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НБА, Рид Шеппард: кто такой новичок Хьюстон Рокетс, выбранный под третьим номером на драфте НБА 2024 года, в чëм хорош

Почему третий номер драфта-2024 уже сейчас претендует на звание лучшего новичка сезона НБА
Артемий Берстенев
Рид Шеппард — претендует на звание лучшего новичка
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За «Хьюстон» можно не переживать?

Рид Шеппард потихоньку начинает захватывать внимание баскетбольных любителей, подтверждая, почему он был третьим выбором на минувшем драфте НБА. В своей второй игре в Летней лиге в Лас-Вегасе Шеппард набрал 22 очка, реализовав 9 из 15 бросков, а также добавил к этому шесть подборов, семь передач и пять перехватов. Его «Хьюстон» одержал уверенную победу над «Вашингтоном» со счётом 109:91.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
15 июля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
91 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Шампани - 19, Каррингтон - 18, Дэвис - 15, Джордж - 14, Бернард - 12, Сарр - 8, Батлер - 3, Вукчевич - 2, Батлер, Болдуин Мл., Фанк, Робертсон, Стивенсон, Оморуи, Ноуэлл
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 25, Шеппард - 22, Робинсон - 22, Уильямс - 14, Гриффин - 13, Сэмюэлс - 4, Дант - 4, Льюис - 3, Хинтон - 2, Килс, Майлз, Уэллс, Уайт

Но это не первый раз, когда Шеппард удивляет. В дебютном матче с «Лейкерс» он набрал 23 очка, сделал четыре подбора, пять передач и три блок-шота. Если он продолжит демонстрировать такие цифры, у него есть все шансы стать MVP Летней лиги. И кто знает, может быть, он даже заставит нас поверить, что Летняя лига — нечто большее, чем просто тренировочные игры.

Два подряд успешных матча от Шеппарда — и вот он уже среди главных кандидатов на «Новичка года» в предстоящем сезоне. Университет Кентукки может похвастаться всего одним обладателем этой награды за всю свою историю — Карлом-Энтони Таунсом в сезоне-2015/2016. Но Шеппард не ограничивается набором очков — он делает кучу мелочей, которые не видны в статистике. Особенно выделяются его передачи: будь то одна рука с защитой мяча другой или две руки для максимальной надёжности. Он всегда готов к любому развитию событий на площадке, что показывает его высокий баскетбольный IQ и невероятную игровую осознанность.

Видео можно посмотреть на канале HammerHighlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Рид — настоящий ученик, и это видно невооружённым глазом. В его стиле уловимы элементы игры таких баскетболистов, как Крис Пол, Джон Стоктон, Джейсон Кидд и Стефен Карри. Его средний бросок безупречен. Защитник всегда стремится создать момент для броска, но при этом обладает хорошим чувством момента для точного попадания. Хотя сравнение с этими великими игроками кажется преждевременным, потенциал Шеппарда не вызывает сомнений.

Работа руками Рида — отдельная история. Его умение перехватывать, блокировать и выбивать мяч у соперников деморализует противников и часто приводит к лёгким очкам в быстрых отрывах. Он думает на очень высоком уровне как в атаке, так и в защите. Регулярно предугадывает действия соперников, что уже наглядно демонстрировал в университете. Этот аспект его игры был особенно недооценён перед драфтом.

В университетский период было множество примеров того, как он предвидел передачи и проходы соперников. Некоторые могут сказать, что рано делать такие выводы после пары игр в Летней лиге. Но те же самые эксперты не раз ошибались в своих прогнозах. Если бы они предсказывали погоду, мы бы до сих пор ждали лета. Пока всё идёт к тому, что Рид Шеппард станет одной из главных молодых звёзд будущего сезона НБА.

Видео можно посмотреть на канале Ripple [US] в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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