Вся подноготная Бронни: сколько денег в 19 лет, есть ли девушка, связь с Крисом Полом

Быть сыном миллиардера и одного из величайших баскетболистов в истории. Что может быть лучше для игрока, только делающего первые шаги в профессиональном спорте? Но если немного задуматься, то с очевидными плюсами найдутся и минусы. Не такие заметные, однако в случае отсутствия базовых навыков скрыть их не получится.

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, с детства был окружён вниманием, получал лучшие возможности и потому имел преимущество перед сверстниками. Конечно, недостаточно быть в одном лишь привилегированном положении. Нужно им ещё умело воспользоваться. В противном случае сын или дочь каждого выдающегося деятеля могли бы повторить его путь. Нельзя сказать, что у Бронни уже всё получилось. Но, по крайней мере, 19-летний парень старается.

Старания Бронни окупились летом нынешнего года, когда состоялся драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс-младший был выбран под 55-м номером, тем самым подарив зрителям возможность впервые в истории североамериканской лиги посмотреть за игрой отца и сына в одной команде. Выждав небольшую паузу, руководство «озёрников» объявило о четырёхлетнем контракте новичка с защитником, по которому тот сможет заработать $ 7,9 млн.

Но сколько денег на банковском счету Бронни скопилось на данный момент? Сумма немалая, учитывая, что новобранец калифорнийской команды во время своего единственного года в, качестве студента считался самым высокооплачиваемым спортсменом NCAA. Студенческий спорт в США давно стал прибыльным бизнесом, который генерирует миллиарды. Вспомните, как недавно Дэн Хёрли отказался возглавить «Лейкерс», «подарив» место главного тренера Джей Джей Редику. Вскоре после этого Хёрли продлил контракт с университетом Коннектикута на шесть лет, по нему он заработает сумасшедшие $ 50 млн.

Казалось, пользу должны получать все. На самом же деле всё было не совсем так, и долгое время сами студенты никаких денег не получали. Считалось, что атлеты колледжей — любители, и потому рассчитывать на денежную компенсацию им всё-таки не стоит. Всё изменилось в 2022-м, когда игроки наконец смогли начать зарабатывать. Лёд тронулся благодаря решению Верховного суда США — с тех пор начинающие атлеты, обучающиеся в колледжах, имеют возможности монетизировать свой NIL (Name, Image and Likeness — имя, имидж и образ). С нововведением источники дохода молодых спортсменов стали самыми разнообразными: контракты с брендами, реклама. В плюсе оказались наиболее медийные личности. У сына Леброна не было шансов оказаться вне этого списка. Сделки с Beats, Nike, PSD Underwear и некоторыми другими компаниями принесли ему порядка $ 7 млн.

Сколько сейчас денег у Бронни, разумеется, никто не скажет. Большинство источников, специализирующихся на освещении финансовой стороны жизни спортсменов, полагает, что на счёте Джеймса-младшего около $ 10 млн. Помимо спонсорских сделок, новичок «Лос-Анджелеса» зарабатывает стримингом на видеоиграх. К слову, недавно он победил на турнире по Call of Duty Modern Warfare 3, а в его кошельке, как следствие, стало на $ 10 тыс. больше.

Что ещё примечательного в Бронни? Крёстным отцом 19-летнего паренька является 12-кратный участник Матча всех звёзд НБА Крис Пол. Информации о личных отношениях Бронни совсем немного. Долгое время считалось, что Джеймс-младший состоит в отношениях с Пейтон Гельфузо — своей школьной подругой. Гельфузо сопровождала баскетболиста на выпускном, правда, слухи так и не подтвердились, и вполне вероятно, что девушки у игрока пока нет.

Пейтон Гельфузо Фото: Из личного архива Пейтон Гельфузо

Популярность — отдельная тема в случае с Бронни. Что и говорить, если после его остановки сердца, которая случилась в конце июля прошлого года, с комментарием выступил один из самых известных людей в мире Илон Маск. Мультимиллиардер предположил, что трагедия, которая едва не случилась, могла произойти из-за вакцинации.

Есть ли у Джеймса-младшего шансы на успех в НБА? Как известно, игрок был выбран под 55-номером на драфте. В своё время под ним же выбирался австралиец Патрик Миллз, построивший в итоге успешную карьеру и ставший чемпионом лиги 2014 года. «Чего вы ждёте от игрока, выбранного во втором раунде драфта?» — вопрошал недавно Гилберт Аренас, когда объяснял, что не стоит возлагать надежд на молодого игрока. Пример Миллза показывает, что всё в руках Бронни. Так что последнее слово может остаться именно за ним.