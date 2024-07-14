Личные достижения против успеха команды — что важнее?

Энджел Риз недавно стала рекордсменкой женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) по количеству дабл-даблов кряду — 15 в итоге. Новичок «Чикаго» побила рекорд самой Кэндис Паркер, которая в своё время блистала в российском УГМК, где стала пятикратной чемпионкой страны. Однако в минувшую ночь Риз прервала свою впечатляющую серию. И причина этого оказалась весьма интересной.

В последней игре с «Нью-Йорком» Риз была нацелена на продолжение своей серии из 15 дабл-даблов. С 18 секундами до конца матча у неё было восемь очков и 16 подборов, и она отчаянно нуждалась в двух очках для сохранения своей серии. Но «Либерти» были готовы к этому. Как только Риз получила мяч, она тут же оказалась в окружении четырёх защитников, что вынудило её вернуть мяч на периметр. В итоге Риз так и не смогла получить мяч обратно и завершила матч с восемью очками и 16 подборами при поражении своей команды со счётом 67:81.

Можно сказать, что защита «Либерти» проявила мелочность, но разве можно винить их за то, что они делали свою работу? Критики могут утверждать, что попытка Риз сохранить серию в такой ситуации, когда команда проигрывает с разницей в 14 очков, является не чем иным, как стремлением улучшить личную статистику. Пока Риз пыталась набрать очки, баскетболистки «Нью-Йорка» имели полное право делать всё возможное, чтобы ей помешать.

Видео можно посмотреть на канале The Final в YouTube.

Риз завершила встречу с тремя удачными попаданиями из 13 попыток с игры. У неё было множество возможностей набрать недостающие очки ещё до финальной атаки, но она не смогла воспользоваться ими. Её настойчивость в последние секунды игры и явное разочарование после того, как ей не удалось завершить задуманное, подчёркивают, что она больше заботилась о личных достижениях, чем о результате команды. Команда Энджел, к слову, сейчас занимает общее восьмое место с девятью победами при 14 поражениях и четвёртое — в Восточной конференции.

Видео можно посмотреть на канале Women Hooping в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот эпизод напоминает ситуацию вокруг Расселла Уэстбрука и его исторического сезона с трипл-даблами. Тогда многие критиковали Уэстбрука за то, что он больше сосредоточен на личной статистике, чем на командном успехе. Похожая ситуация теперь возникает и с Риз. Вопрос о том, насколько важно стремиться к личным достижениям в ущерб командной игре, вряд ли требует ответа. Энджел Риз — талантливая и амбициозная спортсменка, которая претендует на награду «Новичок года» наравне с Кейтлин Кларк, но ей предстоит научиться находить этот баланс.