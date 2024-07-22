Вембаньяму и Францию ждёт провал на Олимпиаде?

Франция теряет позиции на баскетбольной арене? После череды поражений в товарищеских матчах перед Олимпиадой это предположение кажется всё более обоснованным. Четыре подряд домашних поражения — тревожный сигнал, который может предупреждать о проблемах в команде. После разгромной победы над Германией 6 июля со счётом 90:66 Франция потерпела поражения в повторной встрече с Германией (65:70), а также от Сербии (67:79), Канады (73:85) и Австралии (82:83). Несмотря на мощную переднюю линию, Франция будет сильно зависеть от атакующих действий Эвана Фурнье и Нандо Де Коло.

Основной вопрос, который стоит перед Францией, заключается в том, сможет ли их недостаток глубины на задней линии помешать им завоевать медали? В групповом этапе Олимпиады им предстоит встретиться с Бразилией, Японией и Германией, и только две лучшие команды пройдут в плей-офф (и ещё две лучшие команды из тех, что заняли третье место). Если бы мы могли объединить защитников Канады с передней линией Франции, у нас была бы команда, способная конкурировать с США. Но реальность такова, что у Франции катастрофически слабая игра защитников. Держать соперников на уровне 75 очков не имеет смысла, если сами французы едва набирают 70.

Многие склонны переоценивать Францию, видя в её составе Виктора Вембаньяму. Да, Вембаньяма обладает впечатляющим потенциалом, но думать, что он будет доминировать на уровне Николы Йокича или Янниса Адетокунбо и гарантированно переиграет таких игроков, как Энтони Дэвис, в 2024 году — это слишком оптимистично (розовые очки крепко сидят). Однако молодой центровой уже показывает отличные результаты, но это ещё не уровень Леброна Джеймса образца 2018 года, когда один игрок мог вытаскивать за собой команду с посредственной защитой к победам над топовыми соперниками.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

Франция сталкивается с серьёзными проблемами на позиции разыгрывающего. Эндрю Альбиси и Франк Нтиликина, которые должны вести игру команды, пока что разочаровывают. Будущее французского баскетбола требует появления надёжного плеймейкера. На горизонте маячит 18-летний Нолан Траоре, который прогнозируется как топ-10 выбор на следующем драфте. Но кто будет его партнёром в ближайшем будущем? Попавший под сокращение состава Киллиан Хейз, который когда-то был выбран под седьмым номером драфта и считался лучшим игроком по версии The Ringer, уже испытал трудности в своей карьере. Нет никакой гарантии, что Траоре сможет сразу оказать значительное влияние.

Но проблема не только в отсутствии плеймейкера. Конечно, такой игрок мог бы облегчить жизнь Вемби, доставляя ему мяч без лишних хлопот. Однако Франции катастрофически не хватает периметрового скоринга. Фурнье – единственный защитник, который способен создать себе бросок на дуге, но его лучшие дни уже позади. Достаточно закрыть «краску» и заставить французов бросать трёхочковые — и они на пути к победе.

Например, против условных США Вембаньяма будет вынужден выходить на периметр, чтобы получить мяч и использовать заслоны от Руди Гобера. Но даже при слабой игре защитников Франция может оставаться конкурентоспособной. Виктор не в состоянии делать всё в одиночку — тот же Гершон Ябуселе неплохо себя проявлял, но остальные защитники просто не справлялись. Возможно, эти поражения — это всего лишь подготовка к Олимпиаде и команда включит максимальные обороты, когда начнутся встречи. Им нужно выигрывать свою группу, чтобы удовлетворить хотя бы минимальные ожидания от местных болельщиков.