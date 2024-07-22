Чемпионы НБА готовы переплатить огромную сумму. Объясняем, ради чего

«Бостон» недавно подписал новый контракт с Сэмом Хозером на четыре года стоимостью $ 45 млн, что, конечно же, существенно повлияет на платёжную ведомость действующих чемпионов НБА к следующим сезонам. По словам Эдриана Войнаровски, общая сумма зарплат «Селтикс» теперь составляет $ 225 млн, что означает штраф за превышение потолка зарплат в размере $ 210 млн — самый высокий в лиге на сезон-2025/2026. И вот что примечательно: это уже второй год подряд, когда «Селтикс» преодолевают второй порог зарплатного лимита.

Тем не менее контракт Хозера подчёркивает его огромную ценность для «Селтикс». В свои 26 лет, будучи не выбранным на драфте в 2021 году, он стал настоящим успехом для системы развития «кельтов». Например, в прошлом сезоне форвард выдал впечатляющие 42,4% попаданий из-за дуги, заняв четвёртое место среди игроков, сделавших более 400 попыток. Его стабильность в трёхочковых бросках делает его важным активом, поддерживающим дальнейшие чемпионские амбиции команды.

«Бостон» уверен в своём чемпионском потенциале и не боится преодолевать второй порог зарплат, в отличие от других команд, которые избегают подобных финансовых рисков. «Селтикс» действительно потратился и вернул всех ключевых игроков. Они останутся претендентами на титул на протяжении долгого времени, но маловероятно, что смогут сохранить всех в долгосрочной перспективе.

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Скоро штрафы серьёзно ударят по «Селтикс», но каждый из этих контрактов легко обменять. Даже если им не удастся сохранить всех игроков, они смогут совершать разумные обмены. С учётом того, что новое коллективное соглашение уменьшает шансы на крупные переходы свободных агентов, заключение выгодных контрактов со всеми своими игроками имеет смысл, даже если позже придётся их обменивать.

Соглашение Хозера дополняет значительные финансовые обязательства «Селтикс» перед другими ключевыми игроками, такими как форвард Джейсон Тейтум и защитник Деррик Уайт. Тейтум подписал пятилетний контракт на $ 315 млн, а Уайт — четырёхлетний на $ 125 млн. Эти соглашения вместе с контрактом Хозера показывают, что «кельты» готовы платить баснословные суммы, лишь бы оставаться конкурентоспособными, несмотря на значительные финансовые затраты.

Если мы взглянем на финансовую картину «Бостона» на сезон-2025/2026, то увидим, что их общая сумма зарплат и штрафов, скорее всего, станет самой большой в истории североамериканской лиги. Это не просто результат удержания топ-талантов — это ещё и следствие жёстких правил НБА по налогу на роскошь. Лига карает команды с высокими зарплатами огромными штрафами. А ведь до этого мы удивлялись затратам «Финикса», но там ситуация сложнее, о чём «Чемпионат» писал ранее.