Австралия преподала США важный урок. Фаворитов Олимпиады спас партнёр Леброна!

Старт Олимпийских игр во Франции не за горами. Все сборные готовятся к важнейшему турниру. США недавно обыграли Канаду, а теперь сборной во главе с Леброном Джеймсом и Стефеном Карри предстояло сыграть с Австралией. В этой стране не только обитают кенгуру, но и люди умеют отлично играть в баскетбол, третье место прошедшей Олимпиады в Токио – тому доказательство.

Матч начался с того, что Джок Ландейл дважды взял подбор под кольцом американцев и с третьей попытки всё-таки забросил мяч в кольцо. В составе США первым открыл счёт не кто иной, как Леброн Джеймс. Короля вывели на свободную «трёшку» из угла, и он оказался точен. Перестрелка трёхочковыми бросками продолжилась: поочерёдно отличились Ландейл, Леброн, Дайсон Дэниэлс и дважды – Энтони Эдвардс. Вроде США вырвались вперёд, но Австралия командными усилиями держалась вблизи соперника.

Стив Керр за четыре минуты до конца стартовой четверти решил сменить всю стартовую пятёрку национальной команды. Австралийцы отлично действовали в целом и раз за разом доставляли проблемы противнику под кольцом. Но класс и разносторонность США выделялись невооружённым взглядом. Американцы выиграли четверть со счётом 32:21. Во втором игровом отрезке Леброн и компания продолжили активно двигать мяч, но в основном сбивались на бросок с периметра. Игроки сборной Австралии же старалась действовать исходя из своего плана: проходить как можно ближе к «краске» и уже там решать – отдать мяч забегающему или атаковать кольцо.

Запасные игроки сборной США Фото: x.com/usabasketball

Примечателен момент, когда Леброна свалил Джош Гидди, но молодой игрок «Чикаго» сразу же отправился поднимать Короля с паркета. Вот оно – уважение к легендам НБА! Если в первой четверти у Австралии выделялся Ландейл, то во второй Гидди выглядел ярче остальных. Хоть и с переменным успехом, но он осаждал кольцо американцев. Правда, в общем США играли на порядок лучше – качественнее двигали мяч, выгодно разменивались и находили свободных игроков для бросков. 53:37 – в пользу фаворита после половины встречи.

Команды вышли после большого перерыва и начали очень активно реализовывать практически все свои броски. Тренерский штаб США же решил, что начнут третью четверть запасные игроки. Но второй юнит американцев лишь на бумаге второй. Вряд ли кому-то может не понравиться сочетание из Джру Холидэя, Тайриза Халибёртона, Девина Букера, Энтони Дэвиса и Бэма Адебайо. Вот эти игроки довели разницу в счёте до 20 очков – 67:47, а уже затем вышла стартовая пятёрка. Эмбиид, Карри и Леброн в трёх атаках кряду потеряли мяч, а Австралия сократила отставание до 12 очков. В составе сборной США феерил Дэвис, который отчаянно боролся за каждый подбор и буквально кошмарил соперников в «краске», в третьей четверти уже оформив дабл-дабл. Австралия выиграла третью четверть со счётом 24:23.

Девин Букер набирает очки в проходе Фото: x.com/usabasketball

Национальная команда целого континента не сбавила обороты в заключительной 10-минутке и всё ещё старалась проникать к кольцу американцев. Дэвис «пылесосил» всевозможные подборы как в защите, так и в атаке. За пять минут до конца матча Австралия приблизилась к сопернику на расстояние шести очков. На рывок «кенгурят» Керру пришлось реагировать несколькими тайм-аутами. В концовке игра американцев превратилась в сольное шоу, где Эдвардс пытался проявить себя – брал слишком много сложных бросков, которые оказались неточными. В итоге Тайриз Халибёртон реализовал две важнейшие «трёшки» в концовке.

Но на этом австралийцы не остановились – команда под руководством Брайана Гурджиана взвинтила темп и была очень близка к тому, чтобы одержать итоговую победу. Сборная США выиграла со счётом 98:92, хотя после первой половины имела преимущество в 16 очков. Австралия показала характер, команда буквально предстала перед нами совершенно другой после перерыва. Единственное, чего не удалось сделать австралийцам – закрыть Дэвиса. Но такая игра всё равно достойна лишь похвалы, а американцам есть над чем задуматься.

Энтони Эдвардс Фото: x.com/usabasketball

Безусловно, лучшим в составе США был Энтони Дэвис. Игрок «Лейкерс» выделялся на обеих сторонах паркета и набрал 17 очков, 14 подборов и два блок-шота. Вторым по результативности игроком американцев стал Девин Букер с 16 очками, тремя подборами и двумя передачами в активе. Можно сказать, провалил встречу Стефен Карри, набравший лишь три очка и реализовав один бросок из шести с игры. У Австралии Ландейл и Гидди провели шикарную встречу: первый отметился 20 очками, а второй – 17.

Керру и его тренерскому штабу предстоит поломать голову: команда была неотразима в первой половине, спокойно находя свободных игроков и качественно заигрывая каждого из звеньев коллектива, а во второй США словно подменили. Движение мяча пропало, сборная стала больше полагаться на изоляции. Австралия периодически играла зонную защиту, на которую у Леброна и компании не нашлось ответа. Эмбиид пока выглядит ненужным элементом в структурной игре США. Лично мне понравились Халибёртон и Букер, которые не тянули одеяло на себя, а спокойно играли в свой баскетбол, при этом реализуя открытые попытки. К слову, Адебайо тоже был неплох.

Австралия преподала урок США, что нельзя бросать играть даже тогда, когда ведёшь с огромной разницей, иначе рискуешь остаться в дураках. Пусть лучше сейчас Штаты набьют себе шишки в подготовке к Олимпиаде, чем попадут в грязь лицом в Париже. Керру, Леброну и всем остальным предстоят плодотворные разговоры о том, что же произошло. Работы непочатый край!