Играл с Карри, Дрэймондом и Янгом в НБА. Но теперь будет вести «Зенит» к победам

Межсезонье в Единой лиге ВТБ продолжается. Многие баскетболисты отдыхают, а клубы продолжают искать возможности усилиться на рынке. Сегодня, 13 июля, «Парма» объявила о контракте с американским защитником Алексом Хэмилтоном, который ранее играл за израильский «Хапоэль» Хайфа. Казалось, что это самый крупный переход сегодняшнего дня в Единой лиге, но санкт-петербургский «Зенит» думал иначе.

Всё началось с того, что на своей странице в социальной сети пресс-служба «Зенита» опубликовала пост: «Всё, теперь уже серьёзно». Попутно прикрепив значок песочных часов. Все фанаты клуба выдвигали разные догадки по поводу того, что же произойдёт. Кто-то верил в возвращение Билли Бэрона, кому-то хотелось, чтобы объявили о новом контракте с Томасом Эртелем, а кто-то и вовсе шутил о приходе Кевина Дюранта в «Зенит». Через час санкт-петербургская команда объявила о заключении контракта с форвардом Омари Спеллменом.

21 июля баскетболисту исполнится 27 лет. Спеллмен играл в студенческой лиге NCAA за «Вилланову Уайлдкэтс». Да-да, за ту самую команду, которая стала чемпионом в 2016 и 2018 году. В ней играли Джейлен Брансон, Джош Харт, Микал Бриджес и Донте Дивинченцо — все сейчас выступают за «Нью-Йорк Никс» в НБА. На драфте 2018 года Омари под 30-м пиком был выбран «Атлантой Хоукс». В своём дебютном сезоне форвард демонстрировал хорошие навыки защиты и неплохо помогал «ястребам» со скамейки, набирая в среднем 5,9 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи за игру.

Джейлен Брансон, Омари Спеллман, Донте Дивинченцо Фото: Jamie Schwaberow — Pool/Getty Images

Долго Спеллмен в «Атланте» не продержался и в сезоне-2019/2020 перебрался в «Голден Стэйт Уорриорз», который уже потерял Кевина Дюранта, перешедшего в «Бруклин», и Клэя Томпсона, выбывшего на сезон в связи с травмой ахиллова сухожилия. В составе «воинов» 22-летний форвард провёл 49 матчей, набирая в среднем за встречу 7,6 очка, 4,5 подбора и 1,0 передачи при 18,1 минуты на паркете. Омари солидно помогал «Голден Стэйт» в том регулярном чемпионате, но он всё равно был обменян в «Миннесоту», за которую в итоге так и не дебютировал.

Форвард решил продолжить карьеру за границей, проведя два сезона в НБА. В 2021 году Спеллмен подписал контракт с южнокорейским клубом «Аньян КГК». В новой для себя лиге Омари с ходу стал одним из лучших игроков. В дебютный год он стал чемпионом Корейской лиги и был признан MVP финала. В сезоне-2021/2022 баскетболист в среднем набирал 19,0 очка, 8,5 подбора и 2,3 передачи. Всего в Южной Корее Спеллмен провёл три года, а сегодня заключил контракт с «Зенитом».

Ещё довольно юный по баскетбольным меркам наш герой поиграл в чемпионской Вилланове, набирался опыта у легенд «Голден Стэйт» Стефена Карри и Дрэймонда Грина, а теперь может показать свои умения и поделиться уже своими знаниями с кем-то в «Зените». Клуб с берегов Невы в это межсезонье подписал Андрея Воронцевича, Алекса Пойтресса, Александра Щербенёва и Спеллмена. Ушли из команды Боян Дублевич, Джувэн Морган, Кайл Курич, Сергей Торопов, Артём Клименко и Джош Карлтон.

В свою очередь, контракты с «Зенитом» переподписали Игорь Вольхин, Сергей Карасёв, Трент Фрейзер, а главное — наставник клуба Хавьер Паскуаль. Бронзовый призёр прошлого чемпионата продолжает работу над комплектованием состава на следующий сезон. Спеллмен — довольно габаритный форвард с низким центром тяжести, способный потолкаться под кольцом практически против любого оппонента. Понятное дело, что лига Южной Кореи не чета Единой лиге и НБА по уровню конкурентоспособности, поэтому ещё интереснее будет посмотреть за тем, как Омари проявит себя в игре за российский клуб.

Омари Спеллмен в составе сборной Ливана по баскетболу, квалификация к ОИ-2024 Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

«Зенит» явно усилился, но и другие клубы не дремлют. ЦСКА точечно забрал российских игроков из различных команд, УНИКС выцепил Девона Акун-Пёрселла, игравшего за «Локомотив-Кубань», краснодарский клуб, в свою очередь, заключил соглашение с одним из главных открытий прошлого сезона Би Джей Джонсоном. В стороне не остаются и другие команды Единой лиги. Например, «Енисей» добавил в состав защитника Си Джей Брайса, ранее игравшего за «Парму». Пример Ксэвьера Ратэн-Мэйса уже показал, что клуб из Красноярска может послужить невероятным трамплином не только для перехода в топ-клуб ЕЛ, но и Евролиги! К слову, Ратэн-Мэйс подписал контракт с мадридским «Реалом».

В общем, работа у всех участников Единой лиги продолжается. Каждый старается проявить себя на рынке, а приезд игрока с опытом выступления в НБА — это всегда круто. Спеллмен хоть и вырос в США, но играет на международном уровне за сборную Ливана, которая в последнее время частенько выступает на крупных турнирах. Омари — отличное усиление для «Зенита» на бумаге, а как будет на самом деле, покажет только время.