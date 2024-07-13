Браун не поедет на ОИ-2024 из-за конфликта с Nike? Корпорация тайно управляет сборной США

Стараемся разобраться в том, что сокрыто под завесой тайны.

Недавно стало известно, что форвард Кавай Леонард не сможет принять участия в предстоящих Олимпийских играх. Сама эта новость вряд ли кого-то удивила, с учётом травматичности лидера «Лос-Анджелес Клипперс». Но то, что заменой Леонарда стал разыгрывающий Деррик Уайт, вызвало недовольство публики.

Во-первых, замена не соответствует позиции. Леонард — форвард, а Уайт — разыгрывающий. Во-вторых, после травмы Кавая логичным вариантом казался Джейлен Браун, MVP минувшего финала НБА. Он мог бы заменить соотечественника из «Клипперс» как по позиции, так и по роли. Да, Деррик является отличным защитником на периметре, как и Кавай, но Браун также хорош в обороне.

Джейлен Браун в тренировочном лагере сборной США (2019) Фото: Getty Images

Джейлен явно был удивлён и недоволен решением тренерского штаба сборной. Спустя пять часов после объявления новости он публично обратился к Nike: «Теперь вы и такое проворачиваете, да?» Никаких дополнительных объяснений от форварда не последовало.

Но все сразу поняли, о чём идёт речь. Дело в том, что у Брауна сложные отношения с Nike. С самого начала карьеры Джейлен имел соглашение с adidas, а после 2021 года полностью освободился от контрактов с компаниями по производству спортивной одежды. В основном форвард носит кроссовки Коби Брайанта, а иногда надевает New Balance.

Кайри Ирвинг и Джейлен Браун Фото: John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images

Однако сам конфликт зародился в 2022 году во время скандала с предполагаемым антисемитизмом Кайри Ирвинга. Тогда ещё разыгрывающий «Бруклина» поделился в социальных сетях документальным фильмом, содержащим ненависть к еврейскому народу. По крайней мере, так считают различные этнические и религиозные организации.

Ирвинг подвергся процессу «отмены», в том числе со стороны Nike, с которым он сотрудничал много лет. Компания публично осудила Кайри и прекратила с ним сотрудничество. Браун стал одним из немногих баскетболистов, кто открыто раскритиковал корпорацию.

«С каких это пор Nike интересуют нормы морали?» — заявил Джейлен в социальных сетях.

Хотя Джейлен продолжил носить кроссовки Коби Брайанта, он стёр легендарный логотип Nike. Это можно было заметить во время минувшей финальной серии.

Кроссовки Фото: из личного архива Джейлена Брауна

Так, ну хорошо, а как это вообще связано с Олимпиадой? Дело в том, что Nike является многолетним партнёром сборной США и нередко проявляет особое отношение к игрокам, имеющим соглашения с другими брендами. Самый яркий пример — 2008 год. Все игроки стоят в одну линию, но именно Дуайт Ховард встал рядом с тренером Майком Кшишевски, чтобы тот мог прикрыть собой кроссовки adidas, которые носил центровой.

Сборная США перед ОИ-2008 Фото: Nike

В 2012 году на общей фотографии все баскетболисты носили Nike, даже Кевин Лав, у которого на тот момент было соглашение с одним из китайских брендов. Ему даже пришлось получать отдельное разрешение от своего партнёра, чтобы носить Nike.

Сборная США перед ОИ-2012 Фото: Nike

В 2016 году традиция продолжилась — на фотографии не видно кроссовок Харрисона Барнса и Кайла Лоури (adidas) и Клэя Томпсона (Anta).

Сборная США перед ОИ-2016 Фото: Nike

Кто-то из руководителей сборной должен был объяснить такой спорный выбор. Им стал Грант Хилл, один из тех, кто составлял коллектив сборной. Экс-баскетболист заявил, что вызов Уайта был осуществлён только по баскетбольным причинам.

«В сборной США лишь 12 мест. Всегда тяжело оставлять за бортом тех, кто великолепно играет, выигрывает MVP финала НБА, тех, чьим фанатом я являюсь. Но самая главная задача — собрать наилучший состав.

Я почти всю свою карьеру носил Fila. И что дальше? Дело не в наших партнёрах, мы им очень благодарны, конечно. Однако мы сосредоточены на баскетболе», — заявил Хилл на пресс-конференции.

Верить Хиллу или нет — дело каждого. Решение действительно спорное, но правды мы, похоже, никогда не узнаем. Тем не менее сборная США всё равно остаётся главным фаворитом Олимпиады.