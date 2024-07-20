Советская легенда напугала испанских грабителей. Ещё одна история из карьеры Ткаченко

Владимир Ткаченко — полумифический персонаж, особенно для тех, кто не застал его игру. Рост 221 см, характерные усы и довольно мало информации о жизни самого баскетболиста, особенно после завершения карьеры. Таким образом, любая история, связанная с советской легендой, воспринимается на вес золота и хотя бы немного приоткрывает завесу тайны. Одним таким анекдотом и хочется поделиться с вами.

Ткаченко — один из самых успешных отечественных баскетболистов в истории: две олимпийские бронзы, золото чемпионата мира и три победы на чемпионатах Европы. На клубном уровне карьера Владимира поделилась на две части — киевскую («Строитель») и московскую (ЦСКА). Именно с армейцами центровой смог добиться долгожданного золота советского чемпионата, поскольку с украинским коллективом завоёвывал только бесчисленное количество серебра.

Владимир Ткаченко в «Строителе» Фото: РИА Новости

В конце 1980-х Владимира начали преследовать проблемы со здоровьем, что неудивительно для атлета таких размеров. Что самое обидное — он пропустил сеульскую Олимпиаду из-за грыжи. А ведь именно в Корее он мог бы завоевать золото, что так и осталось единственной непокорённой вершиной центрового.

Уже в возрасте 32 лет Ткаченко был на пороге завершения карьеры. Владимир хотел продолжать играть, но уже не мог больше выдерживать высокий уровень нагрузок в ЦСКА. Он искал место поспокойнее и нашёл его в Испании, а именно в команде второго дивизиона «Гвадалахара». Не путать с мексиканским городом!

Гвадалахара — небольшой городок, окружённый засушливой местностью, в самом центре Иберийского полуострова. Таким образом, его действительно можно спутать с Мексикой. Несмотря на низкий статус местной команды, Гвадалахара — вполне себе баскетбольный город, где нередко проходят сборы национальной команды и товарищеские матчи. Именно поэтому жители мечтали, чтобы их любимый клуб наконец смог попасть в АКБ лигу.

Владимир Ткаченко в «Гвадалахаре» Фото: РИА Новости

Именно с этой целью и был приглашён Ткаченко, что стало шоком. Легенда баскетбола с рядом высочайших достижений оказывается в бедной испанской провинции. Но именно здесь Владимир мог обрести покой и заниматься своим здоровьем. Как же выступал прославленный советский игрок? Да отлично — 15,7 очка и 8,0 подбора в среднем, а «Гвадалахара» шла в лидерах.

Как рассказывали очевидцы, для Владимира полностью пересобрали салон машины, чтобы он мог в неё влезть. Таким образом, Ткаченко рулил с заднего сиденья. Советский игрок привёз в Испанию жену, детей и кота, а проживал в доме, где находилось отделение ультраправой партии «Испанская фаланга». Иронично, что им приходилось иметь в соседях продукт советской системы.

К сожалению, довольно скоро проблемы со здоровьем у Ткаченко обострились, и он вернулся в Россию по ходу сезона и закончил карьеру. Это стало возможным благодаря специальному пункту в контракте с клубом: если у баскетболиста начинались проблемы со здоровьем, то он имел право без последствий покинуть клуб.

Без центрового «Гвадалахара» откатилась в середину таблицы. Им пришлось ждать ещё три года, чтобы осуществить свою мечту. Правда, и она продлилась недолго — клуб не смог выполнить финансовые требования для перехода в АКБ. Говорят, местные до сих пор испытывают сожаление по этому поводу, ведь такого шанса у команды больше не было.

Владимир Ткаченко в 1990-х годах Фото: РИА Новости

Но мы тут не о спортивных успехах собрались поговорить. Несмотря на то что Ткаченко поиграл в Испании лишь несколько месяцев, он сильно запомнился болельщикам и выполнял важную культурную роль. Ну что могли знать в конце 1980-х простые люди из Гвадалахары о СССР? Да практически ничего. А тут к ним приезжает гигант из Москвы, будто демонстрирующий собой всю советскую мощь. Именно с Владимиром у жителей стала ассоциироваться вся наша страна, которая развалилась через год после отъезда центрового из Иберии. Что тоже очень символично.

Так вот — анекдот. Размеры Ткаченко внушали страх многим. Как-то раз в квартиру к нашему гиганту пробрались испанские грабители. Услышав шум, Владимир встал с дивана и испугал преступников просто своим видом. Завидев огромного человека, они пустились в бегство, хотя центровой ещё даже не успел подать признаков сопротивления.

Владимир Ткаченко и Андрей Лопатин (2014) Фото: Mikhail Serbin/Euroleague Basketball via Getty Images

Многие жители Гвадалахары помнят Ткаченко. Он появился неожиданно, зажёг луч надежды, а затем пропал. Он был символом Советского Союза для всего города. Сам Владимир, несмотря на свои размеры, является вполне себе драматическим персонажем. Мы не знаем деталей, но знаем, что нашему советскому гиганту приходилось проходить через целый ряд личных проблем. После завершения игровой карьеры ему не нашлось места в баскетболе. Однако ему всегда есть место в наших сердцах, а также в памяти нескольких тысяч испанцев из маленького городка Гвадалахара.