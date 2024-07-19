Экс-баскетболистка «Динамо» будет тренировать Леброна Джеймса в «Лейкерс»

Грядущий сезон для «Лос-Анджелес Лейкерс» будет особенным. Бронни Джеймс, главный тренер без опыта работы, а теперь ещё и первая женская ассистентка в истории франшизы. Ей стала Линдсей Хардинг, хорошо известная отечественным и белорусским любителям баскетбола. Техничная разыгрывающая провела в общей сложности два сезона в российском чемпионате (2010/2011, 2015/2016), играя за курское «Динамо». Уроженка штата Алабама также выступала за сборную Беларуси и помогла ей отобраться на Олимпиаду 2016 года.

Но, наверное, я слишком сильно забежал вперёд. Начнём с того, что Линдсей начала с крайне успешного выступления на студенческом уровне. Хардинг играла за легендарный Duke, где в своём последнем сезоне смогла добиться награды Нейсмита как лучшему игроку NCAA.

Линдсей Хардинг в Duke Фото: G Fiume/Getty Images

Никого не удивило то, что сразу после этого она была задрафтована под первым пиком в 2007 году и начала выступать за «Миннесоту Линкс». По итогам первого сезона она попала в символическую сборную новичков, но уже в начале 2009 года была обменяна в «Вашингтон Мистикс». Линдсей не оправдала ожиданий и не стала суперзвездой женской НБА.

В 2011 году Хардинг оказалась в «Атланте Дрим». Это произошло после её первого визита в Россию во время локаута. Хардинг помогла «Динамо» по ходу сезона, и курский коллектив занял итоговое четвёртое место в чемпионате России.

Линдсей Уэйлен и Линдсей Хардинг Фото: Hannah Foslien/Getty Images

В «Атланте» Линдсей наконец оказалась в ситуации, где ей полностью доверились. Она была безоговорочным игроком стартового состава, и это при том, что «Дрим» были одними из главных претендентов на титул. Ожидания оправдались: «Атланта» тут же попала в финал, но уступила бывшей команде Хардинг — «Миннесоте» со счётом 0-3. Какая драма!

В 2013 году Хардинг оказалась в «Лос-Анджелес Спаркс» и, вероятно, провела свой последний сезон в женской НБА на высоком уровне. Далее Линдсей превратилась в запасного игрока, получавшего не очень много минут. В середине 2010-х баскетболистка начала выступать в Европе, поиграв в Турции, а затем вернувшись в «Динамо».

Курская команда сезоном ранее вышла в «Финал четырёх» Евролиги. Казалось, что Хардинг поможет повторить успех российского клуба, но не удалось. Бронза в российском чемпионате и победа в Кубке России. В 2017 году Линдсей закончила профессиональную карьеру.

Линдсей Хардинг и Пенни Тейлор Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Стоит упомянуть и про её игру на международном уровне. В 2012 году Линдсей была на пике своих возможностей и считалась претенденткой на попадание в олимпийскую сборную США. Тем не менее Хардинг так и не дождалась вызова в команду. Она стала второй в истории обладательницей приза Нейсмита, которой так и не удалось примерить звёздно-полосатую форму.

В 2015 году Линдсей получила приглашение от сборной Беларуси. Она согласилась, получила паспорт и успела помочь команде отобраться на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. На самом турнире белорусская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв пятое место в группе. Тем не менее мечта Хардинг так или иначе сбылась.

Несмотря на карьеру, в которой было много разочарований, Линдсей очень любит баскетбол и не собиралась его покидать даже после окончания игровой карьеры. Уже по ходу сезона-2018/2019 она стала скаутом и тренером по развитию игроков в «Филадельфии Сиксерс». С 2019 по 2023 год она была частью тренерского штаба «Сакраменто», где смогла зарекомендовать себя.

Линдсей Хардинг и Джей Джей Редик Фото: Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images

Минувший сезон Хардинг провела в качестве главного тренера фарм-клуба «Сакраменто» в Лиге развития НБА. Под её руководством «Стоктон Кингз» занял первое место на Западе и дошёл до финала конференции, где уступил будущим чемпионам «Оклахома-Сити Блю». Линдсей была названа лучшим тренером сезона. Стоит ли упоминать, что она стала первой женщиной, добившейся такого признания?

Линдсей Хардинг настолько хорошо зарекомендовала себя в качестве тренера, что пошли слухи, что она может возглавить команду НБА. В «Шарлотт Хорнетс» обсуждали с ней такую должность, но в итоге решили сделать выбор в пользу Чарльза Ли. Теперь Хардинг будет работать в «Лейкерс», но снова пока ассистенткой.

Несколько лет назад казалось, что единственным кандидатом на то, чтобы стать первой женщиной в качестве главного тренера НБА, является Бекки Хэммон. Теперь появилась вторая сильная кандидатка, которая своей работой в «Лейкерс» может заслужить то, что станет историческим событием для лиги. Остаётся лишь пожелать ей удачи! Всё-таки почти родная.