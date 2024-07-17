Потомок советских баскетболистов будет новой звездой «Чикаго Буллз»

Полным ходом идёт Летняя лига, и мы начинаем ближе знакомиться с новичками НБА следующего сезона. Одним из самых ярких персонажей последних дней стал Матас Бузелис, задрафтованный «Чикаго Буллз» под 11-м пиком. Литовский американец претендует на то, чтобы сразу стать важной частью команды из Иллинойса, находящейся в кризисе.

Родители Матаса переехали в США ещё до рождения юного баскетболиста. Родным городом форварда является Чикаго, так что для болельщиков «Буллз» он может стать местным героем. Семью Бузелиса стоит считать настоящей спортивной династией.

Матас Бузелис с семьёй и друзьями на церемонии драфта Фото: Sarah Stier/Getty Images

Оба дедушки Матаса были баскетболистами — Арвидас Янкаускас и Петрас Бузелис, который был капитаном «Жальгириса» и выигрывал бронзовые медали чемпионата СССР. Елена Бузелене, одна из бабушек форварда, считается одной из лучших гандболисток в истории Литвы.

Кристина Янкаускайте, мама Матаса, играла за молодёжные сборные Литвы по баскетболу. Айдас Бузелис, отец форварда, тоже играл на профессиональном уровне и был массажистом в национальной команде.

В общем, как вы поняли, нет ничего удивительного, что Бузелис с самого детства начал усиленно заниматься спортом. Он посещал занятия по гимнастике и плаванию, где добился успехов на уровне штата. Но главным занятием для Матаса был баскетбол. В местной школе он играл вместе с более взрослыми ребятами, а затем перебрался в более статусное заведение в Нью-Гэмпшире. Там его заметили и оценили рекрутеры и аналитики.

Матас Бузелис на McDonald's All-American Boys Game (2023) Фото: Michael Hickey/Getty Images

Следующий сезон он провёл в Канзасе и заслужил попадание на McDonald's All-American Boys Game в 2023 году, где играл против Бронни Джеймса. Затем Матаса приглашали топовые колледжи страны, такие как Кентукки, Северная Каролина и Флорида Стэйт. Но Бузелис решил сразу начать профессиональную карьеру и попал в команду «Игнайт» в Лиге развития НБА.

Вряд ли Бузелис ожидал, что минувший сезон станет последним для «Игнайт». Команда смогла добиться лишь двух побед, но Матас показывал приличные цифры: 14,1 очка и 6,6 подбора за игру. Тем самым он добился того, что был выбран под лотерейным пиком.

Матас Бузелис на Powerade Jamfest Фото: Michael Hickey/Getty Images

Рост Матаса составляет 208 см, но играет он как полноценный игрок периметра. Обладает навыками, техникой, умеет сам создавать возможности для набора очков и шикарно прорывается к кольцу. Единственное, чего ему пока не хватает — это приличного дальнего броска. Тем не менее молодой баскетболист совершенно не боится промахов: в сегодняшней игре с «Детройтом» форвард реализовал лишь одну «трёшку» из шести, но не переставал бросать из выгодных позиций. Это даёт надежду на то, что навык может быть сильно улучшен.

Первый матч Летней лиги с «Милуоки» Матас провел заметно, но неровно: 15 очков и семь подборов при 4 из 15 бросков. А вот вторая игра прошла куда лучше: 28 очков, включая четыре попадания с дальней дистанции. Литовец совершенно не боится брать игру на себя — 22 броска за матч.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Запись хайлайтов собрала на официальном канале НБА уже порядка 80 тысяч просмотров, что неудивительно, учитывая обширную базу фанатов «Чикаго». Что же они думают про своего главного проспекта? Давайте взглянем на комментарии.

«Тот факт, что он не испугался атаковать дальше после эйрбола, показал мне, что его бросок станет куда более стабильным в будущем».

«208-сантиметровый игрок с выдающейся ментальностью. Он абсолютно ничего не боится, не смущается после промахов и борется до самого конца в любых ситуациях. Он является полной противоположностью нашего Патрика Уильямса».

«Замечательный выбор от «Чикаго», команда движется в правильном направлении».

Матас Бузелис совершает первую подачу на игре «Чикаго Кабс» Фото: Daniel Shirey/Getty Images

Как можно заметить, болельщики с надеждой воспринимают Бузелиса. И небезосновательно. Возможно, некоторые команды вскоре пожалеют, что не выбрали Матаса. У литовца есть все шансы стать очередным успешным европейским игроком в НБА, что вписывается в тренд последних лет. У него есть всё: ДНК спортивной династии, смесь европейского и американского воспитания, внушительные размеры, сильные ментальные качества и техника. Станет ли он новой звездой «Буллз»? Будем следить.