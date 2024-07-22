«Он является примером для подражания». На Олимпиаду едет уникальный баскетболист

Осталось меньше недели до старта Олимпийских игр. Всё внимание любителей баскетбола будет приковано к 12 командам, которые разными способами отобрались на турнир в Париже. Как обычно, всё внимание приковывает к себе сборная США с её умопомрачительным составом, напичканным лучшими игроками Национальной баскетбольной ассоциации, но это не значит, что у других команд нет своих героев. Поговорим об Испании и её баскетбольной легенде.

Сборная Испании пробивалась на Олимпийские игры через отборочный турнир, проходивший у них дома, в Валенсии. Европейская сборная под руководством Серджо Скариоло в группе одолела Ливан и Анголу — не самые сильные команды, но в финальной части квалификации встречалась с приличными соперниками — Финляндией и Багамскими островами. В итоге испанцы одолели финнов со счётом 81:74, а в заключительной встрече за выход на Олимпиаду оказались сильнее подопечных Криса Демарко — 86:78. Если вы думаете, что Багамские острова — посредственный коллектив, то ошибаетесь. За сборную выступали Бадди Хилд, Деандре Эйтон и Эрик Гордон — очень хорошие игроки НБА. Так что испанцы по делу пробилась на главный баскетбольный международный турнир.

В составе Испании присутствует лишь один игрок из НБА — Санти Альдама, а остальные представляют собой микс из лучших игроков клубов Евролиги и других европейских команд. Так кто же является тем самым уникальным баскетболистом, о котором говорится в заголовке? Всё дело в том, что Руди Фернаднес, который завершил клубную карьеру в мадридском «Реале», продолжает выступать за сборную. Предстоящие Олимпийские игры во Франции станут для испанца шестыми в карьере! Фернандес — единственный баскетболист в истории, кому посчастливится столько раз выступить на Олимпиаде.

Мало того, что Руди — воплощение трудолюбия и великолепного мастерства, так испанец в возрасте 39 лет продолжает приносить пользу сборной. В важнейшем матче с Багамскими островами у него девять очков, два подбора и две передачи. Фернандес не едет на Игры в качестве пассажира, он является неотъемлемой частью команды. Его опыт и навыки точно должны помочь Испании в группе A с Австралией, Грецией и Канадой — можно сказать в «группе смерти».

Руди Фернандес Фото: fiba.basketball

Сразу после выхода на Олимпиаду в Париже Фернандес отметил: «Неважно, есть ли у нас звёзды или нет, если мы играем за имя на своей футболке, обычно получается что-то хорошее». Просто великолепные слова от капитана испанцев. Следом лично его и всю сборную подбежала поздравить президент Федерации баскетбола Испании Элиза Агилар. «Он этого заслуживает, потому что является примером для подражания. Я очень рада, однако больше всего за него».

Вклад Фернандеса в наследие «Реала» и сборной Испании вряд ли можно как-то измерить. Да, может быть, под закат карьеры Руди не выделялся невероятными перформансами, но он всегда был и остаётся тем, на кого можно положиться в ответственный момент. Защитник — именно тот, кто идёт вперёд, несмотря ни на что. Шестые Олимпийские игры тому явное подтверждение. Испания в 2008 и 2012 годах навязала нешуточную борьбу США в финалах ОИ. Может быть, не такой яркой по именам европейской сборной вновь удастся побороться за золото? Турнир обещает получиться очень интересным.