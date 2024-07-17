Это нормально? Один игрок НБА получит больше пяти звёзд НХЛ, а за Евролигу просто стыдно

В середине июля в мировом баскетболе относительное затишье. Большинство лиг встали на паузу, 12 национальных команд (мужских и женских) готовятся к участию в Олимпийских играх в Париже. А игроки НБА подсчитывают деньги, которые они заработают по новым контрактам, заключённым в нынешнее межсезонье. Положение дел в североамериканской лиге долгое время оставалось неизменным и крайне завидным для других чемпионатов. Там и сейчас всё хорошо и, более того, с каждым годом становится только лучше. Лига процветает и готовится к новым рекордам. Причём не только на площадке.

Новости о жирных окладах в НБА уже никого не удивляют. Но всё познаётся в сравнении. И если сопоставить заплаты в североамериканской лиге с другими чемпионатами, в том числе совсем в других видах спорта, понимаешь, что лига Леброна Джеймса, Стефена Карри и Виктора Вембаньямы (да-да, небольшой аванс дали молодому центровому) оторвалась далеко вперёд. Подумать только, но один лишь Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс» получит за следующий сезон $ 62,8 млн, в то время как игроки НХЛ Остон Мэттьюс, Натан Маккиннон, Элиас Петтерссон, Вильям Нюландер и Давид Пастрняк заработают за сезон-2024/2025 совокупно $ 61,6 млн.

С треском НБА проигрывает и Евролига. Сравнивать зарплаты звёзд главного клубного чемпионата Европы с тем, что получают за океаном, кажется и вовсе пустой тратой времени, учитывая, что даже бюджеты любого клуба Евролиги уступают годовым окладам многих игроков НБА. Самым зажиточным в 2024-м в Европе оказался мадридский «Реал», чей годовой бюджет оценивается в € 42 млн. Многие звёзды НБА, услышав эти цифры, наверняка улыбнулись бы, так как сами ушли далеко вперёд. Пол Джордж и четырёхлетний контракт на $ 212 млн, Леброн и $ 102 млн на два года, Паскаль Сиакам и четырёхлетнее соглашение на $ 189,5 млн. Тот случай, когда знакомое выражение «разные лиги» максимально точно описывает разницу двух чемпионатов. К слову, самым высокооплачиваемым в Евролиге оказался лидер «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, который за минувший сезон, по данным Eurohoops, заработал $ 4 млн.

Положение дел в североамериканской лиге стало таким привлекательным, что некоторые баскетболисты, уже завершившие карьеру, теперь сожалеют, что играют не сейчас. Так, двукратный чемпион НБА Дэвид Уэст недавно иронично отреагировал на трёхлетний контракт Айзеи Хартенштайна с «Оклахома-Сити Тандер», по которому тот заработает $ 87 млн. Подпись «Самое время быть игроком НБА!» и статистика Хартенштайна, которую Уэст прикрепил к своему сообщению, ясно говорят, что он думает о финансовой стороне заключённой сделки.

Айзея Хартенштайн: контракт три года — $ 87 млн Фото: Соцсети Дэвида Уэста

Условия и вправду могут шокировать. Вембаньяма в год новичка получил от «Сан-Антонио» порядка $ 12 млн. Примерно столько же от «Атланты Хоукс» получит первый номер минувшего драфта Закари Рисашер. $ 4 млн Ларкина могут показаться чуть ли детским лепетом. Но всему есть объяснения, и никто просто так щедро платить звёздам НБА, конечно, не стал бы. Лига сама по себе генерирует огромные деньги, а её фанатов, в отличие от Евролиги и даже НХЛ, можно встретить в любом уголке земного шара.

Те времена, когда кто-то, у кого есть медийный вес и соответствующая возможность, её не использует, остались далеко позади. НБА выжимает по максимуму всё. Как сообщал недавно The Athletic, лига заключила сделку на показ матчей с ABC/ESPN, NBC и Amazon. Сеть TNT, которая показывает игры НБА с 1988 года, похоже, останется не у дел. Ничего личного, просто бизнес. Новые сервисы будут транслировать игры НБА начиная с сезона-2025/2026. Соглашение рассчитано на 11 сезонов и принесёт лиге $ 76 млрд — уж не прогадал ли Тейтум, согласившись на $ 62,8 млн за сезон?

Баскетбол — невероятно популярная игра, уважение к которой испытывают представители многих других видов спорта. Здесь всё более-менее понятно и, что самое главное, зрелищно. Играют в него по всему миру, но сливки собирает НБА. Лига сделала всё, чтобы сильнейшие спортсмены были именно у неё, а спортивная составляющая превратилась в успешную бизнес-модель, выгоду от которой сейчас извлекают все.