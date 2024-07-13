Новичок «Денвера» получил жуткую травму в Летней лиге. Под угрозой полноценный сезон в НБА

Прошлогодние чемпионы сделали на него ставку, однако последствия для молодого игрока могут быть неутешительными.

Новичок «Денвера» Дэрон Холмс, выбранный под общим 22-м номером на драфте НБА этого года, получил серьёзную травму ахиллова сухожилия на правой ноге в четвёртой четверти своего первого матча Летней лиги НБА с «Клипперс», который завершился в пользу клуба из Лос-Анджелеса. Есть вероятность, что 21-летний бигмен пропустит весь сезон-2024/2025 и на площадке мы его вряд ли увидим.

С оставшимися 4.15 на часах Холмс неудачно приземлился и покинул площадку, едва опираясь на правую ногу. Тренеры не отходили от него до самого конца игры. Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун, наблюдавший за матчем с трибуны, сам спустился к площадке ещё до финального свистка. После игры товарищи по команде окружили Холмса, чтобы поддержать его и выразить слова утешения.

Клуб из Колорадо не случайно выбрал Дэрона на драфте. Команда обменяла шесть позиций, чтобы заполучить его под 22-м номером, рассматривая его как потенциального резервного большого игрока, способного обеспечить важную глубину передней линии за трёхкратным MVP Николой Йокичем. Холмс был их главным целевым игроком на протяжении всего преддрафтового процесса, и его выбор казался идеальным решением для усиления команды.

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«Я просто сказал ему, что мы пока не знаем точно, что случилось, но я буду за него молиться. Он, безусловно, здесь новичок, но уже вносит столько позитивной энергии. Поэтому было важно поддержать его с такой же энергией», — сказал одноклубник Дэрона Хантер Тайсон.

Родители и агент Холмса были на трибунах, наблюдая за его многообещающим дебютом за «Наггетс», который, к сожалению, был прерван травмой. Тренер Летней лиги Эндрю Мансон отметил после поражения: «Мы действительно почувствовали отсутствие его подборов в концовке». «Клипперс» набрали 11 очков на вторых шансах за последние 4.07 после того, как Холмс покинул паркет.

Эта ситуация крайне неприятна. Многие считали Холмса идеальной находкой для «Денвера» и были довольны его выбором на драфте. Порвать ахиллово сухожилие на столь раннем этапе — это настоящий удар. Холмс уже вызывал опасения у некоторых экспертов в силу сомнительной игры в обороне. Если разрыв ахилла приведёт к потере атлетизма, это может поставить под угрозу его карьеру в НБА ещё до её полноценного начала.