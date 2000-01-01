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6 сборных, в составе которых на Олимпиаде будет больше всего игроков НБА
6 сборных, в составе которых на Олимпиаде будет больше всего игроков НБА
26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры. В баскетбольном турнире за свои сборные сыграет множество игроков НБА. В каких командах таких баскетболистов будет больше всего?
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4-6-е место — Германия
4-6-е место — Германия
В составе бундестим на Играх выступят четыре баскетболиста из НБА.
4-6-е место — Франция
4-6-е место — Франция
Сразу четыре игрока НБА вошли и в состав «трёхцветных» на ОИ.
4-6-е место — Сербия
4-6-е место — Сербия
Четыре баскетболиста НБА окажется и в сборной Сербии.
3-е место — Австралия
3-е место — Австралия
В составе сборной Австралии на Олимпиаде будет восемь игроков НБА.
2-е место — Канада
2-е место — Канада
Канадцы привезут в столицу Франции 10 баскетболистов НБА.
1-е место — США
1-е место — США
В составе американской команды все 12 игроков представляют НБА.
6 сборных, в составе которых на Олимпиаде будет больше всего игроков НБА
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