до свидания».

В истории ЦСКА и вправду не раз случалось, когда его воспитанники уходили из команды, а потом возвращались в неё. И Курбанов, и Астапкович, и Ганькевич заключали полноценные контракты с другими клубами Единой лиги, но каждый из них сейчас представляет красно-синих. Вспомнить можно и Алексея Шведа, оставившего заметный след в московском клубе. Звёздный разыгрывающий выступал за столичную команду с 2005 по 2012 год, уходил в аренду в «Химки» и «Динамо», отправлялся в НБА, а потом вновь возвращался в ЦСКА. Так почему то же самое не повторить и Карданахишвили? В силах Антона сделать так, чтобы нынешний трансфер в «Самару» в его истории с армейцами обрамлялся не грустным «прощай», а «до свидания».