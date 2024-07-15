«Буду рад вернуться в ЦСКА». Интервью с чемпионом Единой лиги Антоном Карданахишвили

По окончании чемпионского сезона-2023/2024 московскому ЦСКА удалось почти полностью сохранить состав. Контракты с ключевыми игроками — в том числе легионерами — были продлены, и вдобавок заявку пополнили несколько перспективных кадров. Но двоих молодых баскетболистов москвичи всё-таки отправили набираться опыта — речь идёт о Самсоне Руженцеве и воспитаннике ЦСКА Антоне Карданахишвили. И если первый перебрался в «Парму» на правах аренды, то второй заключил полноценное соглашение по схеме «2+1» с «Самарой», за которую уже выступал в чемпионате-2022/2023. «Чемпионат» пообщался с 22-летним Карданахишвили, чтобы обсудить, как теперь будет развиваться его карьера.

О чём поговорили:

Самара запала в душу

Антон Карданахишвили в «Самаре» Фото: БК «Енисей»

— Давайте начнём издалека. Расскажите, как начинался ваш путь в мире баскетбола — почему полюбили этот спорт и выбрали его для себя, как и когда начали заниматься?

— У меня в целом баскетбольная семья. Папа привёл моего брата в спортшколу. И, может, лет с пяти я уже ходил с братом на уличные площадки. Он меня учил азам баскетбола: как делать два шага, как вести мяч. И мы достаточно часто ходили с ним вдвоём заниматься. А потом человек, который играл вместе с моим братом в спортшколе — Йонас Полишкис — стал тренером. И у него был набор в спортшколу — 56-я СДЮШОР. Мы с мамой пришли на первую тренировку, и всё. Я остался и начал там тренироваться.

— А брат до сих пор играет в баскетбол?

— Нет, он закончил спортшколу и перестал.

— Ваша профессиональная карьера началась не так давно, но у вас было много успехов, в том числе на молодёжном уровне. Помимо чемпионства в прошедшем сезоне, что вы считаете своим главным достижением на данный момент?

— Хочется верить, что этого достижения ещё не было. Но если выбирать из тех, что были, я бы отметил несколько. Наверное, это чемпионат Европы — дивизион B, где мы играли в сборной U16. Ещё из значимых — молодёжная Лига ВТБ. Ну и если назвать третье — это не чемпионство, а просто то, что мне удалось за основную сборную России сыграть в олимпийской квалификации.

— Вы провели сезон-2022/2023 в аренде в «Самаре». Как вас встретили в клубе после возвращения?

— Мы разговаривали с президентом клуба и с тренером. Встретили все радостно, все были рады — и я в том числе — что возвращаюсь. Также у меня осталось много друзей, которые работают в клубе — в системе, в офисе. И некоторые игроки тоже остались, с кем я выступал. Поэтому рад вернуться и надеюсь, все в «Самаре» тоже будут рады видеть меня.

Интересный факт Фото: Антон Карданахишвили в «Самаре»

— Вам нравится в этом городе? Всё-таки вы родились и выросли в Москве, а это большой контраст.

— На самом деле, всё познаётся в сравнении. До того, как я начал уезжать из Москвы, мне казалось, что это тот город, где я хочу жить, что это идеальное место для меня. Но с переездом в Самару этот город запал мне в душу. Я встретил девушку в Самаре, может быть, это тоже повлияло. И могу сказать сейчас, что Самара будет одним из тех городов, где я бы хотел продолжить жить после карьеры.

— Кстати, ваша девушка, Дарья Курильчук, является воспитанницей самарского баскетбола и выступает за основную женскую команду клуба. Это повлияло на ваше решение о переходе?

— Да, безусловно, этот фактор влиял. Мы хотели быть вместе и даже не смотрели на какие-то другие варианты. То есть, пока был вариант с Самарой, мы пытались воплотить его в жизнь. И уже если бы не получилось, то, может быть, начали бы рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Но да, скажу, что этот фактор был одним из ключевых.

