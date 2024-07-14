Легендарное имя, но где игра? Почему реальность НБА оказалась суровой для Бронни Джеймса

Первый матч Бронни Джеймса в Лас-Вегасе на арене «Томас и Мак Центр» был настоящим испытанием для 19-летнего новичка. Несмотря на почти полную арену, заполненную поклонниками «Лейкерс», его третья игра в профессиональном баскетболе показала, что реальность НБА может быть суровой. Его выступление оставило больше вопросов, чем ответов.

С восемью очками при 3 из 14 попаданий с игры и катастрофическими 0/8 из-за дуги Бронни явно не оправдал ожиданий. «Лейкерс» потерпели поражение от «Хьюстона» со счётом 80:99, и даже яркие моменты в защите не смогли затмить его промахи в атаке. Главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик может сколько угодно говорить о его потенциале, но пока это остаётся лишь словами.

Бронни сам сказал, что готов принять любую роль, но его игра пока не впечатляет. В трёх матчах Летней лиги он попал всего шесть бросков из 26 попыток и ни одного из 12 из-за дуги. «Лейкерс» проиграли все четыре встречи, и Джеймс пока не показал ничего, что оправдало бы весь этот хайп вокруг его имени.

Да, он показал себя в защите, но этого явно недостаточно. Сравнение с Лугенцем Дортом из «Оклахомы» выглядит как попытка отвлечь внимание от его провалов в атаке. Редик может сколько угодно говорить о давлении на мяч и защитных способностях, но фанаты хотят видеть результат здесь и сейчас.

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Проблема с Бронни в том, что он не может реализовать даже открытые броски. В Университете Южной Калифорнии его процент попаданий из-за дуги составлял всего 27%, и пока нет никаких признаков улучшения. Его бросок выглядит красиво, но мяч постоянно не попадает в цель. Это вызывает серьёзные сомнения в его способности конкурировать на уровне НБА.

В НБА полно игроков, которые могут забивать с любой точки площадки, даже если они не считаются снайперами. Но Бронни пока далёк от этого уровня. Его владение мячом и защита могут быть солидными, но это не делает его выдающимся игроком. Быть средним или выше среднего защитником на позиции разыгрывающего — это не то, чего ожидают от сына Леброна Джеймса. Почему-то.

Бронни Джеймс (слева) и Рид Шеппард (справа), Летняя лига — 2024 Фото: Candice Ward/Getty Images

Путь к успеху для Бронни Джеймса будет долгим и тернистым. Пока он не может похвастаться ни одним выдающимся навыком для НБА, и его будущее остаётся под большим вопросом. Фанаты «Лейкерс» могут сколько угодно надеяться на чудо, но реальность такова: Бронни придётся много работать, чтобы оправдать ожидания и доказать свою ценность на профессиональном уровне. Это не будет лёгкой прогулкой, и ему предстоит пройти через множество испытаний и трудностей.

Баскетбол — это не просто игра физических способностей, это ещё и умственный рост. И вот тут-то и начинается самое интересное. Бронни Джеймс, сын легендарного Леброна, находится под пристальным вниманием всех, кто следит за НБА. Пока что все разговоры о его потенциале остаются лишь словами. Он ещё не показал тех результатов, которые могли бы заставить нас поверить в его будущее в профессиональном баскетболе.