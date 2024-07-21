«Стыдно!» Африканская сборная едва не победила США и преподала им ценный урок

Американцам повезло, что на ОИ с ними будет Леброн. Матч с Южным Суданом показал, что тащить будет именно он.

До старта Олимпиады остаётся всё меньше, и времени сейчас даром никто не теряет. Сборные вовсю проводят товарищеские матчи, отрабатывая комбинации и игровые связки. Национальная команда США не исключение. Американцы уже приняли участие в ряде, как выразился бы Станислав Черчесов, контрольных встреч. И если ранее особых сложностей у них не возникало (стоит отбросить игру с австралийцами, где они отдали последнюю десятиминутку из-за расслабленности), то в противостоянии со сборной Южного Судана наружу вышло множество проблем, игнорировать которые никак нельзя.

«Полагаю, всей команде было просто стыдно после первой половины за то, что её полностью переиграли и она отставала на 14 очков», — скажет после матча главный тренер американцев Стив Керр.

Стив Керр Фото: Ethan Miller/Getty Images

Стыдиться сборной США, при всём уважении к африканской команде, и правду было за что. В составе новой «Дрим-Тим» 12 игроков, которые либо участвовали в Матче всех звёзд североамериканской лиги, либо становились чемпионами НБА. Либо и те, и другие. В составе же их соперников лишь четыре игрока, кто когда-либо выходил на паркет в рамках НБА. Начало для Южного Судана получилось обескураживающим, но рывок 8:0 на старте от американцев их ничуть не смутил, и очень скоро инициатива оказалась уже у них.

Керр упомянул про отставание «-14», но чуть ранее оно было даже больше – «-16». Что чувствовали в этот момент болельщики, на победу сборной которых на Олимпиаде букмекеры давали коэффициент в районе 1.1, можно только представить. Но южносуданцам до этого не было никакого дела. Эти парни настраивались на игру с Америкой как на возможность, которую упускать никак нельзя. Именно об этом скажет и Керр, взяв вину на себя: «Я плохо подготовил команду, и это моя вина. Для нас это хорошее напоминание, что когда соперники выходят против нас, то для них это самая важная игра в их жизни. Мы должны ожидать, что все будут действовать против нас именно так».

Чего не отнять у американцев, так это способности побеждать, особо не напрягаясь. В составе США сплошь звёзды, которые, как правило, сбоев не дают. И всё же время от времени они могут случаться. В матче с Южным Суданом у фаворитов совершенно не летел трёхочковый бросок. По итогам первой половины у «звёздно-полосатых» залетела лишь одна «трёшка», в то время как их оппоненты реализовали восемь.

Существенно уступали игроки США соперникам и в целом по реализации бросков.

К счастью, у национальной команды США есть Леброн Джеймс. Королю уже 39 лет, но он по-прежнему в прекрасной физической форме. Когда у американцев не летело, инициативу в свои руки брал именно он. Джеймс не раз разгонял атаки своей команды и сам же их завершал, словно бульдозер прорываясь под корзину неуступчивых соперников, и потихоньку отставание сокращал. Игрок не скрывал эмоций после некоторых успешных бросков и всячески демонстрировал, что заряжен на все сто.

Леброн Джеймс Фото: Henry Browne/Getty Images

Отрабатывал Брон и на своей половине площадки, словно и не помнил, что встреча неофициальная – в этой игре из-под него просто так не забил никто. Джеймс в итоге стал самым результативным в своей команде, набрав 23 очка, к которым прибавил шесть подборов и столько же результативных передач. Именно лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» принёс американцам победу и позволил им избежать едкой критики в прессе. Да, США уже третируют на родине, но что бы было, если бы Леброн решающий бросок не реализовал? Или более удачливыми оказались игроки Южного Судана? Ведь последняя атака за восемь секунд до конца четвёртой четверти при счёте 100:101 оставалась за баскетболистами африканской сборной. На бросок в итоге вышел Карлик Джонс, на счету которого было 15 очков. Если бы этот парень набрал 17 – американцы проиграли бы.

«Матч был очень важным, потому что мы чувствовали, что нас невозможно победить, а они показали нам, что это возможно», – поделился мыслями после игры защитник сборной США Энтони Эдвардс. Американцы едва не проиграли, получив хороший урок. И как же здорово, что противостояние этих двух команд мы ещё как минимум раз увидим, ведь на Олимпийских играх эти сборные оказались в одной группе.