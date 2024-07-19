«Мыслей о завершении карьеры не было». Гость «Чемпионата» — легенда ЦСКА Никита Курбанов

Как только чемпионский сезон-2023/2024 подошёл к концу, президент ЦСКА Андрей Ватутин сразу дал понять — первым, кого команда попытается сохранить в межсезонье, будет Никита Курбанов. В свои 37 лет он является абсолютным рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (756), а также по количеству проведённых сезонов. Предстоящий чемпионат-2024/2025 станет для Курбанова 17-м в составе ЦСКА — новый контракт игрока рассчитан ещё на один год. В это межсезонье опытный форвард стал гостем редакции «Чемпионата» и пообщался с нами на все насущные темы.

Какие темы затронули:

Новый контракт с ЦСКА

Никита Курбанов и Андрей Ватутин Фото: cskabasket.ru

— Никита, поздравляем с завершением чемпионского сезона. Расскажите немного, как у вас проходит межсезонье. Чем занимаетесь? Какие планы?

— Спасибо большое за поздравления. Ближайшие планы — уехать отдыхать. Несмотря на то что мы закончили чемпионат почти месяц назад, до сих пор нахожусь в Москве, потому что накопилось много разных дел. Продолжаю тренироваться в сберегающем режиме, чтобы не терять форму. Ещё есть время и на то, чтобы отдохнуть, и на серьёзные тренировки, которые позволят правильно подойти к предсезонке. Видите, даже сумел добраться до вашей редакции.

— Спасибо, что нашли время. Давайте поговорим о вашем новом контракте с ЦСКА. Андрей Ватутин публично заявил, что хочет сохранить вас в команде и что у вас было желание остаться. Не раздумывали, когда поступило предложение?

— Не хотелось раздумывать. ЦСКА для меня родной клуб, здесь провёл 17 сезонов. В моем возрасте не стремишься куда-то переходить, но если бы клуб предпочёл дальше со мной не сотрудничать, естественно, пришлось бы искать другое место работы. Мыслей о завершении карьеры точно не было. Очень приятно, что ЦСКА мне предложил контракт одному из первых. Мы очень легко договорились по условиям.

— При этом ваш контракт с командой рассчитан всего на один год. Что послужило определяющим фактором в этом вопросе?

— Это естественный подход для любого клуба, ведь мне в начале сезона будет 38 лет. Если всё будет хорошо, если проведу хороший сезон — дай бог возьмём ещё одно чемпионство — и меня ничто не будет тяготить или беспокоить, с удовольствием продолжил бы выступать за ЦСКА. Для меня на данный момент достаточно того, что есть год, и очень важно, что ЦСКА во мне заинтересован.

Смена тренера повлияла на результат на 99%

Никита Курбанов в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Давайте немного поговорим о прошедшем сезоне. Во втором этапе регулярки был не совсем удовлетворительный результат, но в плей-офф получилось перевернуть ситуацию. Как думаете, благодаря чему это удалось?

— Можно просто ответить: «Смена тренера». И точка. То, что Андреас вдохнул во всех нас, в каждого из игроков и в командную атмосферу в целом, очень дорогого стоит. Этот фактор, наверное, повлиял на наш результат на 99%. Конечно, на фоне таких перемен никто не думал, что мы дойдём до финала и тем более выиграем. Встряска команде пошла на пользу. Я, Семён Антонов, Иван Ухов, Мело Тримбл, Каспер Уэйр, Антон Астапкович знакомы с Андреасом. Амат играл в Турции против него. Особенно хорошо его знали российские ребята, которые прошли через систему Итудиса, где Андреас был помощником. Мы прекрасно понимали требования тренера. Были знакомы с его видением баскетбола. С нашей стороны нужно было только его поддержать. Надо отдать должное всей команде — не было никаких фырканий, хотя тренера поменяли за неделю до плей-офф. У нас не было ни одного выходного перед парой домашних матчей с красноярцами, и никто не ныл, что устал под конец сезона. Случилось так, как случилось. Все отреагировали, все большие профессионалы. Ребятам только большая похвала за это.

— Что было главным изменением с приходом Пистиолиса, если сравнивать с предыдущим наставником?

