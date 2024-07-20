Всё, что нужно знать об ОИ в Париже. Игроки и сборные, чьи матчи пропускать никак нельзя

Июль близится к завершению, а значит, Олимпийские игры в Париже становятся всё ближе. Нас в первую очередь интересует баскетбольный турнир, который на нынешней Олимпиаде обещает быть по-летнему жарким. Соревнования с оранжевым мячом будут проходить с 27 июля по 10 августа, а их главными фаворитами по старой доброй традиции считаются американцы. Согласимся с экспертами, но расскажем обо всех командах. Благо в этот раз есть немало тех, кто Америке может дать серьёзный бой.

Франция

Сборная Франции Фото: FIBA

В первую очередь поговорим о французах — в конце концов Игры пройдут в столице этой страны. Франция всегда считалась амбициозным государством, с удовольствием расширявшим свои притязания и на спортивную составляющую. В этот раз – без исключений. Французы задолго до старта Олимпийских игр обозначили свои намерения побороться за золото. А серьёзность «трёхцветных» впоследствии подтвердил едва ли не главная звезда мирового баскетбола в медийной части (но очень скоро наверняка и в игровой) Виктор Вембаньяма. Центровой ростом 224 см заявил, что любой результат, кроме первого места, для Пятой республики можно будет считать провалом.

Виктору всего 20 лет, но он не теряется под огромным давлением и, как будто напротив, только больше расправляет свои паруса. Игры фактически в его родном Париже станут для баскетболиста настоящим вызовом, который он постарается использовать, чтобы доказать всё и уже абсолютно всем.

Не будь у французов Вембаньямы, их главной звездой был бы Руди Гобер, четырежды становившийся лучшим оборонительным игроком НБА. Но Виктор в составе будет. Что сделают эти парни на Играх вдвоём… сейчас может подсказать только воображение. Не будем забывать, что на прошлой Олимпиаде сборная США потерпела своё единственное поражение как раз в матче с французами.

Канада

Сборная Канады Фото: FIBA

Канадцев многие эксперты причисляют к главным фаворитам. Если, конечно, во внимание не принимать сборную США. У «кленовых» в составе много звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, и эти товарищи традиционно не против утереть нос американцам. Претендовавший на MVP НБА Шей Гилджес-Александер и способный набирать полсотни очков Джамал Маррей сделают всё, чтобы золото было именно у них.

Сербия

Сборная Сербии Фото: Christopher Pike/Getty Images

Фаворитами считаются и сербы, за которых традиционно переживает много россиян. Команда представляет реальную силу, собранную из игроков НБА и Евролиги. Но роль первой скрипки будет играть, конечно, Никола Йокич. Обладатель награды самому ценному игроку минувшего сезона в НБА сделает всё, чтобы перенести успехи в североамериканской лиге и на земли Старого Света. Помогать сербам будут способный пошуметь на площадке Богдан Богданович и хорошо знакомый россиянам Никола Милутинов, который в прошлом году покинул ЦСКА.

Австралия

Сборная Австралии Фото: Christopher Pike/Getty Images

О силе австралийцев лучше всех сказали они сами. Недавний товарищеский матч команды со сборной США, который в итоге перешёл практически в клатч, дал однозначно понять, что эти ребята способны биться на равных с самыми сильными соперниками. 20 очков американцам отгрузил центровой «Хьюстон Рокетс» Джок Ландейл. И это при том, что в команде есть 21-летний Джош Гидди, чемпион НБА Мэттью Деллаведова, а также Патрик Миллз, способный в играх за сборную превращаться в настоящего зверя!

Греция

Сборная Греции Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Греки выигрывали серебро на чемпионате мира. Становились золотыми медалистами чемпионатов Европы. Но до золота Олимпийских игр ещё ни разу не добирались. С лидером команды Яннисом Адетокунбо у родоначальников Олимпиад точно будет шанс это исправить. Греки не пустили на Игры сборную Словении с Лукой Дончичем. Разве после этого могут быть сомнения, что эти парни едут в Париж не для того, чтобы отбывать номер?

Испания

Сборная Испании Фото: German Vidal Ponce/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Испанцы с давних пор считаются командой, которая неизменно борется за самые высокие позиции. А второе место в рейтинге ФИБА, которое сейчас занимает эта сборная, подтверждает, что ничего не изменилось. Трёхкратные вице-чемпионы Олимпийских игр (1984, 2008, 2012) постараются сделать так, что приставка «вице-» была наконец отброшена. Для 39-летнего ветерана Руди Фернандеса этот турнир будет последним в карьере. Так почему бы к солидному списку своих наград не прибавить ещё одну, теперь точно финальную?! А помочь ему в этом должен старый знакомый УНИКСа Лоренцо Браун. В завершившемся сезоне он здорово разогнался и в плей-офф Евролиги в среднем за матч набирал внушительные 17,2 очка. Главное — не сбавлять обороты в Париже.

