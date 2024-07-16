Лучшая игра Кириленко в НБА? Как россиянин чуть не затащил обескровленную «Юту» в плей-офф

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Лучшие матчи русских в НБА», подготовленного «Чемпионатом». С остальными текстами проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

В рамках проекта «Лучшие матчи российских игроков в НБА» мы не могли не упомянуть Андрея Кириленко. У него был целый ряд потрясающих игр и статистических достижений, которые до сих пор являются знаковыми в истории лиги. Россиянин уникален в своей разносторонности и являлся особенным баскетболистом.

Далеко не все воспринимают Кириленко как атакующего игрока. Тем не менее сезон-2003/2004 Андрей провёл в роли главного снайпера «Юты Джаз» после того, как две легенды клуба — Джон Стоктон (завершил карьеру) и Карл Мэлоун (перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс») — покинули команду.

Карл Мэлоун и Джон Стоктон в 2003 году Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Старый проект Джерри Слоуна изжил себя, и «Юту» ожидала перестройка. Ожидалось, что она начнётся именно с 2003 года. Но как бы не так! Кириленко сделал шаг вперёд и вышел на пик своей формы. Он закончил регулярку, набирая в среднем 16,5 очка, и в том сезоне поехал на Матч всех звёзд.

Что ещё удивительнее — команда с 42 победами была в одной игре от попадания в плей-офф. Казалось, после ухода мастодонтов «Джаз» сильно просядет в уровне, но нет! Лишь на пять побед меньше, чем сезоном ранее. И главной причиной такого неожиданного успеха был именно Андрей Кириленко.

Андрей Кириленко в 2004 году Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Самой показательной игрой того сезона стала встреча с «Майами Хит», за который проводил свой первый сезон в НБА Дуэйн Уэйд. Флоридцы были середняками и только в следующем сезоне получат в своё распоряжение великого Шакила О'Нила, а впоследствии выиграют титул. Однако команда Стэна ван Ганди подавала большие надежды и смогла добраться до полуфинала конференции в 2004 году.

Очная встреча состоялась 17 февраля в Майами. Андрей с самого старта матча начал приносить пользу команде: передачи, блок-шоты, точные попадания со средней дистанции и из лоу-поста, а также трёхочковые броски. Именно броски из-за дуги сделали игру Кириленко прорывной, он реализовал пять из девяти попыток.

Видео можно посмотреть на канале gearmast3r в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В общей сложности россиянин набрал 31 очко, но, естественно, великолепно проявил себя ещё и в других аспектах баскетбола: три передачи, два перехвата и блок-шот. Выступления Кириленко оказалось недостаточно для победы «Юты», так как партнёры не смогли помочь своему молодому лидеру. «Хит» победили со счётом 97:85.

Помимо попадания на Матч всех звёзд, россиянин стал 14-м в голосовании за MVP и пятым — за награду лучшему оборонительному игроку сезона. Андрей впервые попал во вторую защитную сборную, что в дальнейшем с ним случится ещё не единожды.

Следующий сезон окажется куда менее успешным для «Юты», однако затем «Джаз» снова вернутся в плей-офф. Перестройка была осуществлена так быстро благодаря приходу Дерона Уильямса и Карлоса Бузера. Андрей перестал быть важной опцией в нападении, хотя имел талант и в этом аспекте. Доказательством тому служит та самая игра с «Хит».

Кармело Энтони, Андрей Кириленко, 2006 год Фото: Brian Bahr/Getty Images

Кириленко не только является самым прославленным российским игроком в истории НБА, но также запомнился многим болельщикам как уникальный игрок с нестандартным набором качеств. Даже сейчас, в 2024 году, когда средний уровень серьёзно вырос по сравнению с серединой 2000-х, сложно назвать кого-либо, кто по своему архетипу был бы похож на россиянина.

Давайте просто взглянем на комментарии американцев под записью 31-очкового перформанса россиянина.

«Отличное видео! АК-47 в своём прайме. Он заблокирует ваш бросок, затем попадёт трёшку вам в лицо, в следующем владении перехватит мяч и оформит постер на вашем центровом. Затем подберёт мяч, выдаст красивый ассист, а ещё будет всегда готов к путбэку. Этот парень мог делать на площадке всё».

«Один из самых разносторонних баскетболистов в истории. Никто из игроков периметра не мог так блокировать броски, как он. Единственный лёгкий форвард, кто набирал три блокшота за матч по ходу целого сезона».

«Мда, основа «Юты» тогда была полным дерьмом, ну, кроме Кириленко, естественно».

Андрея помнят многие, несмотря на то что он никогда не был суперзвездой. Кириленко запомнился особым пониманием игры и подходом к ней. За что хочется его только поблагодарить, а ещё пожелать, чтобы в лиге чаще появлялись такие баскетболисты.