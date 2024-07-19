Готов ли Бронни Джеймс к НБА? Летняя лига показала, что ответ не так очевиден

«Лейкерс», несмотря на безумный график, одержали две победы подряд в Летней лиге НБА. Особенно поразительным был сегодняшний камбэк в матче с «Кливлендом», завершившимся со счётом 93:89. Далтон Кнехт, новичок, выбранный «озёрниками» в первом раунде драфта, набрал 20 очков, реализовав 7 из 16 бросков. Но все взгляды, как всегда, прикованы к Бронни Джеймсу. Сын Леброна выдал 13 очков, пять подборов, три передачи и два блокшота. До этого Джеймс-младший отметился 12 очками во встрече с «Атлантой».

Бронни снова вышел на паркет и показал, что его игра становится всё более уверенной. Да, у него бывают моменты, когда кажется, что он немного теряется, словно забыл правила игры, но прогресс налицо. Джеймс-младший — это долгосрочный проект, и в этом нет никаких сомнений. Он уже демонстрирует отличные навыки в средней зоне и при атаке кольца, что помогает ему компенсировать пока ещё не совсем стабильный трёхочковый бросок.

Конечно, Бронни Джеймс может и не стать следующей суперзвездой НБА. Но если он продолжит прогрессировать и работать над своей игрой, то можно будет сказать, что «Лейкерс» сделали правильный выбор. Интересно, что Джейлен Браун выразил сомнения по поводу готовности Бронни к НБА прямо сейчас, и это сразу же стало вирусной темой. Честно говоря, нет никаких оснований полагать, что Бронни развивался настолько стремительно, чтобы сразу занять место в основном составе «Лос-Анджелеса» вместо того, чтобы сначала набраться опыта в Лиге развития.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последних двух встречах Джеймс явно нашёл свою игру. Его движения обрели ту энергию, которой не хватало на старте Летней лиги. Теперь он уверенно ведёт мяч и делает акцентированные передачи. В этих матчах 19-летний защитник был стабилен, как никогда: неутомимо преследовал соперников по всей площадке, стараясь уходить от заслонов оппонента. Бронни обнаружил свой внутренний GPS и теперь знает точно, где и когда нужно быть на площадке.

После того как Джейлен Браун высказался, Бронни словно переродился. Гилберт Аренас, который тренировал его ещё в школьные годы, говорил, что Джеймсу-младшему иногда нужен пинок под зад, чтобы включиться в режим атаки. И вот, похоже, он его получил. Хотя иногда кажется, его талант скрыт так глубоко, что его можно найти только с помощью металлоискателя.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.