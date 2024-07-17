MVP НБА хватило на четверть. Карри вернулся после провала, а США показали «шоу-тайм»!

С каждым днём градус соперничества в товарищеских матчах повышается, так как времени до старта Олимпийских игр в Париже остаётся всё меньше. Сборная США провела сложнейший матч с Австралией и чуть не проиграла в концовке. Теперь Леброну Джеймсу, Стефену Карри и другим топовым баскетболистам в составе национальной команды предстояло сыграть с Сербией, которую ведёт за собой трёхкратный и действующий MVP НБА Никола Йокич. Разберём, что же происходило интересного в матче, кто победил, а кто проявил себя лучше остальных.

Матч не успел начаться, как Стефен Карри реализовал «трёшку», а буквально через несколько секунд реализовал штрафной, потому что главный тренер Сербии Светислав Пешич наговорил лишнего судьям и получил технический фол. Тем самым Стеф за минуту набрал столько же очков, как в прошлом матче с Австралией (4). Впрочем, Сербия не опустила руки, а Йокич качественно ставил заслоны своим напарникам, которые отлично пользовались возможностями. В частности, Алекса Аврамович реализовал два трёхочковых.

Сербия оформила рывок «9-0», а уже затем своё слово сказал Леброн Джеймс, который в эффектном броске с отклонением вернул американцам веру в себя. Пешич взял тайм-аут, а Стив Керр выпустил полностью новое сочетание игроков. Небольшая пауза не особо помогла Штатам, так как Огнен Добрич вколотил шикарнейший слэм-данк, а команды продолжили обмениваться результативными атаками. Однако Энтони Эдвардс своим попаданием из-за дуги сравнял счёт – 24:24. А через минуту сборные завершили первую четверть вничью – 28:28.

Никола Йокич Фото: Кадр из трансляции

Открыл второй игровой отрезок момент, когда Йокич остановил Джоэла Эмбиида под кольцом. А уже затем Марко Гудурич и Василие Мицич реализовали два трёхочковых броска кряду. Эмбиид продолжил бенефис плохих личных действий: центровой вообще не посмотрел на партнёров и отправил мяч в аут. Сегодня шла игра у Карри, Леброн нашёл Стефена открытым на дуге – лёгкие три очка в корзине. Следом разыгрывающий «Голден Стэйт» в проходе добавил ещё два в свой актив. Вы думали на этом всё? Если у Карри идёт, его не остановить. Он реализовал очень трудную «трёшку» с фолом и в одиночку добился перевеса в четыре очка над оппонентом.

После увиденного включился Эдвардс, который считает себя главной опцией сборной США. Муравей оказался точен из-за дуги, доведя преимущество до «+7», а Пешичу пришлось брать тайм-аут, чтобы охладить пыл американцев и внести коррективы в игру своих подопечных. У сербов не получилось навязать борьбу сопернику, команда буквально рассыпалась – игроки не успевали за забеганиями американцев, оставляли слишком много свободного места на дуге и давали спокойно пробиваться в «краску». В итоге США забрали половину со счётом 59:45, а Карри вывалил на голову соперников 18 очков.

Стефен Карри Фото: x.com/usabasketball

В Абу-Даби, где проходил матч, было очень жарко, причём в прямом и переносном смысле. Американцы продолжили отлично двигаться, а главное – находить свободные позиции для броска. Спустя две минуты преимущество США выросло до 20 очков. Сербам не помогал даже Йокич, которому перекрыли путь к кольцу, а с дистанции он не желал бросать. Джру Холидэй попал два броска из-за дуги подряд, а на это сербы ответили своими двумя успешными попытками. Керр отреагировал тайм-аутом.

Следом наступил отрезок Эдвардса и Бэма Адебайо. Муравей воткнул эффектный слэм-данк, а центровой «Майами» реализовал «трёшку» на исходе одного из владений и несколько штрафных бросков. США с перевесом в семь очков выиграла третью четверть – 23:16. В заключительном игровом отрезке в атаке продолжил феерить Эдвардс, а в обороне не позволял ничего делать сербам Энтони Дэвис. Игроки Сербии иногда отвечали своими результативными действиями, но в целом выглядели заметно хуже своих визави. Не выключился и Карри, продолжавший скидывать свои «бомбы» на оппонентов.

После этого начался настоящий шоу-тайм. Адебайо навесил аллей-уп на Леброна, вколотившего мяч в корзину с огромной амплитудой. После этого последовала передача из-за спины от Холидэя на Карри, который сегодня вообще не собирался мазать. Следом два очка с фолом от Короля. США буквально куражились над Сербией, которая уже попросту доигрывала матч. Разница за три минуты до конца достигла 30 очков – 99:69. Керр выпустил на концовку Лэнгстона Гэллоуэя, Найджела Хэйса-Дэвиса и Майку Поттера, не появлявшихся в матче с Австралией. В итоге американцы победили со счётом 105:79.

Энтони Эдвардс Фото: x.com/usabasketball

Самым результативным игроком встречи стал Карри, набравший 24 очка, реализовав восемь из 12 бросков с игры. Отлично себя проявил дуэт центровых: Дэвис закончил встречу с семью очками, шестью подборами и шестью блок-шотами, а Адебайо – с 17 очками, семью подборами.

В целом, этот матч от США смотрелся намного живее, чем с Австралией. Подопечные Керра провели работу над ошибками. Команда не сбивалась на индивидуальные действия, а прекрасно задействовала каждого на паркете, сохраняя при этом баланс и используя сильные качества своих игроков. Что уж говорить, если даже Карри ставил заслоны своим партнёрам. Если в первой четверти подопечные Керра страдали от высоких заслонов Йокича, то в дальнейшем игроки США стали просто на любом пик-энд-ролле размениваться, и всё стало намного лучше.

У Сербии не хватило скамейки. США обладают невероятным составом, где 12 игроков могут выйти и сделать результат, к сожалению, Йокич и компания таким разнообразием похвастаться не могут. Джокер набрал лишь восемь очков и семь подборов. Во второй половине подопечные Пешича выглядели совсем потерянными и не попадали открытые броски. Сборным предстоит ещё раз встретиться на Олимпийских играх в Париже в групповом этапе, посмотрим кто во Франции окажется сильнее, но сейчас США – другой уровень.