Германия

Сборная Германии Фото: FIBA

Действующие чемпионы мира немцы являются командой, которая не пустила в финал того турнира США, огорчив их в полуфинале. Деннис Шрёдер, Йоханнес Фойгтман, Даниэль Тайс, Мориц Вагнер и Франц Вагнер уже узнавшие, как побеждать американцев, попробуют повторить предыдущий успех и на Олимпиаде. Да, заявка США будет совсем другой (об этом позже), но ведь ФРГ почти ничего не меняла. Сыгранность команды и традиционный немецкий порядок могут в итоге принести результат.

Япония

Сборная Японии Фото: FIBA

Сборная Японии является одной из главных сил азиатского региона, а её лидер Руи Хатимура из «Лос-Анджелес Лейкерс», играя за сборную, превращается в самурая, который ведёт команду вперёд. На предыдущих Играх 2020 года, которые проходили в Токио, Хатимура стал одним из самых ярких игроков всего турнира, набирая 22,3 очка в среднем за игру. В итоге японец занял четвёртое место в списке самых результативных баскетболистов турнира, уступив только Рики Рубио, Луке Дончичу и Патрику Миллзу.

Бразилия

Сборная Бразилии Фото: FIBA

Пора привыкнуть, что бразильцы сильны не только в футболе. Эта южноамериканская сборная завоёвывала три медали на Олимпиадах, правда, все бронзовые, а последняя датируется 1964 годом. 60 лет спустя бразильцы могут повторить предыдущие успехи. Команда уже выбила непростую Латвию из квалификационного турнира, где лидер жёлто-зелёных Бруно Кабокло в четырёх матчах в среднем набирал 17,8 очка и семь подборов при результативности 66,7% бросков с игры и 57,1% с трёхочковой дистанции.

Южный Судан и Пуэрто-Рико

Сборные Южного Судана и Пуэрто-Рико Фото: Getty Images

Эти две команды многими воспринимаются как аутсайдеры, особенно если учесть, что попали они в группу со сборными Сербии и США. Африканская страна сыграла первый официальный матч всего-то в 2017 году, но с тех пор показала, что не стоит на месте, а идёт вперёд. Не семимильными шагами, но всё же. Болельщики «Финикса» могли рассчитывать увидеть Бола Бола, но 24-летний игрок всё же в заявку не попал. Что ж, что ни делается, всё к лучшему — именно так сейчас должны думать игроки Южного Судана, ведь проявлять себя в Париже нужно будет им. Что касается Пуэрто-Рико, то недавно их силу прочувствовала сборная Греции, победившая всего лишь с разницей в два очка. А до этого пуэрториканцы выбили из квалификации не кого-нибудь, а национальную команду Литвы. Лидер этой живописной страны с Карибского моря Хосе Альварадо, если поймает кураж, нервы потрепать сможет каждому.

США

Сборная США Фото: Ethan Miller/Getty Images

Ну и, наконец, сборная США или новая «Дрим-Тим», как её уже окрестили. В отличие от чемпионата мира 2023 года, в Париж американцы привезли главных звёзд, и любой результат, кроме золота, станет для них чуть ли не национальной трагедией. Леброну Джеймсу 39 лет, и, несмотря на то, что следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе, он, скорее всего, на них уже не сыграет. А раз так, выложиться на максимум нужно будет здесь и сейчас. В случае неудачи Королю припомнят всё: и сына в «Лейкерс», и его двухлетний контракт с командой на $ 100 млн, который может вдруг показаться многим уж слишком жирным.

Историческими предстоящие Игры могут стать для Кевина Дюранта. К своим 35 годам лёгкий форвард уже является трёхкратным олимпийским чемпионом. Больше медалей на Олимпиадах завоёвывали лишь два выдающихся советских баскетболиста Геннадий Вольнов и Сергей Белов, а также ещё один американец Кармело Энтони. Но ни у кого из них нет четырёх наград высшей пробы. У Вольнова было два серебра, золото и бронза, у Белова – золото и три бронзы, а у Энтони – три золота и бронза. Четвёртая золотая медаль возведёт Дюранта на вершину спортивного олимпа.

И немного статистики напоследок. Хозяева Олимпийских игр испытывают немалые трудности всякий раз, когда дело касается баскетбола. История знает лишь два примера, когда страна, принимавшая Олимпиаду, выигрывала баскетбольный турнир. Оба раза к успеху приходили лишь американцы — в 1984 и 1996 годах. Не справилась даже сборная Советского Союза, на Играх 1980 года завоевавшая только бронзу (зато, если не считать золота США, лишь СССР сумел добыть хоть какую-то медаль на ОИ, будучи принимающей страной). Сумеют ли пойти против статистики французы, увидим уже очень скоро.