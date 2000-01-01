6 сборных, в составе которых на Олимпиаде будет больше всего игроков НБА

26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры. В баскетбольном турнире за свои сборные сыграет множество игроков НБА. В каких командах таких баскетболистов будет больше всего?