— В июне в «Самару» также перебрался ваш друг Иван Пынько, с которым вы вместе выиграли молодёжную Лигу ВТБ. Может, это тоже повлияло? Вы рады воссоединиться с товарищем?

— Ваня советовался со мной. Он спрашивал про «Самару», так как я уже играл там, — про организацию и вообще. И я уже знал, что он будет выступать за «Самару». Наверное, этот фактор сильно не влиял на моё решение, но я рад, что мы будем вместе. И, надеюсь, сможем, как в былые времена в молодёжной лиге, играть и во взрослой Единой лиге.

В ЦСКА надо принимать ту роль, что дают

Антон Карданахишвили на скамейке ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

— Так получилось, что после возвращения в ЦСКА из аренды в «Самаре» ваше игровое время снизилось вдвое. Понятно, что в команде высокая конкуренция на вашей позиции. Как вы думаете, есть ли другая причина, по которой вам не удалось закрепиться в ротации?

— Я считаю, что ЦСКА — это такая команда, где тебе нужно принимать ту роль, что дают. Там не приходится выбирать. Да и не так много шансов. Если тебе выпадает шанс, то нужно его использовать. Может быть, где-то я свой шанс не использовал. Может быть, что-то ещё произошло. Но, как вы сказали, конкуренция правда была очень серьёзная. Можно сказать, что это была лучшая команда в России в этом году. И на моей позиции были очень сильные игроки. Поэтому было сложно выгрызать какие-то минуты. Однако даже в те минуты, которые мне давали, я пытался сделать максимум. Думаю, где-то получилось. Понятно, что можно было сделать больше, и всегда хочется большего. Но я доволен тем, что сделал.

— Тот факт, что вы являетесь воспитанником клуба, сказывался в виде дополнительного давления на вас?

— Всегда, когда играешь за ЦСКА — даже за молодёжные команды, есть давление. Потому что на ЦСКА все настраиваются по-другому. Это такая красная ткань для быка. И даже когда я играл за другие клубы, был в аренде — это всегда чувствуется. Другие команды хотят обыграть ЦСКА. Это сложно. Да, это кому-то не под силу. Потому что это такой бренд, клуб с огромной историей. И давление всегда присутствует. Можно сказать, что у тебя нет права на ошибку и ты должен всегда быть лучше других.

— Расскажите, какими были эмоции от чемпионства с родной командой.

— Это был мой первый сезон в основной команде, когда я не поднимался с молодёжки для тренировок, а был там полноценно. Эмоции такие, какие пожелал бы каждому испытать. Хоть я там особо большой роли не играл — в плей-офф поучаствовал только в играх с «Енисеем», а потом не попадал в заявку. Однако всё равно считаю, что каждый игрок в команде важен. Этого не видно в игре, но на тренировках у нас была третья пятёрка из тех ребят, кто меньше играл. И мы давали ту конкуренцию для основных парней, которая, может быть, им помогла где-то в матчах. Поэтому эмоции самые прекрасные, и дай бог испытать их ещё раз.

— Как скоро после окончания чемпионского сезона вы узнали, что покинете ЦСКА?

— Через два дня я поговорил с тренером Андреасом Пистиолисом, и он сказал, что мне нужно набраться опыта, чтобы стать одним из ключевых игроков ЦСКА. Потому что сейчас тяжело получать какие-то минуты. Сказал, над чем нужно работать, и предложил мне вариант с арендой. Мы начали прорабатывать это, и в итоге получилось так, что я перешёл не в аренду, а на полных правах. Теперь я игрок «Самары». И я скажу, что хотел бы набраться опыта и через несколько лет вернуться в ЦСКА. Не знаю, когда это произойдёт и произойдёт ли, но буду рад вернуться.

Цель – получать игровое время и прогрессировать

Антон Карданахишвили Фото: ПБК МБА

— Вариант с арендой рассматривался с «Самарой» или какими-то другими командами в том числе?

— Я не знаю, это лучше спросить у моего агента. Но первостепенным, да, был вариант с «Самарой». И только с ними мы вели переговоры.

