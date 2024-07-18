Спорт 19 июля: сумеет ли Диана Шнайдер одолеть Эллу Зайдель в борьбе за полуфинал турнира в Будапеште?

Топ-матчи пятницы: Франция — Канада и «Кавальерс» — «Лейкерс» в баскетболе, а ещё теннис

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», Летняя лига НБА

Интрига: Бронни Джеймс провёл первый хороший матч за «Лейкерс», удастся ли закрепить результат?

У «Кливленд Кавальерс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» одинаковый результат в Летней лиге НБА – победа и два поражения. В последнем матче с «Атлантой Хоукс» Бронни Джеймс набрал 12 очков, выдав свою лучшую игру в составе «озёрников». Теперь от сына легендарного Леброна Джеймса будут ждать выступления как минимум не хуже, но удастся ли оправдать ожидания? Давление на 19-летнего баскетболиста оказывается колоссальное. От него требуют игры как с Короля. Напомним, Бронни был выбран под 55-м выбором на драфте-2024. Игра молодого парня расставит всё на свои места.

🎾 12:00*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Элла Зайдель (Германия, LL), Будапешт, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Шнайдер в третий полуфинал в сезоне?

Диана Шнайдер без проблем прошла Екатерину Макарову. Теперь первая ракетка турнира сразится с лаки-лузером Эллой Зайдель за выход в 1/2 финала. Теннисистки ранее не пересекались на корте. Победительница дальше сыграет с Ребеккой Шрамковой или Евой Лис.

🏀 22:10: Франция — Канада, товарищеский матч

Интрига: Вембаньяма или Гилджес-Александер — кто победит в матче перед Олимпиадой?

Национальная команда Франции одной из первых начала подготовку к домашним Олимпийским играм. Сборная успела провести уже четыре матча, победив Турцию, выиграв и проиграв Германии и уступив Сербии. ОИ в Париже всё ближе, поэтому Виктор Вембаньяма и остальной состав Франции готовится в поте лица к важнейшему турниру. На очереди встреча с Канадой, которая провела пока что лишь один матч с США, оказавшийся неудачным – 72:86. «Кленовые листья» во главе с Шеем Гилджес-Александером сделали выводы из ошибок?