— Мы не будем брать какие-то тактические моменты. Андреас сразу акцентировал внимание на том, что его не устраивает, что не устраивает вообще команду ЦСКА. Непозволительно допускать, чтобы отдельные игроки против нас набирали по 40 очков. Он сразу расставил все акценты в игре, отношении к делу, отношении к тренировкам, к матчам. Повторюсь: никто не реагировал с недоверием, будто не сможем сезон спасти. Все восприняли изменения как должное. Обыграли красноярцев 3-0 в серии, хотя с предыдущим тренером в двух последних встречах «Енисею» уступили. В такие моменты понимаешь, что система начинает работать. Совсем другое отношение появляется, доверие к тренеру, к ребятам. Андреас с точки зрения педагога, наверное, подошёл ко всему процессу и просто вселил в каждого игрока уверенность. Вроде те же люди, но как команда мы преобразились. Перемены должны были повлиять положительно. Единственное — боялся, что у нас слишком мало времени на такой прогресс, который позволял бы дойти до финала, ведь Пистиолис пришёл всего за неделю до плей-офф. Да, было понятно, что мы пройдём «Енисей», но ключевой была серия с «Зенитом». Опять же, думалось, если дойдём до финала, то не факт, что выиграем. И было очень обидно, что можем уступить только из-за того, что не хватило времени, чтобы выстроить систему до конца. На деле же эффект оказался гораздо бóльшим, и ожидания мы превзошли. Очень рад, просто счастлив, что так произошло.

— Уход Райковича был лично для вас неожиданностью?

— Вряд ли неожиданностью… Андрей Ватутин в каком-то интервью очень точно сказал, что мы зашли в творческий тупик. И в этом тупике находились довольно-таки давно. Внутренне я словно смирился с какими-то моментами. Как будто приходишь работать, но не понимаешь, ради чего. Когда узнал, что будет смена тренера, понимал, что это в любом случае должно пойти на пользу. Встряска команды в такие моменты всегда происходит. Тем более перед плей-офф это должно было пойти во благо. Повторюсь, просто не думал, что эта самая встряска даст такой положительный эффект. Поэтому всё, что ни делается, к лучшему.

Каким было возвращение в чемпионский сезон

Никита Курбанов с трофеем Лиги ВТБ Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

— Это восьмое в вашей карьере чемпионство в Единой лиге ВТБ. Какие были эмоции от него? Ещё не пресытились?

— Нет, не пресытился. Если наступает пресыщение, наверное, надо завязывать. Потому что нет смысла играть, если нет желания соперничать. Во мне живет неуступчивость. Не люблю проигрывать. Для меня этот сезон стал особенным по многим моментам — начиная с моей дисквалификации. Было очень важно вернуться в баскетбол, причём не прежним, а в каком-то новом качестве. И мне кажется, что вариант возвращения, который себе наметил — я с ним справился. Пришёл в хорошей форме. Вышел на пик именно в стадии плей-офф, что, наверное, помогло команде победить.

Мы ведь два года не были чемпионами. Случились смена тренера, травма Каспера Уэйра до этого… Путь получился непростым, и, если бы он не увенчался чемпионством, преодоление этого пути никто бы не оценил. Для себя бы тоже решил, что ничего не сработало, и, возможно, расстроился бы. Но сложилось так, как сложилось. Очень приятно, что этот пройденный путь, проделанный труд реализовались в победе, в чемпионстве.

— На следующий день после чемпионской вечеринки вы отправились на тренировку в зал. Почему так? Неужели не хотелось немного расслабиться, отдохнуть после завершения сезона?

— Во время дисквалификации принял для себя решение, что должен вернуться в форме. Четыре раза в неделю ходил в тренажёрный зал, да и по возвращении работал в зале по полтора-два часа практически до финальных игр. Когда идёшь на этой волне, не хочется терять темп. Да, попраздновали пару дней, но я до сих пор занимаюсь почти в прежнем режиме. Просто сейчас нахожусь в таком возрасте, когда физическая нагрузка необходима. Если хочешь продлить спортивное долголетие, ты обязан работать. И, наверное, ещё усерднее, чем остальные. Сейчас есть масса примеров — Роналду, Леброн, Овечкин. Многие ребята показывают, что можно играть на высоком уровне в 38, 39 лет. Как минимум нужно начать с работы над своим телом.

