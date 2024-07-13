«Поставьте ему статую». Суперзвезда НБА отказался от $ 113 млн ради клуба

Нью-Йорк — город не для всех. Найти себя в постоянном движении — задача не из лёгких. Но для кого-то бесконечный трафик и толпы людей, наоборот, заряжают в тебе мотивацию двигаться только вперёд. Игра в «Нью-Йорк Никс» — всегда испытание! Одна из величайших спортивных арен мира «Мэдисон Сквер Гарден», огромная история клуба — всё это может изменить любого баскетболиста, выступающего за «Никс», как в лучшую, так и в худшую сторону. Но, кажется, Нью-Йорк нашёл своего героя, и это не Человек-паук.

Уже на протяжении двух сезонов весь баскетбольный мир наблюдает за Джейленом Брансоном в «Никс». В «Даллас Маверикс» у разыгрывающего была второстепенная роль, оно и немудрено, если учитывать тот факт, что в клубе из Техаса играет Лука Дончич. После переезда в Нью-Йорк Брансон показал скачок в развитии и закончил сезон-2022/2023 на 12-м месте в голосовании на MVP НБА, набирая в среднем 24,0 очка, 3,5 подбора, 6,2 передачи и делая 0,9 перехвата. Но намного важнее то, что в плей-офф Джейлен смотрелся не то что не хуже, а даже лучше — 27,8 очка, 4,9 подбора и 5,6 передачи и 1,5 перехвата.

Фанаты Джейлена Брансона Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Никс» впервые за долгое время перешагнули барьер первого раунда плей-офф НБА, но во втором уступили будущему финалисту «Майами Хит». В сезоне-2023/2024 Брансон доказал, что прошлый год не был чем-то экстраординарным, а он — настоящая суперзвезда лиги. 28,7 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи в регулярном чемпионате, пятое место в голосовании за MVP, вторая символическая сборная НБА, первое участие в Матче всех звёзд — все эти факторы укрепили тот факт, что с разыгрывающим «Нью-Йорка» теперь нужно серьёзно считаться.

В плей-офф же «Нью-Йорк» добрался до второго раунда. Брансон был хорош на протяжении всего постсезона, чего только стоят его 47 очков в четвёртом матче с «Филадельфией». За весь плей-офф 2024 года Джейлен лишь в двух встречах набрал меньше 20 очков, и было связано это с повреждениями. Заключительный седьмой матч второго раунда плей-офф разыгрывающий не доиграл из-за травмы, а так, кто знает, может быть, «Никс» пробились бы в финал Восточной конференции вместо «Индианы», если бы не травмы лидеров клуба. Да-да, не только Брансон боролся с повреждениями по ходу второго раунда плей-офф, но и О Джи Ануноби и Джош Харт.

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Нынешнее межсезонье подарило нам крупный обмен, в котором «Нью-Йорк» очень нуждался. Микал Бриджес в результате сделки перешёл из «Бруклин Нетс» в стан «Никс», тем самым объединившись с Брансоном, Хартом и Донте Дивинченцо — своими друзьями, с которыми не только играл в университете Виллановы, но и становился чемпионом NCAA. К тому же Ануноби подписал пятилетнее продление контракта с клубом из Нью-Йорка.

Правда, главный подарок для клуба сделал Брансон. Разыгрывающий подписал с «Никс» четырёхлетний контракт на сумму $ 156,5 млн. Это при условии того, что следующим летом игрок мог рассчитывать на пятилетнее соглашение на $ 269 млн. Получается, что Джейлен пошёл на невероятные уступки клубу, который теперь может быть более гибким в привлечении новых игроков в команду, или же, например, продлиться с Джулиусом Рэндлом, не выходя при этом из-под потолка зарплат. Только вдумайтесь, Брансон сэкономил «Никс» $ 113 млн. Просто колоссальная сумма!

Такого беспрецедентного случая в НБА ещё не было. Мало того что Брансон своими перфомансами в плей-офф и так влюбил в себя всех фанатов «Никс», а теперь он пошёл на такой шаг, который в будущем, если уже не сейчас, может сделать из него легенду клуба. Джош Харт на своей странице в социальной сети написал: «Поставьте ему статую». Вот что и вправду значит уважение к клубу и стремление стать чемпионом. В итоге Брансон лично потерял $ 37,1 млн в течение следующих трёх лет. Его соглашение также включает опцию игрока на четвёртый год, что позволит вернуть остальную часть в $ 113 млн в течение срока, даст возможность продления на $ 323 млн в 2028 году или заключения нового пятилетнего соглашения на сумму $ 418 млн в 2029-м.

Знаменитая четвёрка из Виллановы брала чемпионство в NCAA, теперь Брансон, Харт, Бриджес, Дивинченцо с Ануноби и Рэндлом могут попытаться выиграть Кубок Ларри О’Брайена в течении нескольких следующих лет, так как под руководством Тома Тибодо собрался очень сильный коллектив, способный навязать борьбу любому сопернику, главное, чтобы обошлось без травм. В истории «Никс» было не так уж и много легендарных разыгрывающих, Брансон уже точно в их числе. Прежде всего своей игрой и своими действиями вне паркета.