— Президент Андрей Ватутин не исключает, что в ЦСКА вам говорят не «прощай», а «до свидания». То есть из команды вас отправили набраться опыта, но через несколько лет ждут обратно?

— Думаю, да, но это всё равно тяжело. ЦСКА пытается воспитать своих игроков. Я был одним из тех, кто из молодёжной команды поднимался-поднимался и оказался в основной. Но не получилось завоевать какую-то большую роль. И я хотел бы поблагодарить и Андрея Владимировича Ватутина, и всё руководство — Наталью Валерьевну Фураеву, тренера Андреаса — за то, что они мне дали такой шанс. Договорились с «Самарой», отпустили меня. Было очень приятно, когда увидел интервью президента, где он сказал, что хотел бы ещё поработать со мной. Я написал ему сообщение со словами благодарности и сказал, что надеюсь, что ещё получится вместе поработать.

— А в «Самаре» существует понимание, что вы просто набираетесь опыта и можете в будущем продолжить карьеру где-то в другом месте?

— Нет, такого нет. Это в моей голове такая ситуация. Но я сейчас игрок «Самары» и сконцентрирован только на игре за этот клуб. У меня контракт на три года. Может быть, потом продлюсь ещё — может, 10 лет проведу в «Самаре». Там будет видно. Сейчас я сосредоточен только на следующем сезоне.

— А какие цели ставите перед собой в предстоящем сезоне? Ушли Ребич, Роберсон — ставите ли перед собой задачу закрепиться в стартовой пятёрке?

— Ещё не закончена трансферная кампания команды. Я думаю, возьмут ещё несколько игроков, и там уже станет понятнее, какая будет ситуация. Но на первый план я всегда ставлю командную цель — выполнить, а может, и перевыполнить её. Ну и перед собой ставлю задачу получать стабильно игровое время и только прогрессировать.

Топ-6, медали или даже чемпионство «Самары»

Антон Карданахишвили в «Самаре» Фото: БК «Парма-Пари»

— А известно ли вам на данный момент, какая у «Самары» командная цель в предстоящем сезоне?

— Я уверен, что клуб ставит перед собой цель в следующем сезоне быть лучше, чем в предыдущем. «Самара» развивается и растёт с каждым годом. В этот раз, думаю, основная задача — это закрепиться в топ-6 и побороться за медали.

— Дражен Анзулович пришёл в «Самару» после вашего ухода в 2023-м. Уже успели пообщаться с ним? Что думаете об этом специалисте?

— Да, я не успел с ним поработать. Но мы созванивались, разговаривали. И в прошлом году «Самара» показала неплохой результат. Я думаю, это говорит о компетентности тренера. И уверен, что в этом сезоне мы добьёмся самых высоких целей — может быть, даже можно будет говорить о чемпионстве.

— Ого, вы верите, что «Самара» может стать чемпионом уже в предстоящем сезоне?

— Ну конечно.

— Но в прошедшем сезоне речи о потенциальном чемпионстве «Самары» не шло. Как думаете, над чем команде предстоит поработать, чтобы войти в число фаворитов?

— Прошлый сезон был только вторым в Единой лиге для «Самары». Может быть, не только команда и игроки, но и весь клуб, менеджмент ещё набираются опыта в таком сильном чемпионате. Сейчас много игроков поменяется и уже поменялось, и зависит всё только от нас — от того, как мы будем играть, взаимодействовать друг с другом. Всё в наших силах.

— В заявку сборной России на летние сборы попало много молодых игроков, но не вы. Расскажете, почему так получилось?

— Не знаю, это не ко мне вопрос.

— То есть тренер Зоран Лукич с вами никак не связывался, не обсуждал это?

— Нет.

— Вы с Лукичем знакомы по «Нижнему Новгороду». В целом хотели бы вернуться в сборную и снова поработать под его руководством — на этот раз в национальной команде?

— Да, конечно. Играть в сборной — для каждого игрока это если не мечта, то цель. Мне, конечно, уже удалось там поиграть. Но я, безусловно, хотел бы ещё не раз надеть майку сборной и сыграть за страну.