— Для вас это был сезон рекордов. Вы вышли на первое место по подборам и на третье по перехватам. Следите за такими вещами? Насколько это важно лично для вас?

— Абсолютно не важно. Всегда узнаю́ все цифры постфактум. В этом году сложилось так, что с небольшой разницей у меня рекорд за рекордом шли. Количество игр, перехватов, подборов. Никогда не стремился к этим достижениям. Для меня главный критерий — победы. Ты должен сделать всё, чтобы выиграть. Награды будут появляться сами по себе. Просто старайся сделать максимум. Можешь подобрать сегодня 10 раз — подбирай. Почувствовал игру, забиваешь — не стесняйся атаковать. Но я никогда не выходил на площадку с мыслью, что надо сегодня обязательно набрать 20 очков или сделать 10 подборов. Мне кажется, это очень мешает и отвлекает. Теряешь саму нить игры, её суть, чувство. Сконцентрирован только на одном действии. А баскетбол — многогранная игра. Она состоит из многих моментов и полезных действий. Поэтому для меня главное — побеждать. Любыми способами.

Победы никогда не приходят без поражений

Никита Курбанов в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Давайте немного поговорим о будущем. Как думаете, есть ли в ЦСКА моменты, над которыми предстоит поработать, чтобы защитить титул в следующем году?

— ЦСКА сохранил практически весь чемпионский состав. У нас осталось, по-моему, одно место для легионера. Думаю, Андреас правильно выстроит всю работу, а мы как игроки, профессионалы будем поддерживать и принимать всё, что он нам даёт. Нам уже показали, как и за счёт чего можно побеждать. Смысл что-то менять, обижаться на какие-то моменты? У всех бывают взлёты и падения. Сезон идёт на протяжении 9-10 месяцев. Тяжело одному игроку всегда быть на пике формы. Главное — держать баланс. Если сегодня не пошла игра в нападении, для меня важно помогать ещё где-то. Как минимум есть защита. Мне очень нравится в этом плане Каспер Уэйр. Он может не войти в ритм, промазать несколько бросков, но при этом никогда не сдаётся. Он боец и никогда не отступит в защите.

Поэтому, думаю, нам нужно работать, работать и работать. Другого рецепта успеха нет. Только проходя через победы и поражения, можно расти как команда. Так, например, было в серии с «Зенитом». Мы выиграли «+20», проиграли «-20». Опять выиграли «+20», опять проиграли… Понимали, что сами проигрываем, и учились на каждом поражении, реагировали. Да, проиграли и во второй раз, но, опять же, было слишком мало времени, чтобы наработать всё возможное.

Конечно, нам никто не обещает идеальный сезон, чемпионство. Однако у всех есть ощущение понимания пути к успеху. Все ребята опытные, большинство из них играли в Евролиге. Все прекрасно знают, как победы достигаются. Чемпионство никогда не приходит без поражений. Поэтому просто нужно пройти этот марафон с должным профессиональным отношением.

— ЦСКА и правда сохранил чемпионский состав, но есть и усиления. Вернулся Умрихин, пришёл Абдулбасиров. Что думаете по этому поводу? Общались уже с ребятами?

— Пока не общался. Встретил только Юру Умрихина на днях, но мы с ним знакомы. Он уже работал в системе клуба, Андреас его знает. Мне кажется, здесь всё зависит от игроков. Для Абдулбасирова, по моему мнению, это шаг вперёд — прийти в ЦСКА из «Пармы» всего через год после выступлений в Суперлиге. Для него это, наверное, определённый вызов в карьере, в жизни. Хочется пожелать, чтобы никакие травмы его не беспокоили. Уверен, он хорошо вольётся в коллектив. А действия на площадке будут зависеть только от него самого.

Никита Курбанов в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что думаете по поводу нового формата проведения Лиги ВТБ? Как думаете, как это изменение скажется на чемпионате в целом?

— Думаю, только в лучшую сторону. У нас отсеялись две команды. Соответственно, сделав четыре круга, мы увеличили количество игр в регулярном чемпионате с 36 до 44. Это хороший шаг в сторону того, чтобы наигрывать молодёжь. Это логично. В данный момент получили самый удобный формат для чемпионата. Тяжело что-то добавить.

— У вас огромный опыт в еврокубках, но прямо сейчас лига переживает период отстранения. Вам хотелось бы ещё поиграть на международной арене?

