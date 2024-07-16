Сыновьям всё сходит с рук? Бронни Джеймс лучше стреляет в игре, чем выступает в НБА

Баскетбол — крупнейшая индустрия. По всему миру организованно огромное количество различной степени турниров. Например, сейчас сборные готовятся к Олимпийским играм, а новички с драфта Национальной баскетбольной ассоциации сражаются за чемпионство в Летней лиге НБА. Как всем известно, в лигу пришёл Бронни Джеймс — сын легендарного Леброна Джеймса, но пока юный баскетболист запомнился совсем не своей игрой на паркете.

19-летний Бронни проявил себя в игре, но не в настоящей, а в компьютерной. Если его выступления в Летней лиге недостаточно хороши, то в мире Call of Duty он очень даже неплох. Джеймс-младший выиграл турнир по Call of Duty Modern Warfare 3. В соревновании он оказался лучше форварда «Шарлотт Хорнетс» Гранта Уильямса и Боби Клинтмана из «Детройт Пистонс».

Бронни Джеймс с чемпионским поясом по Call of Duty Фото: twitter.com/cassyathena

Сын Короля уже выиграл первый трофей в НБА — чемпионский пояс лучшего по Call of Duty в Летней лиге, а также приз в размере $ 10 тыс. Пока что Бронни на виртуальном поле боя демонстрирует лучшую стрельбу, чем реализует броски на паркете. Всего за последние четыре сыгранных матча Джеймс-младший реализовал лишь семь попыток с игры из 31 — 22,5% точных бросков. А это против него защищаются не Джейлен Браун, Деррик Уайт или кто-то ещё лучше, а такие же молодые парни, как и сам Бронни.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик продолжает верить в Джеймса-младшего. «У нас с Бронни было несколько разговоров. Собственно, я разговаривал с ним вчера после тренировки. Бронни на данном этапе работает над своим развитием. Так мы это видим, так на него смотрим. Он, безусловно, проведёт время с «Лейкерс». Он также проведёт время в Лиге развития. Мы выстраиваем нашу программу развития игроков, он будет важной её частью. И то, что я ему сейчас рассказал, то, чего мы ждём — это давление на оппонента с мячом. Я сказал ему это вчера. Я сказал: мне всё равно, если у тебя будет 10 фолов, мне всё равно, если они будут постоянно свистеть.

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Что меня действительно волнует, так это то, что ты должен быть на мяче, в паре шагов от него. Ты должен быть парнем, который в любой момент готов выхватить мяч у оппонента. Мы будем развивать его бросок, мы будем развивать его навыки владения мячом. У него уже отличное чувство игры. У него действительно хорошее инстинктивное понимание в защите», — сказал Редик.

В атакующем плане Бронни сейчас — минусовый игрок, в обороне защитник ещё может быть полезным и частенько действует правильным образом. Его уже открыто критикует Джейлен Браун, который наблюдал за игрой Джеймса-младшего в Летней лиге. Сумеет ли юный баскетболист пройти через весь этот хейт в свою сторону, а главное — сделать необходимые выводы и стать лучше? Вопрос пока остаётся открытым.