Баскетболист НБА, предавший спорт ради денег, ищет «спасения» в Европе

Баскетбольный мир в очередной раз оказался в центре внимания из-за скандала со ставками, который разразился в этом году и продолжается вокруг персоны Джонтея Портера, некогда бигмена «Торонто». Портер, признанный виновным в сговоре с группой лиц при осуществлении ставок, теперь пытается возобновить свою карьеру за пределами США. Во вторник, 16 июля, Портер обратился в федеральный суд с просьбой разрешить ему играть в Греции.

Джонтей, который намеренно снижал свою эффективность на площадке ради помощи своим товарищам в беттинге, теперь просит вернуть ему паспорт и разрешить поездки по Европе. Его адвокат Джефф Дженсен сообщил суду, что Портер будет играть за греческий клуб «Промитеас» из города Патры. Примечательно, что сами прокуроры как раз не возражают против этого.

«Предлагаемое изменение позволит мистеру Портеру воспользоваться очень удачной — и быстроисчезающей — возможностью заработать на жизнь своим основным навыком. Мистер Портер и, что более важно, его агент считают, что такая возможность вряд ли снова представится. С момента запрета на выступления в НБА никаких других возможностей продолжить баскетбольную карьеру не было. Мистер Портер имеет ограниченные способы для заработка через профессиональный баскетбол в свои лучшие годы как профессионального спортсмена», — написал Дженсен.

24-летний игрок признал себя виновным в федеральном преступлении, что привело к его пожизненному уходу из НБА. Видимо, он решил, что быть плохим парнем – новый тренд. Сейчас он на свободе под залог в $ 250 тыс. в ожидании приговора 18 декабря. Прокуроры говорят, что он может получить от трёх с половиной до четырёх лет тюрьмы.

Грант Уильямс (слева) и Джонтей Портер (справа), сезон-2023/2024 Фото: Cole Burston/Getty Images

Дженсен отметил, что Портер оказался в долговой яме из-за своей игровой зависимости. Джонтей рассказал суду, что прошёл курс стационарной реабилитации и продолжает виртуальную терапию, которая не будет прервана после его переезда в Грецию. Греческий клуб также организовал для Портера очные консультации, а планы включают регулярное присутствие его матери и тёщи вместе с Портером и его женой в Греции для дополнительной семейной поддержки. Более того, жена баскетболиста ожидает ребёнка.

В прошлом сезоне Портер провёл за «Торонто» 26 игр, включая пять в старте, в которых набирал в среднем 4,4 очка, делал 3,2 подбора и отдавал 2,3 передачи. Он также принял участие в 11 играх за «Мемфис» в сезоне-2020/2021. Комиссионер НБА Адам Сильвер в апреле 2024 года забанил Портера после расследования лиги, которое показало, что он передавал конфиденциальную информацию и сам делал ставки через букмекеров на игры со своим участием.

Некоторые видят в этом возможность для Портера начать новую главу своей жизни, в то время как другие могут рассматривать его возвращение к игре за границей как отчаянную попытку избежать правосудия. Если человек однажды предал спорт ради денег, можно ли ему снова доверять? Но кто знает, возможно, именно в Греции Портер сможет доказать всем обратное.