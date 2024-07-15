Ещё один качественный легионер. Рассказываем о новичке «Пармы» Алексе Хэмилтоне

13 июля «Парма» объявила о подписании защитника Алекса Хэмилтона. Минувший сезон 30-летний американец завершал в составе израильского «Хапоэля» из Хайфы. «Чемпионат» рассказывает о новичке пермяков.

Алекс Хэмилтон родился 5 октября 1993 года в городе Марианна, штат Флорида. В этих же окрестностях он и начал свой баскетбольный путь, выступая за школу Chipley. Перед дебютным сезоном в NCAA у него были предложения, в частности от университетов Auburn, Georgia, Middle Tennessee State, Murray State, Vanderbilt и Georgia State. Однако Хэмилтон выбрал программу Louisiana Tech.

Алекс Хэмилтон Фото: latechsports.com

В первом сезоне в NCAA Алекс был ролевым игроком, выходя со скамейки запасных. Однако в последующих трёх сезонах он в каждом матче появлялся в стартовом составе и был лидером по результативности. В заключительном университетском сезоне Хэмилтон набирал в среднем 19,8 очка, 5,7 подбора и 6,2 передачи. По ходу всей университетской карьеры эксперты так или иначе пророчили ему место в НБА, но он так и не был выбран на драфте.

В 2016 году, после выпуска, Алекс получил предложение от фарм-клуба «Голден Стэйт» в Лиге развития НБА. Он выступал за Santa Cruz Warriors на протяжении полутора сезонов. В сезоне-2017/2018 он, к слову, играл в фарм-клубе «Уорриорз» под руководством Аарона Майлза — бывшего игрока самарских «Красных Крыльев» и краснодарского «Локомотива». Однако по ходу этого же сезона Хэмилтон оказался в Windy City Bulls — фарм-клубе «Чикаго».

Но даже после двух сезонов в Лиге развития НБА Алекс так и не получил шанс попробовать себя в сильнейшей лиге мира, после чего всё же принял решение отправиться в Европу.

Первым клубом Хэмилтона за пределами США оказался литовский «Ювентус», в котором американец сразу стал лидером. Символично, что тогда его партнёром по команде был россиянин Александр Захаров, который в это межсезонье перешёл из «Уралмаша» в «Парму». Таким образом, в предстоящем сезоне Хэмилтон и Захаров вновь будут играть за одну команду.

Уже по ходу дебютного сезона в Европе Хэмилтон привлёк внимание клуба из Израиля и перебрался в «Маккаби» из Ришона. Там же он провёл и следующий сезон. Алекс продолжал прогрессировать и сезон-2020/2021 начал в турецком «Галатасарае». Однако по ходу того чемпионата он перебрался в немецкий «Бонн». Затем в карьере Хэмилтона были «Хапоэль» из Элиата, возвращение в литовский «Ювентус» и польская команда «Морские Волки».

Сезон-2023/2024 Алекс вновь провёл в Израиле. Он начинал чемпионат в составе «Маккаби» из Рамата, после чего перешёл в «Хапоэль» из Хайфы. За последний клуб американец сыграл 13 матчей, набирая в среднем 12,6 очка, 6,5 передачи, 5,1 подбора и 1,5 перехвата. Летом 2024 года Алекс Хэмилтон стал игроком «Пармы», выступающей в Единой лиге ВТБ.

Алекс Хэмилтон Фото: Из личного архива Хэмилтона

30-летний американец является опытным баскетболистом с большим арсеналом возможностей. Он полезен как на своей половине площадки, так и на чужой. Хэмилтон — разносторонний баскетболист, который заточен не только на набор очков. Алекс стремится приносить команде максимальную пользу, в том числе работой на щитах и результативными передачами, а его статистика лишь подтверждает этот тезис. Но, безусловно, основная угроза исходит от него именно в атаке. Сильными сторонами Хэмилтона являются дриблинг и проходы под кольцо. Однако при возможности он не стесняется бросать и с дальней дистанции.

Очевидно, что Хэмилтон приходит в «Парму» на замену ушедшему Айзее Ризу и, на самом деле, у них действительно схожая манера игры. При этом со стороны представляется, что Алекс даже более атлетичен, чем Риз. Хэмилтон может играть как на позиции первого номера, так и второго. Но наличие в «Парме» Гарретта Нэвелса подсказывает, что Евгений Пашутин будет использовать Алекса именно как разыгрывающего.

«Парма» подписывает очередного качественного легионера и намекает, что не планирует снижать планку после ударного прошлого сезона. У пермяков есть в запасе ещё три легионерских места, и вполне возможно, что уральцы войдут в сезон не с максимально разрешённым количеством иностранцев, а будут усиливаться по ходу чемпионата. На данный момент состав пермяков выглядит следующим образом: