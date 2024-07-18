Тренер чемпионов Евролиги бросает тень на НБА. «Бостон» — властитель мира?

Недавнее интервью с тренером команды-победителя Евролиги Эргином Атаманом вызвало значительный отклик в баскетбольных кругах. Атаман, известный своей прямолинейностью и смелыми заявлениями, бросил вызов новоиспечённым чемпионам НБА — «Бостон Селтикс». После того как «Бостон» завоевал чемпионский титул НБА, они гордо заявили о себе как о «чемпионах мира» (обычная практика). Однако Атаман ответил.

Эргин Атаман главный тренер «Панатинаикос» «Если вы хотите называться чемпионами мира, приезжайте и обыграйте нас, чемпионов Евролиги. Если вы так уверены в себе, я говорю: приезжайте и обыграйте нас на Олимпийском стадионе (спортивный комплекс в городе Амарусион, пригороде Афин. — Прим. «Чемпионата»)».

Матч между «Панатинаикосом» и «Бостоном» в реальности маловероятен из-за несовпадений в расписаниях и различий в регламентах лиг. Однако сам факт такого вызова вновь поднимает старый вопрос: действительно ли победитель финала НБА может считаться чемпионом мира? НБА охватывает лишь две страны — США и Канаду, тогда как в Евролиге соревнуются лучшие команды со всего континента. Может, пора уже признать, что мир больше, чем две страны?

Атаман не остановился на этом. В том же интервью он охарактеризовал современную НБА как «шоу, насыщенное драмой», где интриги и скандалы затмевают саму игру. «Мой стиль включает в себя расслабленное поведение, связь с болельщиками, отношения с игроками и смелые решения. Яннис Адетокунбо всегда интересовался моим стилем. Если он когда-нибудь станет генеральным менеджером клуба, я бы пошёл в НБА, но кто знает, сколько мне будет лет к тому времени», — добавил Атаман.

«Панатинаикосо» — чемпион Евролиги сезона-2023/2024 Фото: euroleaguebasketball.net

Конечно, НБА признаётся лучшей баскетбольной лигой в мире, но следует ли автоматически называть её чемпионов «чемпионами мира»? Ведь никто не называет победителя местного турнира по шашкам гроссмейстером. Возможно, стоит организовать турнир между чемпионами ведущих баскетбольных лиг мира. Под эгидой ФИБА такое мероприятие могло бы стать настоящим испытанием для команд и принести значительные доходы.

В конце концов, такие провокационные заявления лишь усиливают интерес к баскетболу и создают основу для новых обсуждений. Возможно, однажды мы станем свидетелями турнира между лучшими командами различных лиг и узнаем, кто действительно заслуживает звания чемпиона мира. Пока же остаётся только следить за развитием событий и наслаждаться яркими моментами на баскетбольной площадке. Или, может быть, НБА просто боится конкуренции с другими лигами?

Хорошо, разрыв между НБА и другими профессиональными лигами действительно значителен. «Панатинаикос» под руководством Атамана достиг невероятных успехов в Евролиге, но конкурировать с гигантами НБА было бы крайне сложно. Так что пока Эргин Атаман продолжает делать громкие заявления и мечтать о великих сражениях, реальность остаётся неизменной: «Селтикс» — чемпионы НБА, а «Панатинаикос» — чемпионы Евролиги. И каждый из них является королём в своей песочнице.