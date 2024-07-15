От плей-офф Единой лиги до ухода почти всех легионеров. «Самара» будет другой!

Баскетбольный клуб «Самара» в прошлом сезоне неплохо показал себя — второе место в группе Б на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и выход в четвертьфинал плей-офф через стадию плей-ин. Но в этом сезоне перед нами предстанет совершенно другая «Самара».

Во-первых, команду покинули практически все легионеры, игравшие в прошлом сезоне: Джастин Роберсон, Никола Ребич, Раде Загорац, Джавонта Хоукинс, и сегодня было объявлено, что и Джеймс Томпсон попрощался с клубом. Остался лишь Хэйден Далтон. Роберсон, Хоукинс и Томпсон — три лучших игрока команды по набранным очкам в сезоне-2023/2024. Это уже говорит, что в новом сезоне Единой лиги мы увидим серьёзные изменения в игре «Самары», так как в ней попросту будут фигурировать совершенно другие баскетболисты с совершенно другим набором навыков.

Во-вторых, пока «Самара» из легионеров усилилась лишь Насиром Бруксом. Американский центровой, поигравший во Франции, является очень мобильным баскетболистом, способным быть невероятно полезным в защите и не сплоховать в атаке. Большую ставку руководство клуба сделало на подписание российских игроков. В команду перешли Иван Пынько («Уралмаш»), Андрей Сопин, Илья Попов (оба — «Руна»), Глеб Голдырев (МБА-МАИ) и Антон Карданахишвили (ЦСКА).

Михаил Кулагин и Джастин Роберсон Фото: bcsamara.com

Самым значимым из россиян можно считать подписание чемпиона Единой лиги в составе ЦСКА Карданахишвили. 22-летний баскетболист уже выступал за «Самару» в сезоне-2022/2023, проводя на паркете практически 18 минут и набирая 5,3 очка при 1,8 подбора и 2,4 передачи. Молодой игрок продолжает прогрессировать и уже знаком с внутренней кухней клуба. Правда, тогда он выступал под руководством Сергея Базаревича, но Дражен Анзулович — прекрасный тренер, показавший себя как требовательный и эффективный руководитель, с которым клуб вышел в плей-офф Единой лиги.

Баскетболист заключил контракт по схеме «2+1», а президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что армейцы говорят Антону не «прощай», а «до свидания». В свою очередь, президент «Самары» Камо Погосян остался очень доволен переходом Карданахишвили: «Вы же понимаете, что молодых и перспективных российских игроков сейчас не так много. Даже больше — их мало. Так что подписание контракта с Антоном — хорошее решение на ближайшие годы». В общем, ЦСКА доволен тем, что их воспитанник получит игровое время в добротном клубе Единой лиги, а «Самара» подписала молодого таланта, который в будущем может стать одним из ведущих игроков всего чемпионата.

Дражен Анзулович Фото: bcsamara.com

Отличным усилением является и Илья Попов. Центровой прошлый сезон провёл в стане новичка Единой лиги «Руны», которая не сыграет в предстоящем сезоне чемпионата. Российский баскетболист провёл 40 матчей, набирая в среднем 8,5 очка при 3,4 подбора 1,3 передачи за 17 минут на паркете. Попов был стартовым центровым команды и отлично проявлял себя по ходу всей регулярки.

«Самара» продолжает работу по поиску новых игроков. У клуба после массового ухода легионеров осталось несколько вакантных мест, поэтому руководству и главному тренеру предстоит кропотливо потрудиться, чтобы найти подходящие варианты. Клуб с берегов Волги продлил контракт с Хэйденом Далтоном (до 2025 года), Александром Гудумаком (до 2026-го) и Михаилом Кулагиным (до 2025-го), однако работа кипит и по сей день.

Самарцы, как и все другие участники Единой лиги, пытаются найти оптимальный для себя вариант на рынке. Клуб не обладает такими активами, как у представителей «большой четвёрки» — ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань», поэтому приходится искать игроков, которым придётся платить не очень много, и чтобы при этом они соответствовали уровню и подходили Анзуловичу. Работа кипит! В прошлом сезоне «Самара» пробилась в четвертьфинал плей-офф Единой лиги, где уступила УНИКСу. Как себя проявит клуб в новом сезоне? Тренерскому штабу и руководству клуба предстоит ещё много работы, но команда точно будет другой. Плохо это или хорошо, увидим уже осенью.