Дончич и Йокич — не атлеты? Мнение доктора, которое поменяет ваш ответ

Лука Дончич уже окончательно подтвердил статус одного из лучших игроков мира. Он мог бы подняться на самую вершину топа, если бы переиграл «Бостон», но титул словенцу предстоит ещё подождать. Никола Йокич уже добился своего чемпионства, а прошлым летом его многие называли лучшим в НБА. Что же объединяет этих двух игроков?

Довольно много чего. Помимо того, что они балканцы и идут во главе тренда по интернационализации НБА, они ещё и не считаются выдающимися атлетами в глазах болельщиков. Во всяком случае если опираться на классическое восприятие. Они медленные, невысоко прыгают, да и внешне не выглядят как Аполлон. Тем не менее есть и другое мнение по этому вопросу, причём от специалиста.

Маркус Эллиотт Фото: p3.md

Доктор Маркус Эллиотт — основатель проекта Peak Performance. Специалисты центра непосредственно замерили физические показатели 2/3 баскетболистов нынешней НБА и обладают продвинутой базой данных за последние 10 лет. Так вот, Эллиотт в одном из интервью рассказал, что нужно по-другому относиться к Луке Дончичу.

«По нашим метрикам, Дончич — выдающийся атлет, хотя о нём так никто не думает».

Традиционно мы воспринимаем атлетизм как умение быстро бегать, высоко прыгать и обладать силовой мощью. Но на самом деле это понятие гораздо шире и включает в себя все физические показатели и способности спортсмена.

Видео можно посмотреть на канале Detailed Game в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лука прыгает ниже, чем стандартный разыгрывающий НБА. Он медленный. Но он умеет останавливаться лучше, чем практически любой другой спортсмен, с которым мы имели дело».

Выдающийся талант Луки в умении резко останавливаться и менять скорость отмечал и Джей Джей Редик, когда активно занимался своим интернет-медиа и до того, как стал главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс». В подкасте с Дончичем Редик задал простой вопрос: «Как часто ты тренируешь своё фирменное замедление после рывка внутрь?»

Ответ словенца и реакция Джей Джея не требуют комментариев:

— Я вообще это не тренирую.

— Ты больной ублюдок.

Джей Джей Редик Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Только один спортсмен готов посостязаться в этом навыке с Лукой. Об этом нам поведал тот же доктор Эллиотт.

«Джеймс Харден на своём пике был лучшим в этом плане среди всех атлетов, которых мы анализировали. На втором месте был 18-летний Лука. Он является потрясающим атлетом, хотя и не выглядит таковым».

Маркус также поведал о главном физическом навыке Йокича: «Йокич прыгает с места ниже всех игроков НБА. Но он двигается на очень высоком уровне. Он умеет выполнять любые виды манёвров».

И да, действительно, работа ног у Николы потрясающая, несмотря на кажущуюся неуклюжесть. Именно это позволяет Йокичу так эффективно разбираться с оппонентами из поста и под кольцом.

Пэйтон Притчард и Лука Дончич Фото: Danielle Parhizkaran/Getty Images

В центре Peak Performance используются сотни различных метрик. И мы не можем игнорировать всё, кроме скорости, прыжка и силы. Дончич провёл больше всех минут в минувшем плей-офф, несмотря на ряд повреждений, и был лидером по всем статистическим показателям, доведя свою команду до финала. Не забываем и о том, что его рост составляет 201 см, он обладает физической мощью, имеет отличную реакцию, ощущение пространства и моторику. Что это, если не признаки великолепного атлета?

Хотя, конечно, главными залогами успеха Йокича и Дончича являются технические навыки и высочайший баскетбольный IQ. НБА десятилетиями гналась за невероятными атлетами, но сколько мы видели бастов, которые обладали шикарной физикой тела? Очень много. А с баскетбольным IQ ты никогда не ошибёшься. Но если и оценивать атлетизм, то учитывая все показатели и способности. Пора перестать называть Дончича «Пончичем», а Йокича — «Жирнычем».