— Это вопрос, который практически не относится к спорту. Всем российским клубам интересно вернуться в Евролигу. Просто от нас здесь ничего не зависит. Если будет у клуба понимание, что через год-два вернёмся в Евролигу, значит, надо готовиться. Мы должны вернуться командой, которая не просто добавилась в Евролигу, а еще на что-то претендует, соответствует уровню турнира.

Многие зрители скучают по Евролиге, по всей этой атмосфере. И мы, игроки, тоже скучаем. Когда приезжаешь в Грецию, в Сербию, на 20-тысячные стадионы — это другой адреналин, другая атмосфера. С другой стороны, если даже в следующем году вернёмся, мне будет уже 39… Это было бы для меня определённым вызовом и мотивацией — постараться сохранить форму и уровень игры, которые позволили бы выступать в Евролиге и приносить весомую пользу команде.

Как развивается Единая лига ВТБ?

Никита Курбанов в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сейчас ЦСКА — совсем другая команда, нежели была на момент отстранения. И Единая лига ВТБ в целом — другой чемпионат. Вы выступаете тут практически с момента её основания, так что вам есть с чем сравнивать. Как оцениваете конкурентный уровень чемпионата на сегодняшний день?

— Здесь тяжело выделять отдельные моменты. В целом лига развивается, растёт. Да, тяжело привезти каких-то топовых звёзд, иностранцев. Но всё равно второй год подряд слышу от знакомых, что стало намного интереснее. Есть непредсказуемость, отсутствие чёткого понимания, кто выйдет в финал. Особенно интересно на стадии плей-офф, когда играют хорошие команды, тяжело предсказать, кто будет победителем. Нельзя предположить, что УНИКС выиграет у ЦСКА или ЦСКА выиграет у «Зенита». Да и команды из второй части таблицы стали более конкурентоспособными. Эта непредсказуемость, конечно, добавляет болельщикам и лиге в целом позитива. Плюс Матч всех звёзд, который проводится ежегодно. Это такое большое баскетбольное событие, которое тоже зрителям интересно. Игрокам престижно туда попасть. Потому за развитие лиги можно поставить самую высокую оценку. Лига, может быть, не идёт огромными шагами, но всегда развивается, находит моменты, за счёт которых можно идти вперёд даже вопреки сложностям. Клубы находят какие-то возможности. И «Зенит» привозит топовых звёзд, и УНИКС, и ЦСКА, и «Локомотив».

— И правда — у нас получился очень конкурентный сезон. Сейчас, в межсезонье, вы посматриваете за тем, что происходит у оппонентов?

— Конечно, читаю, кто кого подписывает, кто куда переходит. Это интересно. Ты у себя в голове тоже формируешь команду соперника и примерно понимаешь, как она будет выглядеть. Любопытно посмотреть за некоторыми игроками, как они будут проявлять себя в других реалиях. Даже не в других амплуа, а в более топовой команде. В одной команде ты лидер и у тебя есть карт-бланш. Мне всегда очень интересно наблюдать, как игроки проявляют себя в других условиях. Когда нет такого карт-бланша, когда намного больше конкуренции на позиции, другой тренер.

— Основываясь и на опыте предыдущего сезона, и на каких-то перестановках, как думаете, кто больше всего проблем доставит ЦСКА в следующем году при попытке защитить титул?

— Думаю, здесь кого-то однозначно не выделишь. Наверное, снова первая четвёрка будет между собой конкурировать и распределять призовые места. Мы, УНИКС и «Зенит», плюс посмотрим, как будет в «Локо», потому что там довольно глобальная перестройка. «Уралмаш» интересно, как выступит, потому что они очень достойно провели предыдущий сезон. «Парма» та же. Предыдущий сезон показал, что нельзя однозначно относиться к любой команде. Никогда не думал, что можно дважды проиграть «Енисею». Браво Красноярску, они очень хорошо подошли к играм с нами. Это, опять же, добавляет интереса зрителей к сезону, к матчам. УНИКС неплохо усилился. Пришёл Лопатин. Воронцевич ушёл в «Зенит». Вроде бы те же игроки, но в других командах, в других системах. И коллектив может совсем по-другому соперничать. Поэтому будет интересно.