Был шикарным игроком и вырастил легенду НБА. Ушёл из жизни отец Коби Брайанта

Чуть больше месяца назад мир потерял легенду баскетбола – Джерри Уэста. Мистеру Логотипу было 86 лет, он всю свою жизнь посвятил баскетболу и заслуженно ушёл на покой… Сегодня нас покинул нас значимый человек в истории НБА Джо Брайант. Ему довелось пережить многое в своей жизни, а я постараюсь резюмировать игровую и тренерскую карьеру отца Коби Брайанта.

Джо как истинный уроженец Пенсильвании надеялся быть выбранным на драфте НБА «Филадельфией Сиксерс», но в 1975 году под 14-м пиком его забрал «Голден Стэйт Уорриорз». Правда, долго расстраиваться Брайанту не пришлось, так как уже через четыре месяца «воины» продали права на него в «Филу». Форвард провёл в клубе из родного города четыре года. Юный баскетболист не был главной звездой команды, но был далеко не последним. В свой дебютный сезон он набирал в среднем 7,4 очка – седьмой результат в коллективе, 3,7 подбора и 0,8 передачи при 16 минутах в среднем за матч.

После четырёх сезонов в «Филе» Брайант отправился в «Сан-Диего Клипперс», где он провёл следующие три года. В составе «парусников» Джо показал свои лучшие статистические показатели в НБА. В среднем за сезон-1980/1981 он набирал 11,6 очка, 5,4 подбора и 2,3 передачи. Последней командой в НБА для Брайанта стал «Хьюстон Рокетс», где он отыграл сезон-1982/1983. Всего герой нашего материала провёл в североамериканской лиге 606 матчей.

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Но на этом история Брайанта-старшего не заканчивается, а только начинается. Следующим пунктом назначения была Италия, где он защищал цвета «Риети». Именно там рос и учился баскетболу его сын Коби. В составе клуба из Лацио Джо поиграл три сезона, став кумиром для многих итальянских детей, которого почитали буквально все. Но на этом семейство Брайантов не разорвало связь с Италией. Джо ещё поиграл за «Виолу Реджио Калабрию», «Пистою» и «Реджану». Всего на Апеннинском полуострове форвард провёл девять лет – с 1983 по 1991 год.

Последним клубом в карьере игрока для Джо стал французский «Мюлюз», где он отыграл не так много времени и в итоге повесил кроссовки на гвоздь. Однако расставание с баскетболом получилось недолгим. Брайант уже с 1992 года стал тренером. Сначала он работал в частной еврейской школе в Пенсильвании, а затем – в качестве помощника в своей альма-матер университете Ла Саль. 7 мая 1996 года Джо ушёл из колледжа после того, как его сын Коби объявил о своих намерениях выдвинуться на драфт НБА после окончания средней школы.

В 2005 году Джо возглавил команду женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс». Через год команда с ним во главе закончила регулярный чемпионат с результатом в 25 побед при девяти поражениях. «Спаркс» добрались до финала конференции, но там уступили «Сакраменто Монархс» со счётом 0-2. Затем Брайант-старший тренировал в Италии, Японии и Таиланде, лишь в 2015 году отец Коби отошёл от любой баскетбольной деятельности.

Джо Брайант и Коби Брайант Фото: Stephen Dunn/Getty Images

У Джо с сыном были очень близкие отношения с самого детства. Но после того, как Коби вырос и попал в НБА, их взаимопонимания понемногу сходили на нет. Некоторые СМИ говорили, что Брайант-старший был недоволен браком сына с Ванессой, а в последнее время их связь и вовсе считали натянутой. Джо даже не проронил ни слова после трагической гибели Коби и его внучки Джиджи. Но судить я тут никого не собираюсь, видимо, на то были свои причины.

Большое спасибо Джо за добротною карьеру в НБА, но намного больше ему будут благодарны европейские мальчишки, которые, наверное, приезжали со всех деревень в округе, чтобы лицезреть уровень и мастерство Брайанта-старшего. Весь баскетбол в непомерном долгу у тебя за одного человека – Коби! Именно этот игрок, который всю свою карьеру посвятил «Лос-Анджелес Лейкерс», до сих пор является кумиром для очень огромного количества людей и профессионалов не только в баскетболе, но и в различных видах спорта. Покойтесь с миром, легенды…