Новый этап для молодого россиянина. Оцениваем переход Данилы Походяева в «Астану»

17 июля «Астана» объявила о подписании форварда Данилы Походяева. В казахстанской команде он станет третьим россиянином после центрового Андрея Десятникова и защитника Григория Мотовилова. «Чемпионат» оценивает переход Походяева в столичный клуб.

Стоит напомнить, что в июне на Совете Единой лиги ВТБ «Астане» разрешили подписать трёх российских баскетболистов, которые не будут считаться иностранцами. Таким образом, подписанием Походяева казахстанская команда исчерпала лимит на россиян, которые не будут числиться легионерами. При этом «Астана» ещё может подписать россиян, так как имеет пять слотов для иностранных игроков. Сейчас в столичной команде из легионеров подписан американский защитник Маркелл Джонсон. По сообщениям различных источников, команда также должна пополниться как представителями США, так и России, которые при этом уже будут считаться легионерами.

Данила Походяев Фото: БК «Руна»

Данила Походяев является воспитанником барнаульского баскетбола. Он попал в систему ЦСКА в 2017 году. Тогда же он выступал за кадетскую сборную России U16 на чемпионате Европы. В составе «ЦСКА-Юниор» дважды становился чемпионом молодёжной Единой лиги — в 2018 и 2021 годах. Тогда же он дебютировал за сборную России. После этого играл в Суперлиге за «Темп-СУМЗ», а затем пошёл на повышение в «Парму». Летом 2023 года Данила присоединился к московской «Руне».

Походяев стал важнейшим звеном «викингов», прежде всего по части трёхочковых бросков. Он прекрасно влился в команду, а главный тренер Эртугрул Эрдоган доверял ему наравне с более опытными баскетболистами. В минувшем сезоне Данила провёл лучший матч с «Зенитом», в котором набрал 22 очка, сделал четыре подбора и совершил два перехвата. В этой встрече он реализовал шесть бросков из-за дуги. Также он претендовал на награду лучшему молодому игроку Единой лиги.

Всего в сезоне-2023/2024 в рамках Лиги ВТБ Данила сыграл 38 матчей (14 в старте), в которых набирал в среднем 6,4 очка и 3,4 подбора. Отдельно стоит отметить, что он попадал трёхочковые с точностью более 35%.

Переход в «Астану» — ещё один шаг для Походяева. При этом трудно сказать, приходит ли он в качестве игрока стартового состава, или же с первых минут на паркет всё же будет выходить какой-нибудь американец. Состав казахстанской команды ещё не сформирован, и точно будут дальнейшие подписания. Можно утверждать, что Данилу подписывают в некотором роде в качестве замены Карвелу Андерсону, который в минувшем сезоне отвечал в «Астане» за трёхочковые.

Безусловно, между ними была большая разница в количестве попаданий: 117 у Андерсона и 52 у Походяева. Да, у них разные позиции, и это не говорит о том, что Походяев будет выполнять именно его функции. Но очевидно, что «Астана» намеренно подписывает игрока, который может бросать издали, вновь делая ставку на трёхочковые броски.

Помимо бросков из-за дуги, Данила в принципе эффективен в позиционном нападении. Также он довольно неплохо защищается. Этим летом Походяевым интересовались и другие клубы Единой лиги, в том числе и из топ-4. Но он оказался в «Астане», и за его игрой в казахстанской команде будет очень интересно понаблюдать.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».