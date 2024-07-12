Простите, сколько? Клуб НБА потратит на своих игроков более $ 400 млн за сезон

Представить такое 10 лет назад — очень и очень трудно. Но основная причина таких сумм кроется в налоговых нюансах.

В «Финиксе» готовятся к историческому сезону, который обещает стать настоящим испытанием как для команды, так и для её владельца Мэтью Ишбии. Сегодняшнее соглашение с форвардом Джошем Окоги на два года и $ 16 млн подтолкнуло команду к рекорду: впервые в истории НБА зарплатная ведомость клуба превысит $ 400 млн. И это произойдёт в сезоне-2024/2025.

«Санз», по прогнозам, потратят $ 223 млн на зарплаты игроков в следующем сезоне. Но это не всё. Бобби Маркс из ESPN прогнозирует налог на роскошь в размере $ 198 млн, а Йосси Гозлан из Cap Sheet оценивает его чуть выше — в $ 205,4 млн. С учётом потолка налога на роскошь в $ 170,8 млн, аризонцы превышают этот лимит на $ 52,2 млн. Более того, команда также на $ 34,1 млн выше второго порога налога ($ 188,9 млн), что накладывает дополнительные ограничения: «Финикс» не может подписывать новых свободных агентов на суммы больше, чем минимальные контракты для ветеранов.

Чтобы обойти некоторые из этих ограничений, «Санз» выбрали стратегию заключения множества обменопригодных контрактов: Джош Окоги, Ройс О'Нил, Юсуф Нуркич, Грейсон Аллен и Насир Литтл будут зарабатывать от $ 6,75 млн до $ 18,13 млн в следующем сезоне. В условиях, когда команда может обменять только одного игрока за раз и не имеет возможности принять зарплату больше, чем отправляет взамен, такие контракты становятся ценными активами для потенциальных сделок.

Мэтью Ишбия с самого начала заявлял о готовности тратить большие деньги на состав, и он делает это с исторической скоростью, чтобы предоставить «Санз» хоть какую-то гибкость в условиях второго порога налога. За это межсезонье «Финикс» добавил лишь двух свободных агентов (Монте Моррис и Мэйсон Пламли) и двух новичков (Райан Данн и Осо Игодаро) на стандартные контракты. Кроме того, команда переподписала Ройса О'Нила на четыре года за $ 42 млн и заключила минимальные контракты с Болом Болом и Дэмионом Ли.

Зарплатная ведомость «Финикса» на сезон-2024/2025 (Cap Sheet):

Имя игрока Зарплата на сезон-2024/2025 Кевин Дюрант $ 51 195 821 Брэдли Бил $ 50 203 930 Девин Букер $ 49 205 800 Юсуф Нуркич $ 18 125 000 Грейсон Аллен $ 15 625 000 Ройс О'Нил $ 9 375 000 Джош Окоги $ 7 692 308 Нассир Литтл $ 6 750 000 Дэвид Родди $ 2 847 240 Райан Данн $ 2 530 800 Бол Бол $ 2 087 519 Дэмион Ли $ 2 087 519 Монте Моррис $ 2 087 519 Мэйсон Пламли $ 2 087 519 Осо Игодаро $ 1 157 153

Итоговые выплаты игрокам — $ 223 058 128.

Итоговые налоговые выплаты — $ 205 363 331.

Итого к оплате — $ 428 421 459.

Логика подписания таких соглашений для игроков скамейки проста: в теории их можно обменять на более ценных баскетболистов. Однако для сделки нужен партнёр. Кто захочет взять на себя истекающий контракт на $ 8 млн? Несколько команд — да. Но какая команда согласится обменять действительно более ценного игрока? Таких немного.

Тратить деньги само по себе не является достижением. Создаётся впечатление, что владелец просто выбрасывает деньги на ветер. «Финикс» привлёк дорогих и переоценённых игроков (Брэдли Бил?), которые плохо сочетаются друг с другом, и у команды практически нет шансов на чемпионство. Поэтому важно тратить средства тогда, когда это действительно необходимо.

«Санз» находятся в уникальной ситуации: они имеют звёздный состав, но при этом ограничены жёсткими финансовыми рамками. Это создаёт парадоксальную ситуацию, когда команда вынуждена балансировать между попытками сохранить конкурентоспособность и необходимостью избегать ещё бóльших налоговых штрафов.