«Енисей» усилился 26-летним амбициозным сербом, который жаждет побед в Единой лиге

Минувший сезон Единой лиги ВТБ без преувеличения стал для «Енисея» настоящим прорывом. Если сезоном ранее красноярский клуб не сумел пробиться в плей-офф, остановившись от выхода в решающую стадию турнира буквально в шаге, то в завершившемся розыгрыше чемпионата клуб с берегов одноимённой реки ударно провёл первую часть регулярного чемпионата, в результате чего оказался в группе А на втором этапе.

Да, «Енисей» споткнулся в первом же раунде игр на вылет, но и в соперниках у красноярцев был ЦСКА, ставший в итоге чемпионом. Впоследствии президент армейцев Андрей Ватутин признавался, что игры с «Енисеем» были отнюдь не подарком, несмотря на кажущуюся простоту после 3-0 в серии. Об успехе красноярцев говорит хотя бы тот факт, что лидер команды обратил на себя внимание финалиста минувшего сезона Евролиги — лучший бомбардир прошедшего розыгрыша Единой лиги Ксэвьер Ратэн-Мэйс в итоге перешёл в мадридский «Реал».

Разумеется, после такого яркого сезона руководство красноярцев желает повторения успеха. И, нельзя не признать, команда для этого усиленно работает. Новый сезон под руководством Йовицы Арсича начнут Владислав Одиноков, выступавший за УНИКС, Захар Ведищев из «Локомотива-Кубань», Си Джей Брайс, представлявший «Парму». А теперь на благо красноярского баскетбола будет работать 26-летний сербский тяжёлый форвард Алекса Степанович.

Игрок обладает внушительными габаритами (206 см, 93 кг), которые умело использует. Форвард может здорово продавить под кольцом, после чего эффектно забить сверху или реализовать лэй-ап. При этом, несмотря на внушительную мощь, Алекса хорошо скоординирован и в случае чего может действовать как игрок гораздо меньших размеров. На видеоподборках с его участием можно заметить, как Степанович не тушуется протащить мяч от своего кольца до корзины соперников, после чего сам же его и забросить — как правило, отскоком от щита или же всё тем же данком.

Три последних сезона Степанович провёл в белградском ФМП. В 26 матчах минувшего сезона довольно конкурентной Адриатической лиги в среднем за матч новичок «Енисея» набирал девять очков очков, а также совершал 3,8 подбора и отдавал одну результативную передачу. При этом у игрока в среднем 0,7 перехвата и 1,2 подбора на чужом щите, благодаря чему ФМП получал возможность набирать очки второго шанса. Не сказать, что Алекса любит бросать из-за дуги, но время от времени тяжёлый форвард это делает, растягивая оборону соперников. 27,6% попаданий с дистанции всё-таки вынуждают соперников поглядывать на «большого».

Алекса Степанович Фото: championsleague.basketball

Ранее «Енисей» покинул форвард Бо Бич, с которым Степанович мог бы конкурировать за место в основе. Примечательно, что до перехода в красноярский клуб Бич также выступал за ФМП. Зато в команде остался её воспитанник Сергей Долинин, с которым Алекса и может конкурировать за место. И, судя по настрою серба и желанию превзойти достижение минувшего сезона, за дело он возьмётся усердно: «Я очень рад присоединиться к «Енисею». Мы поговорили с тренером, и он рассказал мне всё самое лучшее о клубе, менеджменте, игроках и болельщиках. Я знаю, что прошлый сезон у вас был фантастический, и надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе и даже улучшить результат в этом году. Не могу дождаться скорее начать сезон и одержать как можно больше побед».

Сербы, как и все балканцы, хорошо адаптируются за рубежом. А тот факт, что «Енисей» возглавляет сербский специалист Йовича Арсич, говорит в пользу того, что адаптация в российском клубе пройдёт для 26-летнего баскетболиста ещё быстрее. Помимо ФМП, Алекса успел поиграть на трёх молодёжных чемпионатах Европы (U18 и U20), а также попробовал свои силы в сербском гранде «Партизане». Теперь же Степанович начнёт новую главу в амбициозном «Енисее». Хочется пожелать игроку удачи и воспользоваться возможностями красноярской команды, как это получилось сделать у Ратэн-Мэйса.