Леброн спас США от поражения в матче с Германией. Американцам пора бить тревогу?

До Олимпиады остаётся совсем немного времени, и команды проводят свои заключительные товарищеские матчи перед главным турниром лета. Одним из самых интересных противостояний этих дней стала встреча между сборной США и действующими чемпионами мира — Германией. Немцы на ЧМ обыграли американцев в полуфинале, что было истинным шоком. Во многом именно тот матч побудил всех суперзвёзд НБА собраться и обосновать лидерство «звёздно-полосатых» на планете Земля.

Несмотря на состав, который без сомнений можно назвать «Дрим-тим», команда проводила товарищеские матчи неровно. Особенно болельщиков и экспертов смутила встреча с Южным Суданом, где американцы с лёгкостью могли проиграть в концовке. Германия стала финальным тестом для США. Как же прошла игра?

Энтони Дэвис и Бэм Адебайо Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Американцы начали оформлять свой отрыв с середины первой четверти. Рывок 21:6 произошёл благодаря эффективному сочетанию Бэма Адебайо и Энтони Дэвиса на паркете. Немцам было тяжело набирать очки против такого дуэта «больших», а отсутствие правила трёх секунд позволяло Дэвису невероятно проявлять себя в защите. Итог первой десятиминутки — 29:19.

Отличная оборона создавала ситуации для быстрых рывков, в которых США нет равных в плане мастерства и атлетизма. Тем не менее сборная до сих пор испытывает проблемы в позиционном нападении. В таких ситуациях во многом спасали индивидуальные действия Джоэла Эмбиида, который провёл свой лучший матч в звёздно-полосатой форме.

Джоэл Эмбиид Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Впрочем, Германия оставалась в игре и по ходу второй четверти смогла сократить разницу. На большой перерыв команды ушли при счёте 48:41 в пользу США. Это произошло во многом потому, что американцы по какой-то причине давали слишком много открытых бросков Андреасу Обсту, который ещё на чемпионате мира заполучил статус шикарного шутера.

Первые минуты второй половины стали шоком. Германия перехватила лидерство, затем американцы очухались и оформили рывок. Но это не смутило европейскую сборную, которая тут же вернулась в игру и снова вышла вперёд. К последнему перерыву действующие чемпионы мира вели со счётом 71:68.

Кевин Дюрант Фото: Ethan Miller/Getty Images

Возвращаясь к проблемам США в позиционном нападении, стоит отметить, что американцы часто сводили эти владения к трёхочковым броскам. Это устраивало Германию, а «звёздно-полосатые» не демонстрировали стабильной точности. Особенно тяжело приходилось из-за отсутствия Кевина Дюранта, который проведёт свой первый матч этим летом уже на самой Олимпиаде.

В концовке случился настоящий клатч, правда, не до самых последних секунд. За минуту до конца Леброн сначала реализовал «трёшку», а затем оформил два очка с фолом, принеся победу своей сборной.

Является ли хорошим знаком для главных фаворитов то, что уже вторую игру подряд судьба команды зависела от индивидуальных действий Леброна Джеймса? Все восхищались суперзвёздным составом этой сборной, но почему всё опять на плечах 39-летнего игрока?

Германия показала, что обладает высоким уровнем сыгранности и командной «химией». Немцам более привычно выступать по правилам ФИБА. Американцы показали, что с помощью двух «больших» на паркете могут демонстрировать высокий оборонительный уровень, но при этом полное отсутствие выдумки в атаке.

Деннис Шрёдер и Стефен Карри Фото: Paul Harding/Getty Images

Звёздно-полосатый коллектив — очень возрастной и слегка неповоротливый; им не хватает быстрых, юрких игроков, которые могут своими рывками создавать пространство и заставлять нападение двигаться. Ставка на трёхочковые — от безысходности. Фаворитам Олимпиады стоит больше опираться на свой атлетизм.

Немцев однозначно можно записывать в претенденты на олимпийскую медаль, а перспективы сборной США вызывают сомнения. Неужели нас ждёт катастрофа, которая станет куда более громкой, чем бронза 2004 года?