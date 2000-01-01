Леброн Джеймс активно готовится к предстоящей Олимпиаде в Париже. Во время тренировки сборной США форвард воодушевлённо общался с партнёрами по команде.
Леброн Джеймс — главный голос сборной США по баскетболу. Можно лично убедиться
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