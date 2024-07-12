«Игра Бронни не работает». Эксперты разобрали два матча сына Леброна за «Лейкерс»

55-й выбор на драфте 2024 года, сын легенды НБА, игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» — это всё про Бронни Джеймса. Молодой форвард провёл два матча в Летней лиге. Понятное дело, что рано ещё делать выводы об игре Бронни, но мы собрали для читателей мнения экспертов по поводу дебюта Джеймса-младшего за «Лейкерс» и его выступлении.

В среднем за два матча Бронни набирал 3,5 очка, 3,5 подбора, 2,5 передачи, 1,5 перехвата и 1,5 блок-шота. Набор очков хромает, в точности как и процент реализации бросков — 25%. Известный спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс сказал: «Игра Бронни не работает в Летней лиге. Он сугубо вспомогательный игрок, который может выступать с хорошими игроками. Он знает, как надо играть, он не будет мешаться, а только способствовать. Если он будет играть с топовыми игроками и вы ему дадите бросить трёхочковый, он попадёт в цель. Он выглядит здесь [в Летней лиге] неуместно, потому что все полагаются на себя. Похоже на матч MacDonald’s All-American, когда каждый пытается играть в одиночку».

О сыне Леброна высказался легендарный игрок «Бостона», чемпион 2008 года Пол Пирс. «Когда смотрел на Бронни, он показывал хорошую интенсивность в обороне. Очевидно, ему нужно больше уверенности в нападении. Я не думаю, что он был достаточно агрессивен. Также не думаю, что он надеялся брать вот эти броски, но он всё ещё должен задаваться вопросом, какой будет его ниша в этой лиге, и, по-моему, он может быть 3&D игроком, но ему нужно показать больше агрессии. Если он хочет занять свою нишу и хочет быть парнем, который получает минуты в матчах НБА, он должен демонстрировать уверенность в нападении и просто попадать броски».

Пирс и Бэйлесс сказали всё по факту, но, так скажем, верят в то, что Бронни может быть полезен в чёткой структуре, выполняя свои определённые функции. Однако есть журналист ESPN Сет Гринберг, которому явно не по душе то, что происходит в «Лейкерс». «У меня нет реакции, он выбран под 55-м номером на драфте НБА. Мы оцениваем его как выбор в лотерее. Что он собой представляет, так это то, что он, вероятно, самое большое «если» на драфте. Послушайте, он потрясающий парень, защитник с ростом 186 см, высокий баскетбольный IQ — всё это здорово. В конечном итоге он будет играть в Лиге развития. Это действительно отличная история — получить шанс поиграть со своим отцом. Я уверен, что у него будет пара игр, в которых он выйдет на паркет, но он не Кен Гриффи-младший. Он был выбран под 55-м пиком».

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Легенда бейсбольной лиги МЛБ Кен Гриффи-младший играл со своим отцом Кеном Гриффи в 1990 году. Поэтому Гринберг применил такое сравнение. Но речь о том, что Гриффи-младший — член Зала бейсбольной славы с огромным количеством личных наград, а журналист ESPN явно не верит в то, что Бронни может превратиться хотя бы в игрока основной ротации клуба НБА.

Сына Короля даже высмеяла 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серена Уильямс. «Лейкерс» выбрали Бронни на драфте, в этой команде он будет играть вместе с отцом. Я искренне надеюсь, что карьера Бронни будет такой долгой, что мы увидим, как у него выпадают, а затем чудесным образом возвращаются на место волосы. Точно так же, как и у отца», — сказала американка на церемонии ESPY Awards. В общем, Джеймс-младший одним лишь своим приходом в лиге навёл немало шума. Пока, к сожалению, не своими шикарными играми, а больше тем, что будет играть за одну команду со своим отцом. Вероятно, Бронни и вправду проявит себя лишь в чёткой структуре под присмотром Леброна, а не с молодёжью, желающей показать себя с лучшей стороны.