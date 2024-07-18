Будущее женской НБА уже здесь! Новичок Кейтлин Кларк переписывает историю лиги

В мире баскетбола редко случаются моменты, когда игроки переписывают историю и создают её заново. Именно такой момент произошёл в ночь на 18 июля, когда защитница и новичок «Индианы» Кейтлин Кларк установила новый рекорд женской НБА (WNBA) по количеству результативных передач за одну игру. В матче с «Далласом» Кларк записала на свой счёт 19 передач, превзойдя предыдущий рекорд, принадлежавший Кортни Вандерслут с 18 передачами от 2020 года.

Кларк уже не раз показывала, что она настоящая звезда на площадке, будь то в колледже или в начале своей карьеры в WNBA. Её предыдущий личный рекорд — 13 передач в одной, и она повторяла это достижение четыре раза. В университете Айовы она достигала 18 передач за игру. Но на этот раз Кларк подняла планку ещё выше, как будто решила, что 18 — это просто число, а не предел.

Но не только ассисты сделали эту встречу особенной для Кларк. Она также набрала 24 очка, реализовав 10 из 19 бросков с игры, и добавила к этому шесть подборов за 40 минут на площадке. Несмотря на эти впечатляющие личные показатели, «Индиана» всё же потерпела поражение со счётом 93:101. В общем, яркие индивидуальные выступления не всегда гарантируют командный успех.

Видео можно посмотреть на канале WNBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем не менее Кларк имеет больше игр с 20 и более очками, чем все остальные новички, вместе взятые, в этом сезоне. Её статистические показатели впечатляют: она входит в топ-15 игроков лиги по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам. Единственная баскетболистка, которая может похвастаться такими же достижениями в этом сезоне — MVP 2023 года Брианна Стюарт из «Нью-Йорка».

Каждая игра — это новый тест на прочность и мастерство. И всё же, несмотря на все трудности и поражения, Кейтлин Кларк продолжает сиять на баскетбольной арене. Когда соперники думают, что нашли её слабое место, она снова и снова доказывает, что те ошибаются. Способность вдохновлять своих партнёров по команде и устанавливать новые стандарты делает её одной из самых захватывающих фигур в современном баскетболе.