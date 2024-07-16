«Не думаю, что Бронни — профессионал». Озлобленный MVP финала НБА наехал на сына Короля

Сборные готовятся к Олимпийским играм, а молодёжь, выбранная на драфте НБА, продолжает показывать свои лучшие качества в Летней лиге. Сегодня ночью состоялся матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». Легендарная вывеска, которая притягивает внимание всех. Не обошёл стороной встречу и действующий чемпион НБА, самый ценный игрок (MVP) финальной серии Джейлен Браун, попутно наговорив лишнего.

27-летний Браун в последнее время часто на публике появлялся в компании Кисре Гондрезик — профессиональной баскетболистки, которая была в отношениях с Кевином Портером-младшим и подвергалась домашнему насилию с его стороны, после чего игрока в буквальном смысле выкинули из НБА. Джейлен и Кисре были вместе на церемонии ESPY.

Джейлен Браун и Кисре Гондрезик Фото: x.com/BiggLynch

Так вот, пара посетила матч между «Лейкерс» и «Бостоном» в Летней лиге. Рядом с ними сидела Энджел Риз — рекордсменка женской НБА по дабл-даблам подряд (15). «Кельты» уже после первой половины встречи выносили «озёрников» в одну калитку — 50:34. А кто сейчас главное лицо «Лейкерс» в Летней лиге? Само собой, Бронни Джеймс. Речь не о каком-то там Далтоне Кнехте, который набирает 19 очков, а о сыне самого Леброна!

«Лейкерс» не выиграли ни одного из пяти матчей с Бронни в составе, а Джеймс-младший, в свою очередь, был худшим на паркете практически во всех играх. Во встрече с «Бостоном» он набрал всего лишь два очка при 20% реализации бросков, а также записал на свой счёт три подбора и одну передачу. Во время большого перерыва камеры были направлены на Брауна с Гондрезик, которые обсуждали игру Бронни. Всем пристегнуться, так как этот диалог может повергнуть вас в шок! Потому что умельцы читать по губам уже давно расшифровали разговор парочки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Браун сказал: «Не думаю, что Бронни — профессионал». После чего Гондрезик ответила: «Думаю, он наверняка будет играть в Лиге развития». Джейлен поставил точку в этом разговоре: «Надеюсь на это, но благодаря своему имени он будет в «Лейкерс». В США принято открыто говорить о своих мыслях, не боясь о последствиях. Правда, почему-то я сомневаюсь, что Браун бы сумел сказать такие слова в интервью или на пресс-конференции. Слишком уж велик статус Короля в НБА, чтобы открыто говорить о самом сокровенном — его сыне.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Возможно, это некий ход для привлечения внимания к себе. Хотя все и так сейчас практически только и говорят, что о Брауне. MVP финала НБА не взяли в сборную США на Олимпийские игры, и даже тогда, когда Кавай Леонард выбыл из-за травмы, вакантное место предложили не Джейлену, а его партнёру по команде Деррику Уайту. Хоть на публике Браун и поддержал своего коллегу и друга: «Я не был удивлен, но моя реакция была такой: рад за Деррика Уайта. Это круто, что там так много наших ребят, поэтому я был рад за них. Но я не был удивлен». Даже самый жизнерадостный в мире человек может услышать в этом то, насколько Браун обижен на сборную.

Поговаривают, что всему виной конфликт Брауна с Nike — главным партнёром в истории сборной США, но, возможно, мы просто не знаем всех деталей этой ситуации. Джейлен явно хотел бы поучаствовать в Олимпиаде, а кто бы не хотел? Однако придётся подождать как минимум четыре года, и то если возьмут на следующие Игры. Вероятно, Джей Би осознанно хотел задеть главное лицо этой сборной Леброна Джеймса, сказав нелицеприятные вещи о его сыне, а может быть, игрок «Бостона» действительно так думает, и в целом имеет на это право.

Слова Брауна в адрес кого-то не отменяют положения дел, так как Бронни на самом деле играет, мягко говоря, не очень. Некоторые эксперты и аналитики уверяют, что сын Короля попросту не может играть со слабыми партнёрами, а воткни его сейчас в состав «Лейкерс», он сразу станет приличным ролевым игроком. К сожалению, Бронни сейчас вообще мало чем похож на игрока НБА и в этом с чемпионом ассоциации можно согласиться.